Сценарий был прописан ещё полгода назад: Названы страны, срежиссировавшие белорусский "майдан"

Депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий в комментарии для Nation News оценил выводы белорусского СК по поводу методик организации беспорядков в республике.

Ранее в комитете заявили, что погромы разворачиваются в стране при координации со стороны специально обученных лиц. Предполагается, что подготовка к запуску несанкционированных акций после президентских выборов велась более чем за полгода до 9 августа.

Парламентарий согласился с выводами Следственного комитета Белоруссии. По его мнению, то, что сейчас происходит в республике, является результатом тщательной системной деятельности извне, поскольку организаторам необходимо было найти руководителей отдельных банд, провести детальный инструктаж и грамотно развести их по различным регионам страны.

Депутат заметил, что та же методика была ранее отработана на территории Украины. Тогда, однако, на подготовку ушло намного больше времени - до четырёх-пяти лет.