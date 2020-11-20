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Студентам МГУ пообещали по 10 тысяч рублей за дистанционку, но не всем

20 ноября 2020, 04:20  •  94 • Политика
МГУ выплатит студентам по 10 тысяч рублей из-за перехода на дистанционку. "Всего на поддержку было выделено около 30 миллионов рублей", - заявил ректор вуза.
Студенты МГУ получат по 10 тысяч рублей за то, что их перевели на дистанционную форму обучения. На эти цели вуз выделит около 30 миллионов рублей, рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он уточнил, что речь идёт о единовременной выплате. На неё могут рассчитывать студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и получающие государственную социальную стипендию. Кроме того, 10 тысяч рублей могут получить нуждающиеся студенты из числа обучающихся по контракту.
"Сегодня я подписал приказ об организации поддержки обучающихся в МГУ. Всего на поддержку было выделено около 30 миллионов рублей", - заявил Садовничий журналистам в четверг.
Ректор добавил, что преподаватели вуза также получат денежную поддержку от МГУ. Выплаты будут произведены из внебюджетных средств вуза.
Напомним, что ранее студенты МГУ, обучающиеся по контракту, потребовали скидку в связи с их переводом на дистанционку. В случае отказа они пригрозили обратиться в суд.

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