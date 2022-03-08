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Студенты из Донбасса смогут бесплатно учиться в МГИМО
08 марта 2022, 16:35 • 71 • Политика
В МГИМО на бесплатное обучение будут принимать студентов из ДНР и ЛНР. Официальное заявление сделают в начале этой рабочей недели.
Рособрнадзор выступил с предложением дать возможность детям из Донецкой и Луганской народных республик поступать в вузы России без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе пресс-конференции, его слова цитирует "Парламентская газета".
Предложение направлено в правительство России. Опыт подобной работы уже имеется. Точно также в своём время принимали учиться ребят из Крыма. Они получали аттестат и сдавали экзамены уже в вузах России в приёмных комиссиях:
Кроме того, пункты сдачи экзаменов можно организовать в самих ДНР и ЛНР. А также в приграничных районах регионах России, если обстановка в республиках позволит спокойно сдавать экзамен.
Между тем, в среду, 10 марта в Общественной палате России обсудят возможность обучения студентов из ДНР и ЛНР на Факультете управления и политики МГИМО Министерства иностранных дел России. В том числе, в дискуссии примут участие учредитель "Первоого русского" Константин Малофеев и декан Факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.
В ходе брифинга будет сделано совместное заявление о принятии на бесплатное обучение на Факультет управления и политики МГИМО МИД России студентов из ЛНР и ДНР, сообщили в Общественной палате России.
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