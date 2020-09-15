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Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм

15 сентября 2020, 00:25  •  77 • Политика
Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в разговоре с Царьградом рассказал, как можно переиграть сценарий отравления блогера Алексея Навального, указав на конкретный механизм.
В Германии заявили, что три независимых лаборатории подтвердили: блогер Алексей Навальный был отравлен ядом группы "Новичок". По словам военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра "Кассад" Бориса Рожина, ситуация развивается идентично истории со Скрипалями.
"То есть она развивается в первую очередь в медийной плоскости. То есть по-прежнему не предоставлено каких-то фактов. Хотя Россия просит ей предоставить какие-то доказательства этих заявлений, России до сих пор ничего не предоставлено. Получается, что вся история на текущий момент существует именно в виде подобных заявлений, которые не сопровождаются опубликованными фактическими данными", - пояснил Рожин.
По его словам, можно вспомнить целый ряд случаев, когда независимые лаборатории подтверждали вместе с ОЗХО факты химатак, а потом выяснялось, что отчёты фальсифицировались.
"Дело в том, что все эти заявления ОЗХО, в том числе уважаемых каких-то центров или иных организаций, в итоге оказались просто информационно-пропагандистским мероприятием. Так что сейчас это выглядит точно так же, как и в предыдущих историях аналогичного рода. И, как показывает практика таких историй, им безразлично, что и как отвечает Россия. То есть эта история развивается в первую очередь в западном медийном поле, где Россия заведомо виновна", - пояснил Борис Рожин.
Эксперт добавил, что обвинения в адрес нашей страны уже давно считаются валидными в западной прессе просто по факту того, что такая позиция заявлена. От России же требуют оправдываться, что-то доказывать, при этом в ответ не предоставляя каких-то фактов, добавил Рожин.
"Что Россия может сделать? Она может заявлять позицию на уровне МИД, на уровне отдельных представителей посольств, она может что-то заявлять через свои СМИ, в том числе действующие на территории других государств. Но в силу неравновесности медийных структур, которыми владеют стороны, России будет трудно навязывать свою точку зрения и свой нарратив в условиях, когда оппонент имеет существенное преимущество с точки зрения ретрансляции своей версии, которая будет вбиваться в умы аналогично тому, как вбивалась история со Скрипалями. История развивается пока именно по этому принципу", - подчеркнул Рожин.
Переиграть эту ситуацию, по его словам, можно только неопровержимыми фактами, указывающими на фальсификацию отравления Навального.
"Должны быть какие-то факты, вскрывающие сговор отдельных сил, которые сконструировали подобный сценарий. Пока Россия действует точно так же, как она действовала в истории со Скрипалями, то есть заведомо оборонительная позиция, которая подвергается медийным атакам, а призывы к расследованиям, по-видимому, игнорируются правительством Германии и той же клиникой и другими структурами, которые причастны к этой истории", - заключил Рожин.

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