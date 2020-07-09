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Сценарий Баранца: СЖР подключился к делу Сафронова. Что будет дальше?
09 июля 2020, 04:00 • 2 • Политика
В МВД объяснили Союзу журналистов России запрет на одиночные пикеты в поддержку обвинённого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец считает, что именно Союз журналистов России сыграет важную роль в выяснении всех подробностей, связанных со скандальным арестом.
Союз журналистов России (СЖР) получил разъяснения от МВД по поводу разгона одиночных пикетов в поддержку обвинённого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Правоохранители напомнили "акулам пера" о продолжающем действовать в Москве карантине.
Речь идёт об одиночных пикетах, устроенных журналистами и медиаперсонами возле здания ФСБ на Лубянке, во вторник, 7 июня. В этот же день суд назначил арест подозреваемому в работе на иностранные спецслужбы советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который также известен своей журналистской деятельностью.
Теперь Союз журналистов России обратился к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, которого просит разъяснить, связано ли уголовное дело о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью. Официального ответа пока не последовало.
Своим мнением по поводу происходящего поделился с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. Он считает, что "наступает время Ч".
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