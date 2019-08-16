Сценарист "Чернобыля" подкинул организаторам митингов в России тему для протестов

Сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в своем подкасте о проекте наконец открыто признал, что фильм снимался скорее в политических целях. Мейзин снова говорил о российском "ядерном взрыве", имея в виду произошедшее на морской платформе под Северодвинском в ходе испытаний принципиально новых источников питания (накануне сообщалось о "ядерных батарейках").

Новые взрывы сценарист связал с катастрофой в Чернобыле, отметив: и тогда, и сейчас власти скрывают от людей правду. Впрочем, почти сразу объясняться пришлось самому сценаристу. Он вынужден был признать, что сравнивать Чернобыль и взрыв на морской платформе по меньшей мере странно - не те масштабы, это где-то даже кощунственно по отношению к жертвам чернобыльской катастрофы.

"Для понимания: это далеко не масштаб Чернобыля, где уровень радиационного фона превышал привычный уровень в 7 тыс. раз. Но это все равно не к добру", - добавил сценарист.

В своем подкасте Мейзин говорил от лица всех жителей США, что тоже выглядит странно.

"Мы, жители США, убеждены, что этот взрыв связан с испытаниями нового вида крылатых ракет, которыми особо гордится Владимир Путин", - сказал Мейзин и тут же себя застраховал всевозможными "предположительно" и "так говорят".

Информация об испытаниях ракет - это неподтвержденные сведения. Связывали взрыв с проектом "Буревестник", о нем же говорили американские журналисты со ссылкой на источники. Позже заявление сделал президент США Дональд Трамп, но не стал развивать тему. Словом, все сказанное - домыслы, но Мейзину подобный статус не помешал сделать открытый призыв к российским участникам акций протеста, подбросив организаторам "прогулок" новую тему:

"Я сильно надеюсь, что после этого инцидента и, возможно, хотя бы отчасти из-за нашего сериала люди наконец потребуют от правительства правду, - сказал сценарист. - Надеюсь, что потребуют ответы жители России, которые сейчас протестуют против путинского правительства".