«Сценарий развала страны»: как проходит консолидация Запада против Лукашенко

Депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов в Белоруссии. Об этом говорится в их совместном заявлении. Также они призвали Брюссель назначить спецпредставителя для поддержки процесса передачи власти «в соответствии с волей белорусского народа». Ранее победу Александра Лукашенко отказались считать легитимной руководство ЕС, США и власти некоторых европейских стран. Ряд государств выступили с инициативой введения санкций против Минска. Как полагают эксперты, в отношении Белоруссии применяются технологии раскачивания ситуации, напоминающие «украинский сценарий».

Ведущие политические партии Европарламента (ЕП) выступили с совместным заявлением о непризнании официальных итогов выборов в Белоруссии. Документ подписали депутаты от Европейской народной партии, «Обновлённой Европы», Прогрессивного альянса социалистов и демократов, а также представители «Зелёных» и Европейских консерваторов и реформистов.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — говорится в заявлении.

Депутаты предложили руководству ЕС назначить специального представителя по Белоруссии для поддержки «процесса мирной передачи власти в соответствии с волей белорусского народа». Члены ЕП призвали Брюссель противодействовать возможному «вмешательству» России, а также ввести санкции против ответственных за применение насилия и «фальсификации».

Ранее о необходимости введения ограничительных мер говорили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители руководства некоторых западных стран, включая США.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о созыве саммита лидеров стран ЕС по ситуации в Белоруссии. Встреча пройдёт в формате видеоконференции 19 августа. При этом Мишель призвал участников переговоров не вмешиваться во внутренние дела республики.

Обстановку в Белоруссии прокомментировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Североатлантический альянс не наращивает силы вблизи западных рубежей республики и уважает её суверенитет.

Западная мобилизация

По данным ЦИК Белоруссии, на выборах 9 августа за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Граждане, недовольные объявленными результатами, начали устраивать массовые несанкционированные митинги, забастовки на предприятиях и столкновения с милицией.

17 августа на встрече с рабочими Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), действующий президент заявил, что не собирается отдавать власть под давлением улицы. Однако он выразил готовность передать свои полномочия после принятия новой конституции.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идёт работа над третьим. Приходите, садитесь, и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам», — сообщил Лукашенко.

Выступая 16 августа на митинге в свою поддержку, белорусский лидер подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела государства со стороны Запада и восточноевропейских стран.

Ряд западноевропейских государств также не признали результаты выборов в Белоруссии. Глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе со своими партнёрами намерен согласовать санкции против Минска.

17 августа в интервью Bild министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Лукашенко «больше нет легитимности», поскольку он прибегает к «невероятной жёсткости и насилию».

Схожей точки зрения по ситуации в Белоруссии придерживается президент Франции Эммануэль Макрон. На своей странице в Twitter он написал, что «Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием опубликованный Макроном призыв. Дипломат напомнила французскому лидеру о массовых акциях протеста «жёлтых жилетов», которые подавлялись полицией, но не встретили поддержки со стороны властей западных государств.

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч жёлтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Протестная акция в Белоруссии

Reuters

© Vasily Fedosenko

Как отметили опрошенные RT эксперты, Западная Европа не спешила с категоричными оценками событий в Белоруссии. Но в итоге Великобритания, Франция и Германия присоединились к формирующемуся альянсу против Лукашенко, в который, помимо Вашингтона, изначально входили восточноевропейские союзники США — Польша, Литва, Латвия и Эстония.

«В отношении Белоруссии объединённый Запад действует сейчас по стандартной схеме, которая заключается в непризнании легитимных результатов выборов, в поддержке протеста и раскачивании обстановки внутри страны. Стабильная политическая ситуация в Белоруссии в интересах России, а значит, Запад будет этому противодействовать», — отметила в беседе с RT политолог Анна Арямова.

«Солидарный ответ»

В беседе с RT профессор МГИМО Елена Пономарёва предположила, что сценарий давления на Минск и дестабилизации обстановки внутри республики мог быть написан Соединёнными Штатами, имеющими богатый опыт организации революций и протестных движений на постсоветском пространстве.

Ключевыми исполнителями американского замысла по раскачиванию ситуации в Белоруссии, с точки зрения эксперта, являются Литва и Польша. Остальные «представители так называемых западных демократий» разделяют планы США и оказывают в большей степени дипломатическую поддержку, рассуждает Пономарёва.

«Роли застрельщиков всех деструктивных процессов, которые сегодня происходят в Белоруссии, отведены прежде всего Польше и Литве. Судя по всему, они получили от США карт-бланш на раскачивание ситуации», — подчеркнула Пономарёва.

17 августа президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссию «ужасной». По его словам, Соединённые Штаты пристально следят за развитием событий в республике.

15 августа во время визита в Варшаву глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США обсуждают с европейскими союзниками ситуацию, которая сложилась в Белоруссии с целью помочь гражданам республики достичь «суверенитета и свободы». По его словам, Соединённые Штаты уже обсудили «солидарный ответ» с польским руководством.

Кроме того, США налаживают контакты с белорусской оппозицией. Так, 18 августа недопущенный к выборам предприниматель Валерий Цепкало и американские сенаторы проведут закрытую онлайн-встречу. Оппонент Лукашенко утверждает, что в числе собеседников будут конгрессмены и сенаторы, которые «интересуются ситуацией в Белоруссии».

В комментарии RT сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский отметил, что Вашингтон проводит в отношении Минска двуличную политику. Эксперт подчеркнул, что до выборов представители руководства США хвалили Белоруссию за шаги по демократизации, а сейчас критикуют за нарушения гражданских и политических прав, игнорируя доводы официальных властей.

«Американцы устами посла говорили, что в Беларуси происходит умеренная демократизация. При этом в данный момент США вместе с европейцами не признают итоги выборов. Да, это было ожидаемо, и в принципе Минск к такому повороту был готов. Но своим изменчивым поведением американцы показали, что их волнуют не права человека, а продвижение собственных интересов», — сказал Петровский.

Напомним, 1 февраля 2020 года на встрече с Лукашенко Помпео заявил, что Соединённые Штаты «хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством». Он подчеркнул, что Вашингтон и Минск приближаются к отмене санкционного режима, который действует с 2008 года. Также в ходе переговоров была достигнута договорённость об обмене послами.

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Александром Лукашенко

Reuters

© Kevin Lamarque/Pool

«Сегодня США и ЕС занимаются эстетизацией протестов в республике, закрывают глаза на булинг и травлю семей сотрудников участковых комиссий, ЦИК, правоохранительных органов. Деятельность силовиков оценивается исключительно в негативном ключе, хотя, как и в любой другой стране мира, они обязаны пресекать незаконные мероприятия», — отметил Петровский.

С точки зрения Анны Арямовой, США и их союзники «оседлали» протестную волну. Эксперт не исключает, что события в Белоруссии могут принять более агрессивный характер, сопровождаться блокадой действий органов государственной власти и появлением «сакральных жертв диктаторского режима».

В целом, как считает эксперт, происходящее в республике имеет определённое сходство с «украинским сценарием» с той разницей, что Запад не вкладывал в дестабилизацию республики такое большое количество финансов на протяжении продолжительного периода времени.

«С одной стороны, недовольство Александром Лукашенко большое, и у протестов есть объективная почва. Однако митингующие на улицах Минска и других городов не хотят думать, что будет дальше. А это, по аналогии с Украиной, сценарий развала страны, разграбления её ресурсов. Эти процессы в интересах западных элит. Они рассчитывают на приход к власти в Белоруссии своих ставленников», — резюмировала Арямова.