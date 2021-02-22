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Сценарий Киева раскрыт: Для Донбасса подготовили "плохой мир"

22 февраля 2021, 20:05  •  136 • В мире
Глава МИД Украины раскрыл сценарий Киева по решению конфликта в Донбассе. По словам Дмитрия Кулебы, сейчас отношения Незалежной с Донбассом условно можно назвать "Плохой мир лучше, чем хорошая война".
На Украине сообщили о проработке пяти сценариев дальнейших отношений с Донбассом. Тема урегулирования конфликта на юго-востоке Украины поднималась в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны. Впрочем, об итогах заседания говорить публично не стали. В СНБО Украины лишь отметили, что есть ряд планов относительно ситуации в Донбассе.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас сценарий Киева можно условно назвать "Плохой мир лучше, чем хорошая война". Он заметил, что в данном векторе и движется украинская власть.
Впрочем, указал Кулеба, для достижения мира в регионе Минский переговорный процесс следует использовать по максимуму.
Ранее в Донбассе после заседания СНБО Украины обвинили украинских силовиков в усилении обстрелов Горловки. В ЛДНР высказали предположение, что Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.

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