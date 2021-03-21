Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Главная / Политика

Студентам разрешили вернуться: Россия открыла границу для учащихся из 25 стран

21 марта 2021, 01:25  •  77 • Политика
Минобрнауки разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран. Речь идёт о государствах, где эпидемиологическая обстановка была признана благополучной.
Россия разрешила въезд в страну иностранным студентам из 25 стран, где эпидситуация считается благополучной. Об этом Минобрнауки объявило в своём Telegram-канале.
Уточняется, что перед прибытием в Россию иностранным студентам необходимо выполнить ряд процедур. Во-первых, не менее чем за 10 дней до поездки уведомить место учёбы о дате своего прибытия. А за три дня до прибытия нужно сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Вдобавок к этому в течение 72 часов учащимся следует пройти повторный тест, а до получения его результатов - соблюдать самоизоляцию.
Благополучными в плане эпидемиологической обстановки были признаны 25 стран. Среди них Абхазия, Азербайджан, Армения, Куба, Турция, Япония, Южная Корея и ряд других.
Напомним, ранее из-за пандемии COVID-19 Россия была вынуждена прервать транспортное сообщение с другими странами. Теперь, когда болезнь более-менее взята под контроль, российские власти постепенно отменяют введённые ограничения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 21:45
"Ох, Америка. Что ты наделала": Британцы не стали жалеть Джо Байдена после падения
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
20 марта 2021, 21:45
Тайную роль Екатерины Стриженовой раскрыл ведущий "Время покажет": "У неё есть определённый образ"
20 марта 2021, 21:45
США тайно вывезли 50 ядерных бомб подальше от Турции? Эксперты уличили американцев в махинациях
20 марта 2021, 23:35
США готовятся к атаке? В Чёрное море вошёл ещё один корабль из авианосной ударной группы
20 марта 2021, 23:35
"Если Байден забудет…": Пушков о начале новой холодной войны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
15 марта 2021, 07:00
Судьба Югославии: Какое будущее уготовил Зеленский для Украины
14 марта 2021, 08:05
Черная метка, которую получил Ахметов
17 марта 2021, 17:40
"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ
14 марта 2021, 08:05
Коронавирус спровоцировал новую беду: Мир предупредили о "тикающей бомбе"
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.