Структурный рост: зачем Минобороны России создаёт морскую военную полицию

В России будут созданы морские части военной полиции. Об этом сообщил начальник этой правоохранительной структуры генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Первое подразделение появится на Балтийском флоте. Военнослужащие будут оснащены быстроходными катерами БЛ-680, огнестрельным оружием, травматическими пистолетами и электрошокерами. В задачи морских частей ВП войдут обеспечение безопасности на море, пресечение правонарушений среди военнослужащих и противодиверсионная деятельность, отмечают эксперты.

До конца 2018 года в России появится морская военная полиция (ВП), заявил журналистам начальник Главного управления этого силового ведомства генерал-лейтенант Владимир Ивановский. По его словам, первое подразделение «красных беретов» будет создано на Балтийской военно-морской базе (Калининградская область).

«Анализ применения сил военной полиции показал необходимость создания войсковых подразделений военной полиции в различных родах и видах Вооружённых сил Российской Федерации, в том числе и её морских подразделений», — пояснил Ивановский.

Как рассказал глава ВП, морские части военной полиции будут передвигаться на быстроходных лодках БЛ-680. Наряду со штатным огнестрельным оружием «красные береты» получат противоударные щиты, комплекты наплечной нарукавной и наколенной защиты, электрошокеры и травматические пистолеты ПБ-4С «Оса».

Военные полицейские в боевой экипировке

© mil.ru

Об изменениях в структуре военной полиции Ивановский сообщил, наблюдая за манёврами с участием более 160 сотрудников ВП. «Красные береты» отрабатывают блокирование вооружённых групп во время комендантского часа и спасение мирных жителей от мародёрства. Учения проходят на базе Центра боевой подготовки Сухопутных войск Западного военного округа (Мулино, Нижегородская область).

«Обеспечение законности»

Военная полиция была учреждена в декабре 2011 года как правоохранительная структура Минобороны РФ. Правовое оформление ведомства было завершено с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона о ВП (3 февраля 2014 года).

Военная полиция способна выполнять широкий круг задач. Её основная специализация — «обеспечение законности в вооружённых силах». ВП следит за дисциплиной и контролирует соблюдение правопорядка среди личного состава армейских частей.

«Создав военную полицию, Россия позаимствовала опыт западных стран, и это была абсолютно оправданная мера. В советские годы военную полицию считали одним из инструментов угнетения военнослужащих. Однако такой взгляд не соответствовал действительности», — заявил RT военный эксперт, научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, почти семь лет существования ВП позволяют утверждать, что деятельность этого органа помогла сократить количество конфликтов в вооружённых силах. Также работа «красных беретов» благотворно отразилась на дисциплине военнослужащих.

Помимо правоохранительной деятельности, военная полиция используется для охраны стратегически важных объектов и отдельных персон. Например, подразделение ВП обеспечивает пропускной режим и безопасность комплекса зданий Минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

Огромную роль военная полиция играет в обеспечении безопасности в Сирии. Батальоны ВП охраняют авиабазу Хмеймим и другие военные объекты российской группировки войск. Также «красные береты» несут дежурство в зонах деэскалации и в освобождённых от боевиков городах, обеспечивают разоружение боевиков, защиту мирных жителей и распределение гуманитарной помощи.

В первой половине 2018 года военная полиция РФ начала строительство восьми постов неподалёку от демилитаризованной зоны у Голанских высот, территории которых оспаривают Дамаск и Тель-Авив (Совбез ООН признаёт Голанские высоты «оккупированными» Израилем).

Блокпост военной полиции РФ на трассе в зоне дислокации «Хомс»

РИА Новости

«Подчёркиваю, что в демилитаризованной зоне постов российской военной полиции не будет. Посты обеспечат мир в районах Сирии, а точнее в провинции Эль-Кунейтра», — сообщил замкомандующего российским контингентом в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Благодаря усилиям военной полиции в районе сирийско-израильской границы в демилитаризованную зону начали возвращаться миротворцы ООН, миссия которых была прервана разгоревшейся в арабской республике гражданской войной.

Силы организации по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня рассчитывают в скором времени восстановить патрулирование центральной и южной частей демилитаризованной зоны.

«Красные береты» оттачивают навыки на совместных учениях с армейскими подразделениями. В 2017 году сотрудники ВП участвовали в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2017». В 2018 году руководство военной полиции ввело практику специальных учений, во время которых закрепляется опыт, полученный в Сирии. После выполнения задач в Нижегородской области «красные береты» ожидают учения на базе военных округов и на Северном флоте.

Из сообщений Минобороны следует, что в последние годы военных полицейских привлекали к обеспечению безопасности на выборах и ликвидации последствий стихийных бедствий в гарнизонах и военных городках.

С учётом накопленного опыта командование военной полиции разработало новый боевой устав. Как заявил Владимир Ивановский, «сегодня появилась насущная необходимость определить органам военной полиции своё место в боевых порядках».

«Это позволит отнести деятельность наших подразделений к одному из видов обеспечения военного конфликта... Это толчок, который создаст на многие годы задел для развития органов военного управления в части правопорядка», — подчеркнул Ивановский.

На замену морской пехоте

Василий Кашин считает, что учреждение морской компоненты военной полиции является закономерным этапом развития этой правоохранительной структуры. Собеседник RT прогнозирует, что в ближайшие годы подразделения «красных беретов» появятся во всех оперативно-стратегических объединениях ВМФ.

«Ранее были созданы военная автоинспекция и части ВП во всех военных округах, сейчас очередь дошла до Военно-морского флота. На морские «красные береты», как и на сухопутные подразделения, будет возложен достаточно широкий круг задач», — сказал Кашин.

Шеврон военной полиции РФ

© Пресс-служба Западного военного округа

По мнению эксперта, полицейские будут охранять военные объекты ВМФ и следить за правопорядком во время дальних походов. Кашин отметил, что раньше эту функцию выполняли морские пехотинцы.

«Вполне возможно, что, помимо основного функционала, на морские подразделения военной полиции будут возложены задачи по борьбе с диверсантами и по патрулированию прибрежной территории. Результат деятельности наземных частей говорит о том, что появление морской компоненты военной полиции положительно скажется на развитии ВМФ», — подчеркнул Кашин.