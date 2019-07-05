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Сценарий уже есть: Начальник штаба ВВС США рассказал о начале ядерной войны

05 июля 2019, 15:09  •  101 • Политика
Глава штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн во время публичного выступления изложил возможный сценарий ядерной войны до мельчайших деталей. По словам военного, "всё уже давно спланировано".
Голдфейн выступал в Институте аэрокосмических исследований Митчелла, где один из слушателей попросил его рассказать о сценарии на случай начала третьей мировой войны, если таковой уже имеется. Голдфейн согласился и предоставил слушателям подробности.
По его словам, в случае атаки на телефоне начальника штаба ВВС США загорится три красных лампочки.
"Первым позвонит Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Волтерс", - предсказывает Голдфейн, отмечая, что европейский коллега сразу попросит помощи в противодействии атаке.
По мнению начальника штаба, ВВС США, конечно, первыми прибудут ему на помощь.
"Истребители, бомбардировщики, космические и кибервойска, силы специальных операций и аэромедицинские команды", - перечисляет Голдфейн тех, кто пойдёт в атаку.
Следующий звонок должен поступить от командующего NORAD - противоракетной обороной США. Тут будут мобилизованы силы ПВО, которые располагаются на Аляске и в Калифорнии. При этом Голдфейн уверен, что силы США смогут найти и уничтожить баллистические ракеты противника "в считаные секунды". Разрушительный и финальный залп произведут американские подлодки, заключил генерал.

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