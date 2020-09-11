Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"

Эксперимент по предотвращению массированной атаки врага на территорию США не обошёлся без существенных изъянов. В начале сентября журналист Defence News Валери Инсинна побывала в Центре управления боевыми действиями при Объединённой базе Эндрюс Морской авиации США. По её наблюдениям, в видеороликах о том, как всё должно происходить, всё было наглядно и прекрасно.

А вот в действительности… По её словам, на самом деле, несмотря на революционную систему управления военными действиями Advanced Battle Management System, американцы "погрязли в прошлом", пытаясь всё координировать по старинке.

Эксперимент проходил по следующему сценарию: на США нападает некая страна-агрессор, которая осуществила кибератаку, затем атаковала американские спутники, а после нанесла удар крылатыми ракетами по территории Америки. Несмотря на то, что на тестах не уточнялось, какая страна нападает, по описанию и военным возможностям она очень походила на Россию.

Как говорится в обзоре Defence News, изначально предполагалось, что военные смогут оценивать и координировать бой со стороны благодаря суперкомпьютерам, где лишь нажатием одной кнопки можно видеть карты российских ракетных объектов или информацию о наличии истребителей на базах ВВС США.

Но что-то пошло не так: американцы растерялись и провалили миссию. По оценке Валери Инсинны, военным пришлось по старому формату вручную отслеживать потоки данных и проводить телефонные переговоры.

Впрочем, руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер считает, что расстраиваться не стоит.

"У нас действительно кое-что не сработало, некоторые звенья, поскольку мы соединяли в единую систему различные центры. В этом есть и положительный момент, потому что мы теперь можем восстановить эти проблемные точки", - заявил он.