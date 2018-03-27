Сценарии уничтожения России • 627 • Аналитика

Демонизация России и усилении русофобии на Западе – это проявления мировой войны и большой игры за место «царя горы» на планете.



Происходит постоянное и всё усиливающееся сдавливание России:



— допинговый скандал. Хотя различные стимуляторы употребляют спортсмены всех стран, большой спорт – это уже давно соревнование фармакологии и биотехнологий;





— «фронты» на Украине и Ближнем Востоке, объявление России агрессором и оккупантом за воссоединение с Крымом и поддержку Донбасса;



— возможность появления нового корейского фронта у границ России, или военного взрыва на Южном Кавказе и дестабилизации Средней Азии по примеру Украины, но на основе карты радикального ислама;



— скандал с «русским следом» в выборах США, обвинения в кибератаках, а также химическое дело Скрипаля с дипломатическим давлением и высылкой российских дипломатов, а в итоге Россию в мировой информационном поле представляют в образе «русского Мордора», «обители зла», «агрессора», «криминального государства». США активно сколачивают коалицию для борьбы с «русской угрозой»;



— усиление санкционного давления США и Запада в целом. Несмотря на бодрые заявления, что нам всё нипочём, вред от санкций серьёзный. К примеру, сорваны сроки поставки на флот боевых кораблей нескольких проектов (своих двигателей нет, пришлось срочно покупать в Китае или создавать отечественные);



— подготовка США и НАТО военных плацдармом на западном стратегическом направлении – в Скандинавии, Прибалтике, Германии, Польше, Румынии. Даже Малая Россия (Украина) стала военным плацдармом Запада в готовящейся войне с Россией. Очевидно, что масштабной агрессии не будет пока России относительно стабильно, но смута (дворцовый переворот, масштабные протесты населения на фоне обрушения экономики, экологического кризиса, техногенных катастроф и аварий, новая война на Северном Кавказе) неизбежно приведёт в интервенции с целью «спасения России» и «мирового сообщества» от ядерной или химической угрозы;



— активная подготовка сателлитов США, в частности Польши и Украины, к интервенции в Россию. Часть русской цивилизации и русского народа, Малую Русь-Россию, русских-малороссов, превратили в антирусский «таран». В нужный момент украинскую армию и отряды нацистов бросят на штурм Донбасса и Крыма, а при внутренней смуте в России и дальше. Русских стравили с русскими – идеальный вариант для Запада. Русские своими же руками убивают общий культурный, научно-технологический, образовательный, демографический, производственный и военный потенциал русской цивилизации и русского суперэтноса. Все «пляски на костях» по поводу вымирания Малороссии, уничтожения её научного, культурно-образовательного, хозяйственного потенциала – это глупость или вредительство. Россия и Украина, русские-великороссы и русские-малороссы – это одна цивилизация, одна страна и один народ. Все проблемы Малороссии, её фактическое вымирание и тотальная распродажа ещё имеющихся народных и природных богатств (к примеру, чернозема и карпатских лесов) – это наши общие раны;



— усиление давление со стороны Японии по поводу «северных территорий» (курильский вопрос). С одновременным превращением японских сил самообороны в полноценные вооруженные силы с серьёзным ударным потенциалом (вхождение в состав флота вертолетоносцев – легких авианосцев, создание морской пехоты, возможность создания баллистических ракет и т. д.);



— наступление радикального («чёрного») ислама в Афганистане и Средней Азии. Запад и его арабские сателлиты могут спровоцировать мощный взрыв в регионе, дестабилизировав южное стратегическое направление России. Все предпосылки для этого уже есть: бедность населения, масса социально-экономических проблем, социальная несправедливость — все финансовые потоки контролируют новые баи и ханы; водная проблема; национальный вопрос; усиление организованной преступности, включая наркомафию; наступление радикального («чёрного) ислама и т. д. «Халифат» вполне может нанести новый мощный удар в Центральной и Средней Азии, социальная база сформирована. Тысячи бедняков, не имеющих никаких перспектив в жизни, легко пополнят армию джихада. Такой взрыв в Средней Азии очень тяжело ударит по РФ, включая сотни тысяч или даже миллионы беженцев, активизацию джихадистов на Кавказе, Поволжье и по всей России. По данным специалистов, ячейки джихадистов существуют уже во всех областях России. В США воюют с мёртвыми. Операция «Зебра» и борьба с памятником



