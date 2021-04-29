Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Главная / Политика

Сценарии встречи Путина и Зеленского написаны: "А если будет совсем плохо себя вести..."

29 апреля 2021, 15:10  •  239 • Политика
Владимир Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Владимиром Путиным. Однако поступило новое предложение - встречаться в Крыму. Разбираем все предложенные сценарии встречи, как официальные, так и неофициальные. "А если будет совсем плохо себя вести..." - так начинается сценарий встречи на Колыме.
Где может пройти встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина? Зеленский в своём видеообращении заявил, что готов встретиться на территории Донбасса. Владимир Путин ответил, что в Донбассе надо встречаться с представителями Донбасса. А если Зеленскому хочется встречи с русским президентом, то он может приехать в Россию, причём обсуждаться будут именно русско-украинские отношения, а не война, развязанная Киевом на юго-востоке Украины. После поступило новое предложение: а почему бы не встретиться в Крыму?
Царьград в беседе с экспертами пытается понять, насколько реалистичны все представленные планы и есть ли другие.
"Я надеюсь, что рано или поздно встреча состоится, - отметил политолог Руслан Осташко в беседе с Царьградом, сразу перейдя к вариантам. - Перспективы встречи в Крыму абсолютно нулевые, потому что, приехав в Крым, Зеленский больше никогда не сможет говорить, что Россия оккупировала полуостров. Он увидит, что происходит с Крымом, какие преобразования, как относятся крымчане к тому, что вернулись в состав России. И у него просто язык больше не повернётся сказать, что Крым оккупирован. Поэтому он приехать на встречу в Крым не сможет".
Но тогда где может состояться встреча? Осташко напомнил о позиции самого Зеленского - встретиться в любой части "украинского Донбасса".
"Но так как они весь Донбасс считают украинским, то пусть встреча пройдёт в Донецке. Вы помните, кричат, что там много российских войск и что опять же оккупация идёт? Пусть приезжает в "украинский" Донецк, как он считает, и попробует там поговорить. Я думаю, что это была бы уникальная встреча, о которой мечтал бы, наверное, весь мир. Это смогло бы поставить все точки над "i", - сказал Осташко. - В России Зеленского ждут в любой точке. И в Крыму, и в Москве, и во Владивостоке, и даже, может быть, на Колыме. В случае если Зеленский будет себя совсем плохо вести и его придётся туда отправить - рано или поздно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



239
Источник
Похожие новости
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
29 апреля 2021, 09:40
Там и объявит: Зеленскому предложили "хитрый план" встречи с Путиным в Крыму
29 апреля 2021, 11:30
Готовили массовые убийства: в России задержали украинских радикалов
29 апреля 2021, 04:10
Теперь официально: Приостановка создания базы ВМФ России в Судане полностью опровергнута
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - ...
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина"...
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не подн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
22 апреля 2021, 19:55
"Лично меня задели его слова о табаках": В Чехии уловили тонкий намёк Путина
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.