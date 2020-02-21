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«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом

21 февраля 2020, 12:24  •  311 • Украина
Операция по эвакуации украинцев из охваченной эпидемией коронавируса Ухани переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией на Украине. Жители ряда населённых пунктов, в которых эвакуированных могли разместить на карантин, возводили баррикады на дорогах и высказывались резко против того, чтобы принять вывезенных из Китая людей. В итоге в качестве карантинной зоны был выбран санаторий Нацгвардии в посёлке Новые Санжары. Однако местные жители вступили в ожесточённое противостояние с правоохранительными органами, а прибывшую автобусную колонну с соотечественниками и иностранцами закидали камнями, бутылками и другими предметами. В ходе столкновений девять полицейских и один гражданский обратились за медпомощью, задержаны 24 участника беспорядков, возбуждено два уголовных дела. Подобная реакция вызвала волну непонимания и осуждения как на самой Украине, так и за её пределами.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Операция по эвакуации украинцев и граждан ряда других стран из китайской Ухани обернулась массовыми беспорядками и столкновениями протестующих с полицией. Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, за минувшие сутки правоохранительные органы задержали 24 участника протестов в посёлке Новые Санжары Полтавской области.

Они пытались не допустить размещения на карантин эвакуированных из охваченной эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 провинции Хубэй в расположенном на окраине населённого пункта санатории Нацгвардии.

«Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека», — сообщил Клименко, уточнив, что 17 протестующих были задержаны утром, ещё семеро — вечером.

«Мы постоянно проводили с ними переговоры, работала полиция диалога. Мы пытались убедить людей в нецелесообразности и бессмысленности такого поведения и такого нагнетания ситуации. К сожалению, никакие аргументы местных жителей не убедили, более того — они проявляли агрессию во время переговоров», — рассказал Клименко.

По словам спикера Нацполиции Полтавской области Юрия Сулаева, речь идёт в том числе о тяжких преступлениях, включая нанесение вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов. Наказание за это правонарушение предусматривает до восьми лет лишения свободы.

За медицинской помощью после столкновений обратились девять сотрудников правоохранительных органов и один гражданский. По факту этих событий возбуждено два уголовных дела по статьям «Массовые беспорядки» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Беспорядки в Новых Санжарах начались вскоре после того, как стало известно о намерении разместить в местном санатории 45 украинцев и 27 иностранцев, которых самолётом из Ухани с дозаправкой в Киеве доставили в аэропорт Харькова. Также там на двухнедельный карантин разместят экипаж лайнера и сопровождавших эвакуируемых медиков.

Как сообщает Интерфакс-Украина, эвакуированных привезли в санаторий под Полтавой на автобусах, однако местные жители попытались этому воспрепятствовать.

Сначала они попытались перекрыть проезд, построив импровизированные дорожные заграждения, а затем начали забрасывать автобусы камнями и бутылками. Украинские СМИ также сообщали о якобы звучавших угрозах поджечь медцентр вместе с людьми.

«Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия в соответствии с требованиями закона», — сообщили в МВД Украины.

Такая реакция вызвала волну непонимания и осуждения как на самой Украине, так и за её пределами. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал события в Новых Санжарах одним из самых больших разочарований в его жизни.

«Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути — и их тут так встретили... Пусть каждый подумает об этом», — заявил министр на брифинге в Новых Санжарах, призвав всех оставаться людьми в текущей ситуации. Его слова приводит УНИАН.

В свою очередь, глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая заявила о намерении на две недели перебраться в закрытый на карантин санаторий, чтобы таким образом попытаться повлиять на ситуацию.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу последующие 14 дней — в одном помещении, в тех же условиях», — сообщила министр.

Добавим, что украинские журналисты указали премьер-министру страны Алексею Гончаруку на то, что вышедших на протесты жителей района возле санатория «Новые Санжары» заранее не уведомили о прибытии людей, эвакуированных из очага распространения нового коронавируса. Прибывший в район беспорядков премьер пояснил, что информация об этом была ограничена.

«Из соображений безопасности мы ограничили информацию, потому что мы не хотели, чтобы возникали лишние провокации, чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам», — цитирует Гончарука «112 Украина».

Отметим, что эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев могли направить не только в Новые Санжары. И реакция местных жителей на попадание в перечень возможных районов размещения в других населённых пунктах оказалась столь же резкой.

В частности, жители села Конопковка Тернопольской области возвели баррикады на въезде в населённый пункт. Они вырыли рвы, выставили бетонные блоки и разложили автомобильные покрышки. Похожие ситуации сложились в посёлке Козин под Киевом, а также в городе Винники Львовской области.

О ситуации с беспорядками высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил мнение, что своим поведением жители находящихся рядом с точками карантина районов показывают себя не с лучшей стороны.

«Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети. Украинец всегда остаётся украинцем», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что власти приняли все необходимые меры по безопасности, а санаторий, где разместят эвакуированных людей, станет «самым охраняемым объектом в стране».

Позднее замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что сотрудники правоохранительных органов в усиленном режиме патрулируют Новые Санжары.

«Полиция в усиленном варианте несёт службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно», — заявил он.

Ситуацию с беспорядками в Полтавской области прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что обеспечение прав человека — это не «возможность закидывать административные здания «коктейлями Молотова» и жечь покрышки на улицах городов», а гармоничное сосуществование личности, общества и государства, а также взаимоучёт их интересов.

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«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», — написала она в Facebook.

«Надо уже осознать: на Украине не Россию ненавидят, на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты. А это и есть шовинизм со всеми его проявлениями», — подчеркнула Захарова.

Прокомментировал ситуацию и директор криворожской балетной труппы FashionPa, 17 участников которой оказались среди эвакуированных. По словам Владимира Богданова, он испытал шок от происходящего: «Все здоровы, всё хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей».

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