Сценарии по уничтожению России



Хозяева Запада продолжают тысячелетнюю войну по уничтожению русской цивилизации и русского народа, как главного противника западного проекта по порабощению всего человечества. Русь-Россия является носителей возможности создания справедливого мирового порядка – на основе этики совести, правды и социальной справедливости. Русское «Царство Правды» (Град Китеж, Царство Божье на Земле) – это альтернатива несправедливому западному проекту. Западный проект – это глобальная рабовладельческая цивилизация, разделение людей на кучку «избранных», их обслугу и рабов. Это мир инферно, это победа сатанистов, людей, которые служат дьяволу (в понятиях христианства), победа «темной стороны силы».



Русский народ, несмотря на все обольщения и падения, ещё способен к духовному преображению, созданию общества «золотого века» с господством этики совести. Население Запада подчинено материи («золотому тельцу»), «зомбировано» и впало в цифровое безумие. Восток (восточные цивилизации, включая и мир ислама) «заморожен» своими духовными вероучениями, практиками, отдавая приоритет духовному миру, и одновременно деградирует под давлением западного материализма и цифровых, виртуальных технологий. Спасти человечество может только Россия – через своё возрождение.



Хозяева Запада хотят исключить такую возможность. То есть Западу необходимо решить «русский вопрос» — уничтожить русскую цивилизацию, русский суперэтнос и русский язык. В настоящее время просматриваются два основных сценария по ликвидации России, как главного противника Запада на планете. Кинозал. Фильм «Радуга»: народ, который не победить



Первый сценарий – ликвидация «преступного режима» руками части российской «элиты». После контрреволюции 1985-1993 гг. лидирующие позиции в российской верхушке заняли западники-либералы и воровская олигархия, нажившаяся на разграблении СССР-России и народных богатств. «Элита» сделала ставку на полное сближение с Западом. Чтобы стать частью мировой иерархии, вывозить богатства из России и жить в «милой» Европе, в странах «золотого миллиарда» — Израиле, Канаде, США, Австралии. На Запад отправляли учиться и жить детей, вывозили жен, любовниц, родственников. В России была «работа» — освоение огромных богатств русской цивилизации и народа.



Однако довольно слабые попытки Москвы сохранить часть суверенитета – разгром грузинской армии, поддержка Южной Осетии и Абхазии, воссоединение с Крымом, и логика развития мирового кризиса с перерастанием его в четвертую мировую войну (фронты на Ближнем Востоке, развал Украины), привели к нынешнему противостоянию. Планы значительной части российской «элиты» на слияние с западной элитой накрылись. Однако есть ещё надежда «договориться» и вернутся к прежней полноценной колониальной модели. Для этого необходимо устранить Путина, часть его окружения. С возможной выдачей «военных преступников» и представителей «русской мафии» Западу. Методы отработаны – дворцовый переворот, «цветная революция», «экологический» майдан. Социально-экономические предпосылки есть: развал и разворовывание хозяйства страны в 1990–2000-е годы, дальнейшие «новации», «оптимизация», «цифровизация». Налицо системный управленческий кризис в России. К примеру, почти с нуля в России создан экологический кризис, все годы власти либералов мусор только закапывали, никаких серьёзных мощностей по мусоропереработке, сжиганию мусора с выделением тепла и энергии не создали, работу по экологическому воспитанию народа, не вели или проводили формально, на бумаге. Не велась работа по развитию экологически чистых, ресурсосберегающих технологий. Золотой век англосаксов и хитрый план Лондона



Далее вариантов несколько. От сравнительно «мягких», когда откровенные либералы-западники, поддержанные компрадорской буржуазией и олигархами, наживающимися на распродаже России, будут последовательно «налаживать отношения» с Западом. Окончательно сдадут Донбасс, закроют глаза на тотальную украинизацию Малой России, с полной ассимиляцией и вымиранием тамошних русских. Сдача Крыма, выплата контрибуции за «агрессию и оккупацию». Затем больше – передача Калининграда Германии, Курил – Японии, дальнейшие уступки Китаю, отказ от поддержки Абхазии и Южной Осетии, их оккупация Грузией. Отказ от поддержки Приднестровья. Румынии позволят проглотить Молдавию. Польша получит Львов. Новое либеральное правительство даст согласие на демилитаризацию России, населению пообещают улучшение жизни (масло вместо пушек). Ядерный арсенал тотально сократят или вообще уничтожат.



