Студенческие отряды Приморья должны быть обеспечены работой

Разговоры о том, что в регионе не хватает рабочих рук, давно уже набили оскомину. И на этом фоне весьма странно звучат заявления представителей студотрядов, что устроиться на летнюю подработку зачастую невозможно. Казалось бы, вот она мощная рабочая сила, с помощью которой в советские времена возводили социально-значимые объекты.

Да, студенты - еще не специалисты и профессионализма у них не хватает, но ведь они легко могут быть разнорабочими на стройке, санитарами в больницах, вожатыми в детских лагерях.

Накануне на площадке PrimTeam Loft, которая за последнее время стала точкой притяжения для молодежи, врио Губернатора Олег Кожемяко пообщался с активистами студотрядов о их проблемах.

Ребята рассказали, что далеко не все работодатели идут навстречу студентам. Придумывают различные поводы для отказов в приеме на работу.

Врио Губернатора сам когда-то трудился в составе студенческого отряда, поэтому знает, насколько важна эта деятельность.

- То, что вы не можете устроиться – это недоработка властей, – подчеркнул он. - У нас есть строительные объекты, где заказчиком является Администрация края, мы могли бы проговаривать условие привлечения студотрядов с ними заранее. Что касается младшего и среднего медперсонала – дам поручение профильному департаменту составить списки потребностей в таких кадрах.

Активисты подняли еще одну важную тему. Когда-то в крае успешно функционировал Совет по развитию деятельности студенческих отрядов. Потом его расформировали. Ребята попросили возобновить работу Совета как инструмент общения между молодежью и властью.

Олег Кожемяко поддержал эту идею, добавив, что в состав совета войдут также руководители департаментов и представители муниципалитетов.

Также во время встречи студенты представили Олегу Кожемяко программу «Снежный десант». Ее суть: отряды помогают с уборкой снега ветеранам, многодетным семьям и другим социально незащищенным группам граждан.

«Десант» начал свою работу в прошлом году и готовится к нынешней зиме. Первые снегопады – не за горами. Олег Кожемяко поддержал эту идею.

Помимо этого, ребята сообщили, что со следующего года планируют начать сотрудничество с Российским движением школьников и создать школьные отряды.

Олег Кожемяко обсудил с активистами студотрядов актуальные вопросы.

МНЕНИЯ

Роман Гритченко, командир студотрядов Приморья:

- На самом деле, проблема с обеспечением студотрядов работой в крае серьезная. Мы готовы организовывать людей для различных видов деятельности. Педагогика, медицина, сервис, в частности клининг, кейтеринг, летние виды отдыха. Строительство. В этой сфере, кстати, в прошлом году был большой недобор. Местные подрядчики не хотят заниматься молодым поколением, учить ребят. Но ведь если мы сейчас не будем своих людей готовить, то кто будет работать в будущем.

Поэтому наши студенты едут трудиться туда, где они востребованы – в Якутию, Амурскую, Челябинскую области.

Что касается встречи с врио Губернатора, то впечатления только положительные. Мы надеемся на его поддержку и на то, что он выполнит данные нам обещания. Со своей стороны, студотряды готовы к реализации любых задачах на территории нашего края.

Андрей Медич, командир штаба студотрядов ДВФУ:

- Олег Николаевич четко и просто отвечал на наши вопросы. И по его ответам мы поняли, что он готов взаимодействовать со студотрядами. Мы надеемся, что нам окажут поддержку и лето 2019 года будет максимально комфортным для наших бойцов, которые смогут найти работу.