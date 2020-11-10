Студентов Подмосковья оставили без транспортных льгот: Пощадили только медиков

Студентов вузов и колледжей Подмосковья оставят без льготных проездных билетов в общественном транспорте. Соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства.

Речь идёт о единой транспортной карте учащегося Московской области для проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Уже с 16 ноября студенты вузов и колледжей не смогут приобрести соответствующий проездной, а также льготные билеты для проезда на железнодорожном транспорте.

Отмечается, что единственное исключение сделано для студентов-медиков, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтёрскую) деятельность в медицинских организациях.