Очевидно, что дворцовый переворот в столице и полная сдача внешнеполитический позиций с одновременным ухудшением жизни простых людей может вызвать резкое обострение внутри страны, с ползанием хаос гражданской войны и смуту с противостоянием новых красных и белых, этносепаратистов, с активизацией ячеек джихадистов и ваххабитов. С мощным взрывом давно копившихся коренных проблем на Северном Кавказе. Всё это может сопровождаться с войной на Южном Кавказе (Карабах) с вмешательством Турции и полной дестабилизацией ряда среднеазиатских республик. При таком катастрофическом варианте возможна также война с Украиной, которая потребует возвращения «исконно украинских» территорий. Её поддержат нацистские режимы Прибалтики, Польша, Румыния. То есть русской армии придётся вести бои на нескольких фронтах – внешних и внутренних.



Самый страшный сценарий — это полное разрушение русской государственности и цивилизации. Когда США с союзниками придётся взять под контроль стратегические точки и объекты в России, ликвидировать либо вывезти остатки ракетно-ядерного арсенала, опасных производств. На Дальнем Востоке, возможно, части Сибири, эту роль выполнят Япония и Китай. Окраины, периферию будут контролировать войска соседних стран, отряды частных военных кампаний. Интервенция и раздел остатков России на сферы влияния приведёт к полному угасанию и вымиранию русского суперэтноса, как это сейчас происходит в Малороссии-Украине. Почему Грудинин сбрил усы, или Как нас бреет идеологический враг



Второй сценарий – полная изоляция России и её постепенно удушение. Этот вариант вполне устраивает хозяев Запада, так как позволяет постепенно давить и разрушать Россию, добиваться её ослабления, уступок. При этом исключается возможность быстрого плохо контролируемого развала и распада державы с огромным арсеналом ядерного и обычного вооружения, атомными электростанциями, большим количеством опасных объектов. Кроме того, США не желают усиления Китая за счёт России. При быстром развале России Китай неизбежно введёт войска в Сибирь.



С учётом развала и воровства в либеральной России, а затем «оптимизации» страна критически зависима от поставок продовольствия, семян, технологий, машин, станков, оборудования т. д. То есть постепенное усиление санкций с подковёрным давлением на российскую «элиту», у которой капиталы, золото, недвижимость, дети и жены за границей, весьма эффективный инструмент давления. Плюс информационная война, создающая образ русского «криминального государства», с которым нельзя сотрудничать «мировому сообществу». В итоге Москве перекроют возможность продажи ресурсов за валюту. Введут программу «Нефть (ресурсы в целом) в обмен на продовольствие», плюс некоторое оборудование, чтобы поддержать добывающую промышленность. Ранее схожую программу использовали для удушения Ирака.



В такой ситуации, при сохранении власти либералов, которые считают, что роль России в мире – это только сырьевая «труба», страна обречена на постепенное угасание и деградацию. Эту картину мы в настоящее время видим на Украине. В целом стабильность сохранена, на окраинах может полыхать (Кавказ), столица выполняет указания Брюсселя, Берлина, Лондона и Вашингтона. Культурный, образовательный, научный, космический, военный, промышленный, энергетический, транспортный потенциал будет умирать. Причём быстрее, чем раньше, так как нельзя будет за валюту покупать станки, машины, двигатели, различное оборудование и т. д. Население ещё более быстрыми темпами будет «валить из рашки», старики и пожилые люди вымирать в условиях социально-экономического и культурного геноцида, полного развала системы здравоохранения, отсутствия необходимых лекарств. Дело Скрипаля: построение перед атакой



По мере деградации возможно скатывание к первому базовому сценарию, с полной сдачей всех достижений Советского Союза, великой победы 1945 года. Возможна и торговля территорией. Практически все соседи постараются получить свою долю. Финляндии отдадут Карелию, Германии – Калининградскую область, Японии – Курилы. Возможно, что японцам позволят экономически освоить часть Дальнего Востока с Владивостоком, так как Москва уже не сможет поддерживать и контролировать регионы. Польше отдадут Львов, Венгрии — районы Украины населённые венграми. Киеву позволят за верную службу отвоёвывать Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую области, Кубань. Начнётся кровавая затяжная бойня. Запылает Кавказ, который прекратят «кормить». Грузия пойдёт на захват Абхазии и Осетии.



Вопрос в том, как сломать вражескую игру.



Продолжение следует… Демонизация России и усилении русофобии на Западе – это проявления мировой войны и большой игры за место «царя горы» на планете.Происходит постоянное и всё усиливающееся— допинговый скандал. Хотя различные стимуляторы употребляют спортсмены всех стран, большой спорт – это уже давно соревнование фармакологии и биотехнологий;— «фронты» на Украине и Ближнем Востоке, объявление России агрессором и оккупантом за воссоединение с Крымом и поддержку Донбасса;— возможность появления нового корейского фронта у границ России, или военного взрыва на Южном Кавказе и дестабилизации Средней Азии по примеру Украины, но на основе карты радикального ислама;— скандал с «русским следом» в выборах США, обвинения в кибератаках, а также химическое дело Скрипаля с дипломатическим давлением и высылкой российских дипломатов, а в итоге Россию в мировой информационном поле представляют в образе «русского Мордора», «обители зла», «агрессора», «криминального государства». США активно сколачивают коалицию для борьбы с «русской угрозой»;— усиление санкционного давления США и Запада в целом. Несмотря на бодрые заявления, что нам всё нипочём, вред от санкций серьёзный. К примеру, сорваны сроки поставки на флот боевых кораблей нескольких проектов (своих двигателей нет, пришлось срочно покупать в Китае или создавать отечественные);— подготовка США и НАТО военных плацдармом на западном стратегическом направлении – в Скандинавии, Прибалтике, Германии, Польше, Румынии. Даже Малая Россия (Украина) стала военным плацдармом Запада в готовящейся войне с Россией. Очевидно, что масштабной агрессии не будет пока России относительно стабильно, но смута (дворцовый переворот, масштабные протесты населения на фоне обрушения экономики, экологического кризиса, техногенных катастроф и аварий, новая война на Северном Кавказе) неизбежно приведёт в интервенции с целью «спасения России» и «мирового сообщества» от ядерной или химической угрозы;— активная подготовка сателлитов США, в частности Польши и Украины, к интервенции в Россию. Часть русской цивилизации и русского народа, Малую Русь-Россию, русских-малороссов, превратили в антирусский «таран». В нужный момент украинскую армию и отряды нацистов бросят на штурм Донбасса и Крыма, а при внутренней смуте в России и дальше. Русских стравили с русскими – идеальный вариант для Запада. Русские своими же руками убивают общий культурный, научно-технологический, образовательный, демографический, производственный и военный потенциал русской цивилизации и русского суперэтноса. Все «пляски на костях» по поводу вымирания Малороссии, уничтожения её научного, культурно-образовательного, хозяйственного потенциала – это глупость или вредительство. Россия и Украина, русские-великороссы и русские-малороссы – это одна цивилизация, одна страна и один народ. Все проблемы Малороссии, её фактическое вымирание и тотальная распродажа ещё имеющихся народных и природных богатств (к примеру, чернозема и карпатских лесов) – это наши общие раны;— усиление давление со стороны Японии по поводу «северных территорий» (курильский вопрос). С одновременным превращением японских сил самообороны в полноценные вооруженные силы с серьёзным ударным потенциалом (вхождение в состав флота вертолетоносцев – легких авианосцев, создание морской пехоты, возможность создания баллистических ракет и т. д.);— наступление радикального («чёрного») ислама в Афганистане и Средней Азии. Запад и его арабские сателлиты могут спровоцировать мощный взрыв в регионе, дестабилизировав южное стратегическое направление России. Все предпосылки для этого уже есть: бедность населения, масса социально-экономических проблем, социальная несправедливость — все финансовые потоки контролируют новые баи и ханы; водная проблема; национальный вопрос; усиление организованной преступности, включая наркомафию; наступление радикального («чёрного) ислама и т. д. «Халифат» вполне может нанести новый мощный удар в Центральной и Средней Азии, социальная база сформирована. Тысячи бедняков, не имеющих никаких перспектив в жизни, легко пополнят армию джихада. Такой взрыв в Средней Азии очень тяжело ударит по РФ, включая сотни тысяч или даже миллионы беженцев, активизацию джихадистов на Кавказе, Поволжье и по всей России. По данным специалистов, ячейки джихадистов существуют уже во всех областях России.