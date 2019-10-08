«Сценарий конфликтного потенциала»: какие задачи будут решать войска ОДКБ на учениях «Боевое братство — 2019»

Коллективные силы ОДКБ приступили к выполнению задач в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2019». Манёвры продлятся до 29 октября и будут проходить на полигонах России, Белоруссии и Таджикистана. В них примут участие около 10 тыс. военнослужащих. По легенде, они должны отразить нападение террористических группировок в Восточной Европе и Центральной Азии. Как уточнили в Объединённом штабе ОДКБ, учения моделируют «условный, но вероятный сценарий развития конфликтного потенциала». Эксперты отмечают высокий уровень подготовки подразделений организации. При этом аналитики обратили внимание на необходимость усиления возможностей ПВО стран Центральной Азии из-за роста числа диверсий с применением ударных беспилотников.

На полигоне Мулино в Нижегородской области стартовали оперативно-стратегические учения войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство—2019». Манёвры будут проходить в несколько этапов на разных полигонах вплоть до 29 октября. Их участниками станут 10 тыс. военнослужащих из РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, будут задействованы около 900 единиц военной техники.

В течение первых трёх дней пройдёт учение «Эшелон-2019» с привлечением сил и средств материально-технического обеспечения. С 14 по 18 октября на белорусских полигонах Обуз-Лесновский, Домановский и Чепелево состоятся манёвры «Поиск-2019».

16—18 октября также на полигоне Мулино пройдёт учение «Взаимодействие-2019». А с 21 по 29 октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон запланирован комплекс мероприятий в рамках манёвров «Нерушимое братство — 2019», в которых будут участвовать Коллективные силы быстрого реагирования (КСБР) и миротворческие подразделения ОДКБ.

Противодействие террористам

Учения «Боевое братство — 2019» носят антитеррористический характер. Согласно легенде, условный театр военных действий развернулся в Восточной Европе и на пространстве Центральной Азии. Противником войск ОДКБ выступают квазигосударства, «образованные по национальному или религиозному признаку», и вооружённые группировки экстремистского толка.

«Коллективным силам предстоит отработать учебно-боевые задачи по противодействию международным экстремистским организациям, угрожающим безопасности государств — членов ОДКБ, а также незаконным вооружённым формированиям (НВФ), созданным при их участии и действующим в интересах этих организаций», — заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на пресс-конференции 24 сентября.

Офицер уточнил, что учения моделируют «условный, но вероятный сценарий развития конфликтного потенциала». По словам Сидорова, негативное влияние на ситуацию в Восточной Европе оказывает военная активность НАТО, а безопасность Центральной Азии подрывает террористическая угроза, исходящая от спящих ячеек в регионе и боевиков, контролирующих до 40% территории Афганистана.

«Для ОДКБ опасность представляют группировки «Талибана»* на севере Афганистана. Общая численность отрядов — около 11 тыс. человек. Наблюдается рост активности в Афганистане «Исламского государства»**. Общее количество боевиков — около 4 тыс.», — уточнил Сидоров.

Как пояснил начальник Объединённого штаба ОДКБ, незаконные вооружённые формирования в Афганистане получают мощную финансовую подпитку благодаря торговле оружием и наркотиками. Террористы стремятся распространить влияние на страны Центральной Азии, в том числе на участниц ОДКБ. Наиболее уязвимым государством Сидоров назвал Таджикистан, который обладает самым протяжённым участком границы с Афганистаном.

«В начале Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности проведут контртеррористическую операцию по отражению атаки боевиков-террористов на государство — член ОДКБ (Таджикистан. — RT), после чего Коллективным миротворческим силам предстоит принять участие в постконфликтном урегулировании», — пояснял замысел финального этапа манёвров Сидоров.

Военнослужащие сил ОДКБ пресекают захват здания условными террористами

© Павел Лисицын/РИА Новости

В последние годы Москва уделяет повышенное внимание противодействию незаконным вооружённым формированиям в среднеазиатских республиках. С этой целью Минобороны усиливает взаимодействие с войсками Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, который не входит в состав ОДКБ.

