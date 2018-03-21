“Стучались, но нам не открыли”: WADA якобы не пускают в антидопинговую лабораторию в Москве

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WADA ждет ответа от Следственного комитета России на предложения по антидопинговой лаборатории.

Сегодня представители Всемирного антидопингового агентства WADA заявили о том, что ожидают ответа от СКР. Как уверяет WADA, ранее они направили запрос о совместном посещении московской антидопинговой лаборатории.

Отметим, что сейчас активно обсуждается вопрос восстановления Российского антидопингового агентства. По словам президента организации Крейга Риди, одним из критериев восстановления РУСАДА является доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории. Отметим, что в настоящее время она опечатана СКР.

"Мы четыре раза обращались с предложением совместного посещения с СК РФ московской лаборатории, - заявил Риди. - Ответа так и не услышали. Нужно менять эту ситуацию".