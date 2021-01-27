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Сценарий "жена декабриста": CNN назвал "первую леди", которая давит на Путина

27 января 2021, 21:25  •  118 • Политика
На CNN вышла статья о жене Навального, которую сравнили с бывшей первой леди США и навали новым борцом с Путиным.
Из Юлии Навальной уже начали лепить образ "жены декабриста" по схеме Светланы Тихановской. Американский телеканал CNN выпустил большой материал, в котором жену Алексея Навального напрямую сравнивают с Мишель Обамой - супругой экс-президента США Барака Обамы.
Речь идёт о статье CNN под названием "Муж Юлии Навальной был отравлен и задержан. Теперь она оказывает давление на Владимира Путина". Суть материала полностью отражена в его заголовке. Журналисты CNN всячески превозносят Юлию Навальную, пишут, как она повсюду ездила за гонимым властями мужем и как стремительно ворвалась в политику после "отравления" супруга.
Фото: скриншот сайта CNN
Примечательно, что напрямую Юлия Навальная не сравнивается со Светланой Тихановской. Вместо этого её сравнивают с бывшей американской первой леди Мишель Обамой. Однако параллели с белорусской оппозиционеркой провести нетрудно. Как и Тихановскую, жену Навального представляют в качестве аполитичного человека, который был "вынужден" пойти в политику.
Напомним, что подобный поворот событий ещё неделю назад предсказал политолог Александр Сосновский. В интервью Царьграду он рассказал, что весь политический ресурс Навального уже исчерпан, поэтому дальше будут двигать его жену.
Во всём мире наблюдается тренд - на первые политические роли выходят женщины, чьи мужья сидят в тюрьмах. Это женщины, которые хорошо выглядят, умеют красиво говорить. Юлия Навальная точно соответствует этому психотипу. Она находилась рядом с Навальным все эти годы, прекрасно знает всю "кухню". Неслучайно она стала появляться на всех интервью рядом с мужем. Всё останется в рамках одной семьи, только для мирового сообщества в роли лидера будет выступать несчастная женщина, будут играть на чувствах людей: мол, давайте пожалеем. При этом она будет для своих кураторов абсолютно управляемой,
- считает политолог.

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