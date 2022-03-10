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Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе мужество"
10 марта 2022, 01:15 • 90 • Политика
Студенты МГИМО обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с Россией.
Студенты-политологи из МГИМО обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом остановить конфликт в стране.
- говорится в обращении студентов.
Выступающие напомнили, что Зеленский в 2019 году в предвыборной кампании обещал, что положит конец военным действиям в Донбассе, где люди годами жили под обстрелами только потому, что они русские.
"Мы считаем, что конец войне положит именно дипломатия", - подчеркнули студенты.
- подчеркнули студенты-дипломаты из МГИМО.
На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унёсшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты, бандиты и наркоманы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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