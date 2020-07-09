Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
Главная / Политика

Сценарий Баранца: СЖР подключился к делу Сафронова. Что будет дальше?

09 июля 2020, 04:00  •  2 • Политика
В МВД объяснили Союзу журналистов России запрет на одиночные пикеты в поддержку обвинённого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец считает, что именно Союз журналистов России сыграет важную роль в выяснении всех подробностей, связанных со скандальным арестом.
Союз журналистов России (СЖР) получил разъяснения от МВД по поводу разгона одиночных пикетов в поддержку обвинённого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Правоохранители напомнили "акулам пера" о продолжающем действовать в Москве карантине.
Речь идёт об одиночных пикетах, устроенных журналистами и медиаперсонами возле здания ФСБ на Лубянке, во вторник, 7 июня. В этот же день суд назначил арест подозреваемому в работе на иностранные спецслужбы советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который также известен своей журналистской деятельностью.
"Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты, и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей", - сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв.
Теперь Союз журналистов России обратился к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, которого просит разъяснить, связано ли уголовное дело о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью. Официального ответа пока не последовало.
Своим мнением по поводу происходящего поделился с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. Он считает, что "наступает время Ч".
"Союз журналистов обратится в Федеральную службу безопасности, в правоохранительные органы, чтобы хотя бы не всем, но представителям руководства Союза журналистов России была доведена та фактура… Обществу должна быть представлена соревновательность доказательства вины и соревновательность в обвинении человека, который попал под жернова Фемиды", - сказал Виктор Баранец в беседе с Царьградом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



2
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 23:00
Порошенко незаконно переправили через границу
08 июля 2020, 23:00
"Ситуация быстро, динамично и радикально меняется": Эксперт о кризисе с мигрантами в России
08 июля 2020, 23:00
Преемник Путина: После заявления Венедиктова слово взял Делягин
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса
08 июля 2020, 23:00
США попрощались с ВОЗ. Синельников-Оришак объяснил, почему Трамп бросил "клуб вырожденцев"
09 июля 2020, 00:00
Теперь Медведев останется во власти пожизненно? Матвиенко дала робкую надежду на обратное
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны к...
09 июля 2020, 00:00
Карантин довёл до точки кипения: Бунтующие прорвались в парламент и атакуют полицейск...
09 июля 2020, 00:00
Российская полиция снова восхитила граждан своей вежливостью (Руслан Осташко)
09 июля 2020, 00:00
Теперь Медведев останется во власти пожизненно? Матвиенко дала робкую надежду на обра...
09 июля 2020, 00:00
Красов объяснил, чем для Киева опасен разрыв меморандума с РФ о борьбе с терроризмом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 13:00
Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.