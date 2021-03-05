Структуры Навального – тоталитарная секта? Политолог Михеев назвал пять главных признаков

Михеев назвал пять признаков секты в структурах Навального. "Они не требуют осмысления, не просят у вас действительно глубоко вникать, они требуют эмоции. А эти эмоции всегда сродни сектантству", - отметил политолог.

В структурах, созданных блогером-оппозиционером Алексеем Навальным, присутствуют признаки деструктивной тоталитарной секты. Их перечислил российский политолог Сергей Михеев.

Он заметил как минимум пять признаков, роднящих структуры Навального с сектантскими организациями. Это однозначное почитание лидера, беспрекословное выполнение его указаний, обожание лидера, принцип "все противники лидера – твои личные враги" и принцип "ради лидера можно сделать все". Михеев указал, что всё это практикуется сторонниками Навального.

Почитание и обожание лидера. Навальному нельзя задавать неудобные вопросы и выражать сомнения в правильности его действий. Он всегда вне критики, и не выносит любое инакомыслие, что приводит к регулярным конфликтам с журналистами и другими оппозиционерами, указывает политолог.

Признавать ошибки он также не любит, что доказывает судебный процесс по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко,

- напомнил Михеев.

Готовность к расправе над противниками лидера. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить историю с дизайнером Артемием Лебедевым, который опубликовал фото немецкого паспорта жены Навального. Сторонники Навального устроили травлю не только самого дизайнера, но и его матери, напомнил Михеев.

Беспрекословное подчинение и готовность ради лидера секты пойти на любые действия., включая нарушение закона. Участие сторонников Навального в несанкционированных акциях – живое этому доказательство.

Михеев добавил, что организации Навального — не единственные структуры, использующие элементы религиозной секты. Многие современные западные политические симулякры строятся по признакам секты, потому что опираются на эмоции.

Они не требуют осмысления, не просят у вас действительно глубоко вникать, они требуют эмоции. А эти эмоции всегда сродни сектантству,

- объяснил политолог в беседе с Nation News.