С 16 по 21 сентября на территории России прошли стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». В них приняли участие 128 тыс. человек, включая военнослужащих Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин отметил, что Москва проводит адекватную оборонную политику. По его словам, без тесного сотрудничества со странами Центральной Азии невозможно обеспечить комплексную защиту южных рубежей РФ.

«Центральная Азия по-прежнему остаётся взрывоопасным регионом, и на текущий момент нет никаких предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону. Это объективная реальность. Из-за тяжёлых социально-экономических условий и ряда других причин в среднеазиатских республиках создана практически идеальная почва для вербовки в ряды разнообразных экстремистских организаций, в том числе ИГ», — подчеркнул Козюлин.

По информации ФСБ России, положение дел вблизи южных границ РФ усугубляется миграцией боевиков с Ближнего Востока на север — в Центральную Азию и Афганистан. Например, в страны СНГ боевики проникают под видом беженцев и трудовых мигрантов. В неспокойном Афганистане продолжает усиливаться филиал ИГ «Вилаят Хорасан».

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский обратил внимание на то, что не меньшую угрозу безопасности России представляет развитие военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе. По данным Минобороны России, ежегодно альянс наращивает возможности по переброске войск в регион и проводит учения наступательного характера неподалёку от рубежей РФ.

«Если бы НАТО оставалось в своих границах и занималось исключительно обороной, то Россию это бы не беспокоило. Однако западный военный блок выходит за свои границы — примеры вторжения в Югославию и Ливию лишний раз подтверждают то, о чём я говорю. Альянс за всю свою историю не провёл ни одной оборонительной операции. При этом агрессором в Брюсселе называют именно Россию и под этим предлогом увеличивают группировку войск на так называемом восточном фланге», — констатировал Мураховский.

«Универсальный инструмент»

В Объединённом штабе ОДКБ отмечают, что на учениях подразделения организации постоянно выполняют новые, более сложные задачи. Речь идёт о масштабных перегруппировках сил на большие расстояния, обмене данными в режиме реального времени, мероприятиях по повышению слаженности органов управления и боевых частей. С 2017 года осенние манёвры войск ОДКБ проходят в формате единого оперативно-стратегического учения.

Помимо Коллективных сил быстрого реагирования, в структуре ОДКБ действуют Миротворческие силы, Коллективные авиационные силы и Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР, около 18 тыс. человек), которые считаются главной ударной силой организации.

Военнослужащие сил Организации Договора о коллективной безопасности

© Павел Лисицын/РИА Новости

«КСОР являются важным компонентом военной составляющей организации и универсальным инструментом для реагирования на современные вызовы и угрозы. В состав КСОР входят наиболее боеготовые и мобильные соединения, воинские части и формирования сил специального назначения всех шести государств — членов ОДКБ. Они оснащены современным и совместимым вооружением, военной и специальной техникой», — отмечается в материалах Минобороны РФ.

Виктор Мураховский охарактеризовал уровень подготовки коллективных сил ОДКБ как высокий. Эксперт заявил, что на сегодняшний день подразделения союзников укомплектованы квалифицированными кадрами и оснащены современным вооружением и военной техникой.

«На учениях, как правило, демонстрируется высокий уровень управления войсками и боевой подготовки личного состава. Однако, на мой взгляд, в дальнейшем необходимо укреплять возможности противовоздушной и противоракетной обороны. На примере атаки на Саудовскую Аравию мы видим, какой огромный ущерб может быть нанесён достаточно простыми и дешёвыми средствам критически важной инфраструктуре», — сказал Мураховский.

Как пояснил эксперт, незаконные вооружённые формирования в разных уголках мира могли освоить производство и применение ударных беспилотников и ракетного вооружения. Аналогичной точки зрения придерживается Вадим Козюлин. Он полагает, что Россия может поделиться с участниками ОДКБ полученным в Сирии опытом перехвата БПЛА и снарядов боевиков.

«Беспилотники террористов представляют угрозу как военным, так и гражданским объектам. В идеале для обеспечения безопасности на пространстве ОДКБ должна быть создана единая эшелонированная система противовоздушной обороны. Сейчас воплощению этой задачи в жизнь препятствует нехватка современных средств ПВО в армиях стран Центральной Азии, однако, как я думаю, эта проблема будет постепенно решаться», — подытожил Козюлин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.