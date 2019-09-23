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Сценарий ядерной войны простой: США первыми уничтожат страны Балтии, не дожидаясь России - ученые

23 сентября 2019, 19:09  •  145 • Политика
Ученые Принстонского университета разработали симуляцию военного конфликта между Россией и НАТО. Сценарий получился простым и неутешительным для стран Балтии. Как бы они ни опасались так называемой "агрессии России", первыми эти земли уничтожат США, не дожидаясь Москвы, уверены американские же специалисты.
Специалисты проекта "Наука и глобальная безопасность" Принстонского университета смоделировали ядерное столкновение сил военного блока НАТО с Россией. По версии создателей фильма-симуляции, ядерная стычка приведет к многомиллионным жертвам. Жестокий мультфильм авторы нарисовали, чтобы напомнить мировому сообществу о риске ядерной катастрофы, пишет Sputnik.
В первые же секунды американские авторы оправдывают свое гражданство, настаивая, что все начнется с удара России по США. Бить Москва, как считают авторы, будет по военной базе США на границе Польши и Германии. В ответ США ударят по базам Калининградского анклава России. После запустится "цепная реакция ударов". Естественно, пострадают страны Балтии. Причем по ним удар нанесут США. Уже на второй минуте фильма мы не находим Балтии - земли разбиты, и не ясно, почему Вашингтон решил ликвидировать эти страны.
"...то ли для того, чтобы "русским агрессорам" не достались Таллин, Рига и Вильнюс, а то ли для того, чтобы уничтожить гипотетические оккупационные силы", - размышляют авторы Sputnik, описывая ролик.
В конце концов начнется обмен ударами ядерных баллистических ракет межконтинентального типа. Финалом станет уничтожение 90 миллионов человек в разных точках мира. С лица земли, как отмечено в сценарии, будут стерты крупнейшие города и индустриальные центры Европы, США и России.

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