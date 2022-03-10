Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе мужество"

Студенты МГИМО обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с Россией.

Студенты-политологи из МГИМО обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом остановить конфликт в стране.

Обращаемся к вам как к человеку, который ответственен за судьбы десятков миллионов украинцев, с которыми нас связывает тысячелетняя история. Мы и есть один народ... Ваш дед бок о бок воевал с нашими дедушками, чтобы победить чуму нацизма и спасти будущее... Мы хотим жить с нашими украинскими сверстниками в мире и братстве, которые царили между украинцами и русским веками...

- говорится в обращении студентов.

Выступающие напомнили, что Зеленский в 2019 году в предвыборной кампании обещал, что положит конец военным действиям в Донбассе, где люди годами жили под обстрелами только потому, что они русские.

"Мы считаем, что конец войне положит именно дипломатия", - подчеркнули студенты.

Наши ВС не убивают мирных граждан. Это дело рук националистических батальонов, которые вам не подчиняются... Россия не бросает своих и не оставит в беде народ Донбасса, чего бы это ни стоило. Найдите в себе мужество и сделайте то, что от вас ждут наши народы,

- подчеркнули студенты-дипломаты из МГИМО.

На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унёсшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты, бандиты и наркоманы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.