Студентов отправили на "бойню", а сами... Заводилы китайского майдана, что с ними стало

"Прогулка Навального", прокатившаяся по стране в минувшую субботу, вызвала возмущение простых граждан. В отношении некоторых протестующих, бросавшихся во время "мирного протеста" на силовиков, были возбуждены уголовные дела.

Сам призывавший своих сторонников выходить на улицы Навальный по-прежнему под арестом, а его правая рука Леонид Волков из-за рубежа намерен и дальше раскручивать протестную спираль. Интересно, что Волков не видит ничего зазорного в том, чтобы привлекать к акции несовершеннолетних.

Автор телеграм-канала "Китай. 80-е", оценивая накал страстей, приводит интересную аналогию на примере Китая конца 1980-х годов. В частности, он рассказал, что стало с лидерами громких протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Организаторы китайского майдана, как оказалось, впоследствии неплохо устроились в жизни: получили престижное образование и работу.

Так, в списке активистов, разыскиваемых китайскими властями сразу после зачистки лагеря на площади Тяньаньмэнь, значился 21 человек.

Почти все они эмигрировали из страны в США, где получили образование - кто-то в Гарварде, кто-то в Принстоне.

Так, Чжоу Фэнсо в 1995 году эмигрировал в США, где окончил Чикагскую школу бизнеса, а после работал финансовым аналитиком. Чжан Боли в США принял христианство и сейчас пастор в одной из вашингтонских церквей. Ли Лу окончил Колумбийский университет, затем стал успешным инвестбанкиром.

Полный список биографий изложен в посте. При этом, указывает автор, никто из студенческих лидеров, зазывавших людей на протесты, не стал жертвой бойни на площади.

"Всего же в Пекине в дни подавления протеста погибло, по разным оценкам, от 300 до 3000 человек. В подавляющем большинстве это городская молодёжь, спровоцированная призывами лидеров протеста и оказывавшая реальное сопротивление вошедшим в город войскам. <…> Выводы можно делать самостоятельно", - резюмировал автор.