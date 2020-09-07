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Стульчик для Вучича, диваны - боевикам: Американцам напомнили о "переговорах на равных"

07 сентября 2020, 19:10  •  167 • Политика
Американцам напомнили о "переговорах на равных", сравнив снимки, запечатлевшие встречи экс-президента США Рональда Рейгана с афганскими моджахедами и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с лидером Сербии Александром Вучичем. Боевикам предоставили диваны, а последнему подготовили лишь стульчик.
Twitter-канал Swiss Vatnik обратил внимание на то, как по-разному в США встречают с визитом отдельных иностранных гостей.
В ироничной рубрике "Фотография как кусочек истории" автор ресурса сравнил снимки, запечатлевшие встречи экс-президента США Рональда Рейгана с афганскими моджахедами и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с лидером Сербии Александром Вучичем.
На первом из кадров можно заметить, что боевики из группировки "Талибан"* свободно располагаются на диванах в компании Рейгана. На втором Вучич стоит перед столом Трампа, который находится перед своим гостем в положении сидя.
Рубрика "Фотография как кусочек истории": слева на фото президент США Рейган принимает делегацию афганских моджахедов, справа на фото президент США Трамп принимает президента Сербии Вучича. Может, мне кажется? Или всё-таки США старательно забывают, как проходят переговоры на равных? pic.twitter.com/BaXfUtwJzc
- Swiss©️Vatnik (@KissMyBlacklist) September 6, 2020
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что в администрации американского лидера для сербского президента подготовили лишь стул. При этом его отодвинули на приличную дистанцию от рабочего места Трампа: "Будто на допросе".
Может, мне кажется? Или всё-таки США старательно забывают, как проходят переговоры на равных? - написал Twitter-канал Swiss Vatnik.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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