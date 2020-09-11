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Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
11 сентября 2020, 20:20 • 140 • В мире
Американские военные не сумели провести сценарий отражения атаки условного противника, под которым подразумевалась, как пишут СМИ, Россия. Военные попросту растерялись, когда революционная система управления военными действиями стала работать не так, как ожидалось.
Эксперимент по предотвращению массированной атаки врага на территорию США не обошёлся без существенных изъянов. В начале сентября журналист Defence News Валери Инсинна побывала в Центре управления боевыми действиями при Объединённой базе Эндрюс Морской авиации США. По её наблюдениям, в видеороликах о том, как всё должно происходить, всё было наглядно и прекрасно.
А вот в действительности… По её словам, на самом деле, несмотря на революционную систему управления военными действиями Advanced Battle Management System, американцы "погрязли в прошлом", пытаясь всё координировать по старинке.
Эксперимент проходил по следующему сценарию: на США нападает некая страна-агрессор, которая осуществила кибератаку, затем атаковала американские спутники, а после нанесла удар крылатыми ракетами по территории Америки. Несмотря на то, что на тестах не уточнялось, какая страна нападает, по описанию и военным возможностям она очень походила на Россию.
Как говорится в обзоре Defence News, изначально предполагалось, что военные смогут оценивать и координировать бой со стороны благодаря суперкомпьютерам, где лишь нажатием одной кнопки можно видеть карты российских ракетных объектов или информацию о наличии истребителей на базах ВВС США.
Но что-то пошло не так: американцы растерялись и провалили миссию. По оценке Валери Инсинны, военным пришлось по старому формату вручную отслеживать потоки данных и проводить телефонные переговоры.
Впрочем, руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер считает, что расстраиваться не стоит.
"У нас действительно кое-что не сработало, некоторые звенья, поскольку мы соединяли в единую систему различные центры. В этом есть и положительный момент, потому что мы теперь можем восстановить эти проблемные точки", - заявил он.
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