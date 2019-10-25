Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов, что его данные по делу "Боинга МН17", упавшего в 2014 году в Донбассе, могут повредить официальному расследованию. Это лишний раз доказывает непричастность России к катастрофе, считает доктор политических наук Алексей Гусев.

По его мнению, Запад не станет принимать доказательства непричастности России к катастрофе, какими бы убедительными они ни были, так как крушение "Боинга" в Донбассе изначально готовилось как антироссийская акция. Поэтому власти Нидерландов и не заинтересованы в установлении истинных причин и виновников произошедшего.

"Члены Совместной следственной группы (ССГ) в Нидерландах заранее сформировали версию о том, что Россия причастна к катастрофе МН17, и все выходящее за рамки этой версии факты просто отбрасываются", - сказал Алексей Гусев в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Эксперт добавил, что пролить свет на катастрофу может российская система "Бриллиантовые глаза". Речь идет о сети из 24 низкоорбитальных спутников, которые осуществляют слежение за терциями России и приграничных стран.