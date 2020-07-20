Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Политика

Стучал кулаком по столу: Макрон взбесился на саммите Евросоюза

20 июля 2020, 18:00  •  150 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder, via w/www.globallookpress.com
У лидеров стран-членов ЕС из-за нехватки денег сдают нервы
Рано утром в понедельник в ходе обсуждения бюджета Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон стучал кулаком по столу и грозил, что Париж выйдет из переговорного процесса.
Как сообщает издание Politico, поздно ночью в воскресенье французский лидер яростно всплыл из-за того, что канцлер Австрии Себастьян Курц вышел из зала заседания, где шли переговоры, чтобы ответить на телефонный звонок.
"Видите? Ему все равно. Он не слушает других, это плохое отношение. Он лишь занимается прессой", – разразился тирадой лидер Пятой Республики.
Сам Курц, пытаясь сохранить дипломатический тон, комментируя этот эмоциональный всплеск Макрона, отметил, что "в целом это был профессиональный способ общения друг с другом". Тем не менее, австриец не смог удержаться, чтобы не ответить своему французскому визави.
"Понятно, что у некоторых людей, когда они мало спят, нервы на пределе, и мы уважаем это, но все хорошо, что хорошо кончается", – подчеркнул Курц.
Помимо этого, Макрон выразил недовольство по отношению к позиции Нидерландов, указав на тот факт, что после Brexit Королевство заняло место Великобритании. Последней на саммитах ЕС было свойственно ставить палки в колеса при обсуждении европейских проблем.
Отметим, Франция и Германия предлагают выделить наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса государствам €500 млрд из пакета объемом €750 млрд на основе безвозмездной субсидии. Париж и Берлин в данном вопросе поддерживают председатель Евросовета Шарль Мишель, однако Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия выступают категорически против. Венгрия и Польша не согласны с размером долевого участия стран при формировании соответствующего пакета помощи.
Макрон такую позицию партнеров назвал эгоистичной. По его мнению, лидеры стран-оппозиционеров просто не хотят думать о будущем Европы. В результате, во время обсуждения француз сравни поведение главы голландского правительства Марка Рютте с действиями британского экс-премьера Дэвида Камерона на переговорах по бюджету Евросоюза, пишет "Город финансов".
"Все это может плохо кончиться", – объявил Макрон, обращаясь к Рютте, и стукнул кулаком по столу.
Напомним, именно во время переговоров по бюджету в свое время впервые Лондон пригрозил Брюсселю о возможности проведения референдума по выходу из ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
20 июля 2020, 01:00
После армяно-азербайджанского бунта в Москве Собянину задали неудобные вопросы
20 июля 2020, 10:00
В Белоруссии раскрыли правду о состоянии президента: официальное заявление
20 июля 2020, 02:00
"Кейс Фургала" - не просто ошибка системы": Власть поставила себя в непростое положение - Малофеев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве
18 июля 2020, 16:00
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
16 июля 2020, 05:00
Спала, любила, погубила: ядовитые отношения французской маркизы
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.