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Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"

25 октября 2019, 11:39  •  338 • Политика
Детектив Йозеф Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу - "его досье вредит официальному расследованию". Запад не станет принимать доказательства немецкого детектива, какими бы убедительными они ни были, но система "Бриллиантовые глаза" раскроет правду о катастрофе, уверен доктор политических наук Алексей Гусев.
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов, что его данные по делу "Боинга МН17", упавшего в 2014 году в Донбассе, могут повредить официальному расследованию. Это лишний раз доказывает непричастность России к катастрофе, считает доктор политических наук Алексей Гусев.
По его мнению, Запад не станет принимать доказательства непричастности России к катастрофе, какими бы убедительными они ни были, так как крушение "Боинга" в Донбассе изначально готовилось как антироссийская акция. Поэтому власти Нидерландов и не заинтересованы в установлении истинных причин и виновников произошедшего.
"Члены Совместной следственной группы (ССГ) в Нидерландах заранее сформировали версию о том, что Россия причастна к катастрофе МН17, и все выходящее за рамки этой версии факты просто отбрасываются", - сказал Алексей Гусев в интервью ФБА "Экономика сегодня".
Эксперт добавил, что пролить свет на катастрофу может российская система "Бриллиантовые глаза". Речь идет о сети из 24 низкоорбитальных спутников, которые осуществляют слежение за терциями России и приграничных стран.
"Аналогичная система есть у США, так что Вашингтон тоже прекрасно знает правду о крушении MH17, но предпочитает скрывать ее. У Европы таких систем нет", - отметил Гусев.

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