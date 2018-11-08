Сценарий ядерной войны: «США отзовут посла и ударят»

Военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков обрисовал контуры вероятной ядерной войны между Россией и США.

«Важно именно уничтожение, а не нанесение неприемлемого ущерба, поскольку его размер меняется в зависимости от ситуации в мире и в самих США. При определенных условиях может статься, что гибель от ответного российского удара десятков миллионов американцев окажется вполне приемлемым ущербом для штатовской и тем более транснациональной элиты»,

— пишет эксперт в своей статье для «Военно-промышленного курьера».

Сивков полагает, что России необходимо наращивать свои вооружения — «супероружие с боеголовками мощностью порядка 100 Мт». Он добавил, что главным признаком вероятной подготовки США к ядерному удару по России может быть отзыв посла и сотрудников американской дипмиссии из Москвы.

Кроме того, военный эксперт убежден, что свидетельствовать о грядущей ядерной атаке США на РФ могут, во-первых, проведение масштабных военных учений возле российских границ. Во-вторых — создание военно-морских группировок на направлениях, с которых удобнее всего наносить удары по Росcии.

Он полагает, что перед обменом ядерными ударами, Россия и США могут несколько месяцев воевать без применения атомных бомб. После нескольких месяцев такой войны, считает Сивков, стороны применят ядерные вооружения.

Если же США решатся начать войну с солидного ядерного удара, то перед этим они долгое время будут угрожать россиянам.

При этом Россия может нанести превентивный удар. По мнению эксперта, главная упреждающая мера — неядерный удар по районам, где базируются направленные на Россию баллистические и крылатые ракеты НАТО. Кроме того, Москва может разрабатывать баллистические ракеты средней дальности с ядерными боеголовками.

Как сообщает НСН со ссылкой на американское издание The National Interest, даже давно стоящие на вооружении российские ядерные ракеты способны преодолеть американскую противоракетную оборону.

Военные США имеют возможность отслеживать и ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты, однако у России есть также ядерные ракеты на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а сбить самолеты гораздо сложнее, говорится в публикации.

Эксперты National Interest также обращают внимание на новейшие российские гиперзвуковые ракеты с ядерным двигателем и впечатляющими возможностями маневрирования. Эти разработки вообще ставят крест на способности США противостоять угрозе ядерного удара, предупреждает издание.

Ранее экс-заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колдби предложил готовиться к введению «ограниченных операций с применением ядерных вооружений». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подход Соединенных Штатов к рассмотрению концепции ограниченной ядерной войны опасным, передает ФАН.

Захарова заявила, что ядерная война не должна быть развязана. По ее словам, в такой войне нет победителя.

Доктор военных наук Константин Сивков уже не в первый раз выступает с планами по уничтожению США в случае возможной, по его мнению, ядерной войны.

В конце октября он заявил, что для гибели США необходимо нанести ядерный удар по «геофизическим зонам» на территории Северной Америки — в частности, по Йеллоустонскому супервулкану и разломам тихоокеанского побережья.

По мнению Сивкова, России не стоит пытаться обогнать США по количеству ядерных боеголовок и численности войск. «Пойти по стопам СССР не получится — группировку Сухопутных войск, способную гарантированно разгромить НАТО и оккупировать Европу, не создать ни по экономическим, ни по демографическим, ни по духовным основаниям. Остается единственный выход — опять сделать ядерную войну иррациональной, бессмысленной для агрессора», — заявил эксперт.

Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что

политика российского государства не предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

Путин подчеркнул, что российская сторона будет применять ядерное оружие, только если получит доказательства удара по территории России. Однако в таком случае, по словам Путина, предполагаемый агрессор «просто сдохнет».

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин.