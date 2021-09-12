Сцена со свисающими с шасси людьми могла бы повториться – Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что сцена с людьми, пытающимися на шасси или фюзеляже эвакуационного борта улететь в США, могла бы повториться в Таджикистане.

Байден нашел свое объяснение одному из самых драматичных моментов эвакуации контингента США из Афганистана. По его словам, сцена, когда пытавшиеся покинуть страну люди цеплялись за шасси улетающего борта, могла бы повториться.

По мнению американского лидера, то же самое, что случилось в Кабуле могло случиться в Таджикистане. Если бы гражданам Таджикистана, симпатизирующим США, предложили покинуть свою страну, они бы, точно также, как и афганцы, хватались бы за корпус С-130.

Он добавил, что "сложно объяснить кому бы то ни было, как можно уйти иначе".

"Например, если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, - вы получили бы людей, висящих в нише шасси", - сказал Байден.

Американские военные ранее признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации, напоминает РИА Новости.