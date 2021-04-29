Сценарии встречи Путина и Зеленского написаны: "А если будет совсем плохо себя вести..."

Владимир Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Владимиром Путиным. Однако поступило новое предложение - встречаться в Крыму. Разбираем все предложенные сценарии встречи, как официальные, так и неофициальные. "А если будет совсем плохо себя вести..." - так начинается сценарий встречи на Колыме.

Где может пройти встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина? Зеленский в своём видеообращении заявил, что готов встретиться на территории Донбасса. Владимир Путин ответил, что в Донбассе надо встречаться с представителями Донбасса. А если Зеленскому хочется встречи с русским президентом, то он может приехать в Россию, причём обсуждаться будут именно русско-украинские отношения, а не война, развязанная Киевом на юго-востоке Украины. После поступило новое предложение: а почему бы не встретиться в Крыму?

Царьград в беседе с экспертами пытается понять, насколько реалистичны все представленные планы и есть ли другие.

"Я надеюсь, что рано или поздно встреча состоится, - отметил политолог Руслан Осташко в беседе с Царьградом, сразу перейдя к вариантам. - Перспективы встречи в Крыму абсолютно нулевые, потому что, приехав в Крым, Зеленский больше никогда не сможет говорить, что Россия оккупировала полуостров. Он увидит, что происходит с Крымом, какие преобразования, как относятся крымчане к тому, что вернулись в состав России. И у него просто язык больше не повернётся сказать, что Крым оккупирован. Поэтому он приехать на встречу в Крым не сможет".

Но тогда где может состояться встреча? Осташко напомнил о позиции самого Зеленского - встретиться в любой части "украинского Донбасса".

"Но так как они весь Донбасс считают украинским, то пусть встреча пройдёт в Донецке. Вы помните, кричат, что там много российских войск и что опять же оккупация идёт? Пусть приезжает в "украинский" Донецк, как он считает, и попробует там поговорить. Я думаю, что это была бы уникальная встреча, о которой мечтал бы, наверное, весь мир. Это смогло бы поставить все точки над "i", - сказал Осташко. - В России Зеленского ждут в любой точке. И в Крыму, и в Москве, и во Владивостоке, и даже, может быть, на Колыме. В случае если Зеленский будет себя совсем плохо вести и его придётся туда отправить - рано или поздно".