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Сцена скорби превратилась в фарс: "Жалко Яшина. Вроде взрослый мужик"

27 февраля 2021, 22:10  •  141 • Политика
На акции памяти Бориса Немцова в Москве депутат Илья Яшин превратил сцену скорби в фарс, считает журналист Роман Голованов. "Какой нарцисс. Как играет на камеру… Жалко Яшина. Вроде взрослый мужик", - комментирует журналист видео с акции.
В центре Москвы прошла акция памяти Бориса Немцова. Среди прочих в ней принял участие муниципальный депутат Илья Яшин. Его кривлянья во время возложения цветов прокомментировал журналист Роман Голованов.
Речь идёт о видеозаписи, на которой Яшин под объективами фото- и видеокамер картинно возлагает цветы на место, где погиб Немцов. Причём политик несколько раз перекладывает цветы и замирает в разных позах, чтобы его было легче заснять на камеру.
Какой нарцисс. Как играет на камеру… Всё ради красивой фотокарточки. Жалко Яшина. Вроде взрослый мужик. А так и не может выпрыгнуть из штанов уличного бузотёра,
- комментирует ролик Роман Голованов в своём Telegram-канале.
Напомним, после убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в 2015 году место его гибели стало объектом паломничества со стороны российских либералов. А акции, посвящённые памяти Немцова, превратились в политические, чего их участники даже не скрывают.
Цветы у Кремля, на месте убийства оппозиционера, - это, несомненно, политическое высказывание. Возможно, более сильное, чем плакат на митинге,
- пишет тот же Яшин на своей странице в Twitter.

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