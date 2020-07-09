Сценарий Баранца: СЖР подключился к делу Сафронова. Что будет дальше?

Союз журналистов России (СЖР) получил разъяснения от МВД по поводу разгона одиночных пикетов в поддержку обвинённого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Правоохранители напомнили "акулам пера" о продолжающем действовать в Москве карантине.

Речь идёт об одиночных пикетах, устроенных журналистами и медиаперсонами возле здания ФСБ на Лубянке, во вторник, 7 июня. В этот же день суд назначил арест подозреваемому в работе на иностранные спецслужбы советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который также известен своей журналистской деятельностью.

"Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты, и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей", - сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

Теперь Союз журналистов России обратился к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, которого просит разъяснить, связано ли уголовное дело о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью. Официального ответа пока не последовало.

Своим мнением по поводу происходящего поделился с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. Он считает, что "наступает время Ч".