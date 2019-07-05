Сценарий уже есть: Начальник штаба ВВС США рассказал о начале ядерной войны

Голдфейн выступал в Институте аэрокосмических исследований Митчелла, где один из слушателей попросил его рассказать о сценарии на случай начала третьей мировой войны, если таковой уже имеется. Голдфейн согласился и предоставил слушателям подробности.

По его словам, в случае атаки на телефоне начальника штаба ВВС США загорится три красных лампочки.

"Первым позвонит Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Волтерс", - предсказывает Голдфейн, отмечая, что европейский коллега сразу попросит помощи в противодействии атаке.

По мнению начальника штаба, ВВС США, конечно, первыми прибудут ему на помощь.

"Истребители, бомбардировщики, космические и кибервойска, силы специальных операций и аэромедицинские команды", - перечисляет Голдфейн тех, кто пойдёт в атаку.

Следующий звонок должен поступить от командующего NORAD - противоракетной обороной США. Тут будут мобилизованы силы ПВО, которые располагаются на Аляске и в Калифорнии. При этом Голдфейн уверен, что силы США смогут найти и уничтожить баллистические ракеты противника "в считаные секунды". Разрушительный и финальный залп произведут американские подлодки, заключил генерал.