СЦУшники с помощью Зеленского готовятся канонизировать эсэсовцев

А так фашизма на Украине нет

В воскресенье, 13 июня, в главном «соборе» «Святейшей церкви Украины» (СЦУ) состоялось «отпевание» члена дивизии СС (1-й галицийской) некого Орэста Васкула при участии почётного караула президентского полка. О том, что украинские власти уверенно маршируют чеканным шагом эсэсовцев, мы писали. Оставалось понять, как отреагирует Зеленский на то, что его «слуги» голосовали против законопроекта о предотвращении героизации военных преступников. И вот он – ответ украинского Верховного главнокомандующего господина Зеленского…

И если еврей по крови прославляет убийц своих единоплеменников, какие могут быть претензии к религиозной организации, чьим песнопением стал «благодарственный псалом» о «распятых жидах»? Недаром руководитель СЦУ «митрополит Епифаний (Думенко)» принял участие в открытии памятника ОУН-УПА* на… еврейском кладбище галицийского местечка Самбор. «Памятник посвящен людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек, – сообщал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. – Потом эти люди в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора, которых закопали на этом самом кладбище. Местные считают, что на кладбище также захоронены 17 оуновцев».

Не станем углубляться в историю неонацизма «Киевского патриархата», из которого вышла СЦУ. Первый всё же не был признан мировым православием, тогда как СЦУ признана греческими церквами. И то, что СЦУшники – фашисты, греки знали ещё в момент зачатия этой структуры стамбульским патриархатом и американским Госдепом. Исходя из этого, архиепископ из США Даниил в бытность экзархом Экуменического патриархата на Украине презентовал отцу-основателю «Правого сектора»* собрание сочинений основоположника украинского фашизма Донцова.

К моменту образования СЦУ правосеки, правда, уже начали сдуваться. Поэтому на церемонии встречи «томоса» присутствовал главарь С14 (неонацистской организации, запрещённой в РФ) Карась.

Ещё одна организация, наряду с «Правым сектором» и С14 активно участвовавшая в процессе выявления «несознательных» верующих, отказывающихся переходить в СЦУ – ГО «Эдельвейс» (по названию 1-й горнопехотной дивизии вермахта). Как свидетельствует исследователь СЦУ Александр Вознесенский, основоположник украинского «Эдельвейса» Костышин, создавая эту организацию, объявил, что «Майн кампф» – важнейшая книга текущего момента и процитировал Гитлера: «Национал-социализм – это больше, чем религия. Это воля нового человеческого сотворения мира».

Эмблема украинского «Эдельвейса» во время пикетирования храма УПЦ (МП) и эмблема гитлеровского «Эдельвейса» (справа)

В совместных акциях с С14 засветилась также организация «Традиції і порядок», связанная с СЦУ. Эту организацию даже FreedomHouse отнёс к экстремистским, что не помешало «митрополиту» СЦУ Олэксандру Драбынко наградить актив группировки «Традиції і порядок» знаками отличия Фонда памяти Блаженнейшего митрополита Владимира.

Наконец, дошла очередь и до возвеличивания СС.

Культовый со времён «Киевского патриархата» служитель СЦУ Сэргий Ткачук (на фото с замкомандира нацистского батальона «Азов» Мосийчуком) призвал прихожан данной «церкви» помнить, что они «потомки своих героев».

Тогда же в Галичине прошло и первое совместное отпевание СЦУшниками и ВСУшниками останков эсэсовцев. Служитель в своей проповеди выразил надежду, что гитлеровцев признают святыми: «Я думаю, наступит момент не только признания дивизии «Галичина», но момент, когда многих из них церковь Господня признает по-своему, в свое время не просто героями, но и святыми».

Тогда ещё украинское общество, вдохновлённое победой Зеленского на президентских выборах и «слуг народа» на парламентских, нашло смелость возмутиться участием ВСУ в прославлении эсэсовцев. И поскольку дивизия СС «Галичина» отсутствовала в перечне организаций, признанных Законом «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке», Министерство обороны, не зная, куда и как ещё подует «либертарианский» ветер, объявило проверку «всех причин и обстоятельств участия военнослужащих в мероприятии». Однако по мере того, как Зе-власть коричневела, «проверка» начала буксовать.

Ну а СЦУ ничего и не сдерживало. Тем более, после того, как имена гитлеровских коллаборационистов засветились в постановлении Верховной рады о памятных датах и юбилеях, отмечаемых на государственном уровне в 2020 году. Постановление было принято при абсолютном (конституционном) большинстве «слуг народа». Тогда же «либертарианцы» приняли закон, наделяющий официальным статусом скаутскую организацию «Пласт», через которую сто лет назад прошли все гитлеровские коллаборационисты: от Бандеры и Шухевича до последнего командира УПА* Кука. Поэтому СЦУшникам сам их бог велел освятить скаутский курень «Пласта» им. Уласа Самчука. Того самого члена провода ОУН, что попал в список юбиляров Рады, в своё время приветствовал фюрера: «Наше единственное желание – действительно помочь германской армии достичь намеченной цели. Верим твердо и стойко в её победу, потому что во главе ее стоит муж чрезвычайного мерила и чрезвычайной духовной силы – Адольф Гитлер».

Теперь, спустя всего два года после первого чествования эсэсовцев силами СЦУ, подобное мероприятие прошло уже не в забитом галицийском селе (где родился новопреставленный бандеровец Васкул) и даже не в селе под Киевом (где он спокойно жил, реабилитированный при Хрущёве в 1957 году), а в главном храме раскольнической СЦУ, превращённой в «государственную конфессию Украины», и в окружении почётного караула президентского полка.