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Сценарий был прописан ещё полгода назад: Названы страны, срежиссировавшие белорусский "майдан"
13 августа 2020, 22:20 • 21 • Политика
Названы страны, срежиссировавшие белорусский "майдан". Их перечислил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. По его мнению, к организации беспорядков непосредственно причастны Латвия, Литва и Польша. Он добавил, что сценарий погромов был прописан ещё как минимум полгода назад.
Депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий в комментарии для Nation News оценил выводы белорусского СК по поводу методик организации беспорядков в республике.
Ранее в комитете заявили, что погромы разворачиваются в стране при координации со стороны специально обученных лиц. Предполагается, что подготовка к запуску несанкционированных акций после президентских выборов велась более чем за полгода до 9 августа.
Парламентарий согласился с выводами Следственного комитета Белоруссии. По его мнению, то, что сейчас происходит в республике, является результатом тщательной системной деятельности извне, поскольку организаторам необходимо было найти руководителей отдельных банд, провести детальный инструктаж и грамотно развести их по различным регионам страны.
Депутат заметил, что та же методика была ранее отработана на территории Украины. Тогда, однако, на подготовку ушло намного больше времени - до четырёх-пяти лет.
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