Русь-Россия является носителей возможности создания справедливого мирового порядка – на основе этики совести, правды и социальной справедливости. Русское «Царство Правды» (Град Китеж, Царство Божье на Земле) – это альтернатива несправедливому западному проекту. Западный проект – это глобальная рабовладельческая цивилизация, разделение людей на кучку «избранных», их обслугу и рабов. Это мир инферно, это победа сатанистов, людей, которые служат дьяволу (в понятиях христианства), победа «темной стороны силы».Русский народ, несмотря на все обольщения и падения, ещё способен к духовному преображению, созданию общества «золотого века» с господством этики совести. Население Запада подчинено материи («золотому тельцу»), «зомбировано» и впало в цифровое безумие. Восток (восточные цивилизации, включая и мир ислама) «заморожен» своими духовными вероучениями, практиками, отдавая приоритет духовному миру, и одновременно деградирует под давлением западного материализма и цифровых, виртуальных технологий. Спасти человечество может только Россия – через своё возрождение.Хозяева Запада хотят исключить такую возможность. То естьВ настоящее время просматриваются два основных сценария по ликвидации России, как главного противника Запада на планете.После контрреволюции 1985-1993 гг. лидирующие позиции в российской верхушке заняли западники-либералы и воровская олигархия, нажившаяся на разграблении СССР-России и народных богатств. «Элита» сделала ставку на полное сближение с Западом. Чтобы стать частью мировой иерархии, вывозить богатства из России и жить в «милой» Европе, в странах «золотого миллиарда» — Израиле, Канаде, США, Австралии. На Запад отправляли учиться и жить детей, вывозили жен, любовниц, родственников. В России была «работа» — освоение огромных богатств русской цивилизации и народа.Однако довольно слабые попытки Москвы сохранить часть суверенитета – разгром грузинской армии, поддержка Южной Осетии и Абхазии, воссоединение с Крымом, и логика развития мирового кризиса с перерастанием его в четвертую мировую войну (фронты на Ближнем Востоке, развал Украины), привели к нынешнему противостоянию. Планы значительной части российской «элиты» на слияние с западной элитой накрылись. Однако есть ещё надежда «договориться» и вернутся к прежней полноценной колониальной модели. Для этого необходимо устранить Путина, часть его окружения. С возможной выдачей «военных преступников» и представителей «русской мафии» Западу. Методы отработаны – дворцовый переворот, «цветная революция», «экологический» майдан. Социально-экономические предпосылки есть: развал и разворовывание хозяйства страны в 1990–2000-е годы, дальнейшие «новации», «оптимизация», «цифровизация». Налицо системный управленческий кризис в России. К примеру, почти с нуля в России создан экологический кризис, все годы власти либералов мусор только закапывали, никаких серьёзных мощностей по мусоропереработке, сжиганию мусора с выделением тепла и энергии не создали, работу по экологическому воспитанию народа, не вели или проводили формально, на бумаге. Не велась работа по развитию экологически чистых, ресурсосберегающих технологий.Далее вариантов несколько. От сравнительно «мягких», когда откровенные либералы-западники, поддержанные компрадорской буржуазией и олигархами, наживающимися на распродаже России, будут последовательно «налаживать отношения» с Западом. Окончательно сдадут Донбасс, закроют глаза на тотальную украинизацию Малой России, с полной ассимиляцией и вымиранием тамошних русских. Сдача Крыма, выплата контрибуции за «агрессию и оккупацию». Затем больше – передача Калининграда Германии, Курил – Японии, дальнейшие уступки Китаю, отказ от поддержки Абхазии и Южной Осетии, их оккупация Грузией. Отказ от поддержки Приднестровья. Румынии позволят проглотить Молдавию. Польша получит Львов. Новое либеральное правительство даст согласие на демилитаризацию России, населению пообещают улучшение жизни (масло вместо пушек). Ядерный арсенал тотально сократят или вообще уничтожат.