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Сценарий "жена декабриста": CNN назвал "первую леди", которая давит на Путина
27 января 2021, 21:25 • 118 • Политика
На CNN вышла статья о жене Навального, которую сравнили с бывшей первой леди США и навали новым борцом с Путиным.
Из Юлии Навальной уже начали лепить образ "жены декабриста" по схеме Светланы Тихановской. Американский телеканал CNN выпустил большой материал, в котором жену Алексея Навального напрямую сравнивают с Мишель Обамой - супругой экс-президента США Барака Обамы.
Речь идёт о статье CNN под названием "Муж Юлии Навальной был отравлен и задержан. Теперь она оказывает давление на Владимира Путина". Суть материала полностью отражена в его заголовке. Журналисты CNN всячески превозносят Юлию Навальную, пишут, как она повсюду ездила за гонимым властями мужем и как стремительно ворвалась в политику после "отравления" супруга.
Фото: скриншот сайта CNN
Примечательно, что напрямую Юлия Навальная не сравнивается со Светланой Тихановской. Вместо этого её сравнивают с бывшей американской первой леди Мишель Обамой. Однако параллели с белорусской оппозиционеркой провести нетрудно. Как и Тихановскую, жену Навального представляют в качестве аполитичного человека, который был "вынужден" пойти в политику.
Напомним, что подобный поворот событий ещё неделю назад предсказал политолог Александр Сосновский. В интервью Царьграду он рассказал, что весь политический ресурс Навального уже исчерпан, поэтому дальше будут двигать его жену.
- считает политолог.
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