Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
Главная / Политика

Структуры Навального – тоталитарная секта? Политолог Михеев назвал пять главных признаков

05 марта 2021, 01:20  •  119 • Политика
Михеев назвал пять признаков секты в структурах Навального. "Они не требуют осмысления, не просят у вас действительно глубоко вникать, они требуют эмоции. А эти эмоции всегда сродни сектантству", - отметил политолог.
В структурах, созданных блогером-оппозиционером Алексеем Навальным, присутствуют признаки деструктивной тоталитарной секты. Их перечислил российский политолог Сергей Михеев.
Он заметил как минимум пять признаков, роднящих структуры Навального с сектантскими организациями. Это однозначное почитание лидера, беспрекословное выполнение его указаний, обожание лидера, принцип "все противники лидера – твои личные враги" и принцип "ради лидера можно сделать все". Михеев указал, что всё это практикуется сторонниками Навального.
Почитание и обожание лидера. Навальному нельзя задавать неудобные вопросы и выражать сомнения в правильности его действий. Он всегда вне критики, и не выносит любое инакомыслие, что приводит к регулярным конфликтам с журналистами и другими оппозиционерами, указывает политолог.
Признавать ошибки он также не любит, что доказывает судебный процесс по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко,
- напомнил Михеев.
Готовность к расправе над противниками лидера. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить историю с дизайнером Артемием Лебедевым, который опубликовал фото немецкого паспорта жены Навального. Сторонники Навального устроили травлю не только самого дизайнера, но и его матери, напомнил Михеев.
Беспрекословное подчинение и готовность ради лидера секты пойти на любые действия., включая нарушение закона. Участие сторонников Навального в несанкционированных акциях – живое этому доказательство.
Михеев добавил, что организации Навального — не единственные структуры, использующие элементы религиозной секты. Многие современные западные политические симулякры строятся по признакам секты, потому что опираются на эмоции.
Они не требуют осмысления, не просят у вас действительно глубоко вникать, они требуют эмоции. А эти эмоции всегда сродни сектантству,
- объяснил политолог в беседе с Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 23:30
Такой улыбки Лаврова вы не видели: "Это надо выпускать - чем быстрее, тем лучше!"
04 марта 2021, 23:30
Зеленский готовит захват Донбасса по азербайджанскому сценарию: "У Володи чувство эйфории"
04 марта 2021, 23:30
"Вот эти пенсионеры... неприятно": Мама Ксении Собчак - главная героиня политического скандала
05 марта 2021, 01:20
США готовят новое "отравление "Новичком": Кто станет жертвой, рассказал военный эксперт
05 марта 2021, 03:10
"Это враги народа?": Отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен
05 марта 2021, 03:10
"Они искажают данные": Политолог назвал виновников резких слов главы МИД Германии о Крыме
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 12:50
Путин разрушил все планы Запада по Украине – политолог
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело из себя "патриотов"
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
28 февраля 2021, 01:50
"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
26 февраля 2021, 21:15
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.