Очевидно, что дворцовый переворот в столице и полная сдача внешнеполитический позиций с одновременным ухудшением жизни простых людей может вызвать резкое обострение внутри страны, с ползанием хаос гражданской войны и смуту с противостоянием новых красных и белых, этносепаратистов, с активизацией ячеек джихадистов и ваххабитов. С мощным взрывом давно копившихся коренных проблем на Северном Кавказе. Всё это может сопровождаться с войной на Южном Кавказе (Карабах) с вмешательством Турции и полной дестабилизацией ряда среднеазиатских республик. При таком катастрофическом варианте возможна также война с Украиной, которая потребует возвращения «исконно украинских» территорий. Её поддержат нацистские режимы Прибалтики, Польша, Румыния. То есть русской армии придётся вести бои на нескольких фронтах – внешних и внутренних.Самый страшный сценарий — это полное разрушение русской государственности и цивилизации. Когда США с союзниками придётся взять под контроль стратегические точки и объекты в России, ликвидировать либо вывезти остатки ракетно-ядерного арсенала, опасных производств. На Дальнем Востоке, возможно, части Сибири, эту роль выполнят Япония и Китай. Окраины, периферию будут контролировать войска соседних стран, отряды частных военных кампаний. Интервенция и раздел остатков России на сферы влияния приведёт к полному угасанию и вымиранию русского суперэтноса, как это сейчас происходит в Малороссии-Украине.Этот вариант вполне устраивает хозяев Запада, так как позволяет постепенно давить и разрушать Россию, добиваться её ослабления, уступок. При этом исключается возможность быстрого плохо контролируемого развала и распада державы с огромным арсеналом ядерного и обычного вооружения, атомными электростанциями, большим количеством опасных объектов. Кроме того, США не желают усиления Китая за счёт России. При быстром развале России Китай неизбежно введёт войска в Сибирь.С учётом развала и воровства в либеральной России, а затем «оптимизации» страна критически зависима от поставок продовольствия, семян, технологий, машин, станков, оборудования т. д. То есть постепенное усиление санкций с подковёрным давлением на российскую «элиту», у которой капиталы, золото, недвижимость, дети и жены за границей, весьма эффективный инструмент давления. Плюс информационная война, создающая образ русского «криминального государства», с которым нельзя сотрудничать «мировому сообществу». В итоге Москве перекроют возможность продажи ресурсов за валюту. Введут программу «Нефть (ресурсы в целом) в обмен на продовольствие», плюс некоторое оборудование, чтобы поддержать добывающую промышленность. Ранее схожую программу использовали для удушения Ирака.В такой ситуации, при сохранении власти либералов, которые считают, что роль России в мире – это только сырьевая «труба», страна обречена на постепенное угасание и деградацию. Эту картину мы в настоящее время видим на Украине. В целом стабильность сохранена, на окраинах может полыхать (Кавказ), столица выполняет указания Брюсселя, Берлина, Лондона и Вашингтона. Культурный, образовательный, научный, космический, военный, промышленный, энергетический, транспортный потенциал будет умирать. Причём быстрее, чем раньше, так как нельзя будет за валюту покупать станки, машины, двигатели, различное оборудование и т. д. Население ещё более быстрыми темпами будет «валить из рашки», старики и пожилые люди вымирать в условиях социально-экономического и культурного геноцида, полного развала системы здравоохранения, отсутствия необходимых лекарств.По мере деградации возможно скатывание к первому базовому сценарию, с полной сдачей всех достижений Советского Союза, великой победы 1945 года. Возможна и торговля территорией. Практически все соседи постараются получить свою долю. Финляндии отдадут Карелию, Германии – Калининградскую область, Японии – Курилы. Возможно, что японцам позволят экономически освоить часть Дальнего Востока с Владивостоком, так как Москва уже не сможет поддерживать и контролировать регионы. Польше отдадут Львов, Венгрии — районы Украины населённые венграми. Киеву позволят за верную службу отвоёвывать Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую области, Кубань. Начнётся кровавая затяжная бойня. Запылает Кавказ, который прекратят «кормить». Грузия пойдёт на захват Абхазии и Осетии.Вопрос в том, как сломать вражескую игру.Продолжение следует… Автор: Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 627 Источник Похожие новости Зрада или перемога? Чем нынче кормят украинскую армию Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах Кинозал. Фильм «Радуга»: народ, который не победить

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