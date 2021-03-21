Студентам разрешили вернуться: Россия открыла границу для учащихся из 25 стран

Минобрнауки разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран. Речь идёт о государствах, где эпидемиологическая обстановка была признана благополучной.

Россия разрешила въезд в страну иностранным студентам из 25 стран, где эпидситуация считается благополучной. Об этом Минобрнауки объявило в своём Telegram-канале.

Уточняется, что перед прибытием в Россию иностранным студентам необходимо выполнить ряд процедур. Во-первых, не менее чем за 10 дней до поездки уведомить место учёбы о дате своего прибытия. А за три дня до прибытия нужно сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Вдобавок к этому в течение 72 часов учащимся следует пройти повторный тест, а до получения его результатов - соблюдать самоизоляцию.

Благополучными в плане эпидемиологической обстановки были признаны 25 стран. Среди них Абхазия, Азербайджан, Армения, Куба, Турция, Япония, Южная Корея и ряд других.

Напомним, ранее из-за пандемии COVID-19 Россия была вынуждена прервать транспортное сообщение с другими странами. Теперь, когда болезнь более-менее взята под контроль, российские власти постепенно отменяют введённые ограничения.