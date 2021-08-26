В Кабуле провели эвакуацию граждан на самолётах России. Несколько сотен человек смогли покинуть афганскую столицу.

В среду из Кабула на самолётах, предоставленных Россией, смогли вылететь более 500 человек. Срочная эвакуация была проведена Минобороны России по поручению президента Владимира Путина. Важно отметить, что наши военные помогли эвакуироваться не только гражданам России, но и гражданам стран - членов ОДКБ и Украины.

У всех было сидячее место, а также место для багажа. В полёте им предлагали воду, тёплые одеяла и сухие пайки, отмечали журналисты.

И если вывоз людей из Кабула на бортах России вызывает гордость, то Украине и США похвастаться в этом будет сложно.

К примеру, у Незалежной возникли проблемы с эвакуационным бортом. Его "угнали" в Иран. Впрочем, по информации источников, "угон" мог быть лишь одним из способов наживы для окружения Зеленского.

Что касается США, то хватает лишь упоминания о смертельных случаях, когда отчаявшиеся афганцы буквально цеплялись за шасси самолётов. Кроме того, в Сети есть кадры, как для вылета американских бортов военным на вертолётах приходится разгонять толпу на взлётно-посадочной полосе.