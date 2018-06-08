Стройплощадка Крым

Полуостров учится, но учиться нужно быстрее

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Приехавшую в Крым Валентину Матвиенко, председателя Совета Федерации, возмутили неухоженные севастопольские пляжи. «Правительство взяло на себя обязательство к 1 июня подготовить все пляжи города к курортному сезону. Граждане пишут, сколько, где и каких пляжей находится в полном безобразии. Простите, мусорных бачков нет, мусор не вывозится, развалины какие-то, грязь. Почему? Кто у вас за это отвечает, Дмитрий Владимирович (Овсянников, губернатор Севастополя. – Ред. )? Кто не справился с этой задачей? Надо объявить взыскание, надо депремировать, надо предупредить, надо, чтобы каждый нес свой чемодан правильно и красиво», – заявила Матвиенко на совещании по вопросам развития Севастополя.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

Севастопольское «полное безобразие» весьма обрадовало украинскую прессу и всевозможных «активистов», не понимающих того, что замечание Матвиенко – рабочий момент, где ключевое слово – «рабочий». Теперь таких моментов в Крыму – сотни, поскольку полуостров преображается, и то, что «при Украине» осталось бы незамеченным, теперь становится невозможным. В том числе и мусор на пляже. Если его нет в Сочи, то не должно быть и в Севастополе.

В ходе встречи с губернатором Матвиенко сделала акцент на том, что руководству Севастополя необходимо чётко координировать свою работу с федеральным центром. А горожан больше информировать о работе власти и вовлекать в планирование и решение тех задач, которые предстоит решить. «Федеральные власти будут делать всё для успешного развития Севастополя», – сказала позже прессе председатель СФ. По её мнению, «моментального результата не бывает» и для того, чтобы успешно реализовать намеченное, сначала необходимо было провести полный мониторинг ситуации после возвращения полуострова в состав России, «что осталось после Украины, навести порядок со всеми теми безобразиями, которые творились».

«Мне кажется, каждый год будет приносить жителям Севастополя хорошие новости о построенных школах, больницах, дорогах», – пообещала Матвиенко.

«Хороших новостей» хочется и всем крымчанам. И эти новости запланированы Федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Мегаобъекты, которые стали визитной карточкой полуострова, уже можно увидеть и в буквальном смысле слова пощупать: Крымский мост, международный детский центр «Артек», новый терминал аэропорта Симферополь – «Крымская волна». Не менее значимы энергомост и более 1600 км высоковольтных ЛЭП, более 800 км газопроводов, объекты обеспечения водой, теплоснабжения, берегоукрепления – от этого прямо зависит жизнь крымчан и севастопольцев.

Водообеспечение. Альт. Строительство объектов водообеспечения в восточном Крыму

Вообще, честно говоря, от самой программы просто захватывает дух – никогда ничего подобного Украина для Крыма не делала. Перечень «хороших новостей» (по Матвиенко) очень объёмный, но в нём нельзя не выделить:

– трассу «Таврида» от Керчи до Севастополя протяжённостью 250,7 км с 18 транспортными развязками и 123 мостами, пешеходными переходами и путепроводами (расчётная скорость движения 120 км/ч). Работы на строительстве «Тавриды» ведутся круглые сутки – это позволяет современное оборудование. Стоимость трассы – 149,3 млрд рублей. Строительство ведёт компания ВАД из Санкт-Петербурга. «Тавриду» смело можно назвать всероссийской стройкой, но при этом половина рабочих мест – за жителями Крыма и Севастополя. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2020 года, но движение по маршруту Керчь – Симферополь должно быть открыто в декабре 2018 года;

– трассу Симферополь – Евпатория – Мирный с 6 путепроводами (расчётная скорость движения 120 км/ч);

– количество объектов социальной сферы, предусмотренное Федеральной целевой программой, – 220, общий бюджет – 91219,26 млн рублей, это те самые садики (96), школы (24), ФАПы и больницы, в которых остро нуждаются жители Крыма. Уже функционирует многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, в возможностях которого 3000 операций в год, строится ещё один (огромный!) многопрофильный медицинский центр в Симферополе. Главный корпус (11 этажей) общей площадью 50 тысяч квадратных метров, 10 операционных, кислородная станция, лаборатории, поликлиника площадью 15 тысяч квадратов, диагностические центры, палатные отделения на 600 койко-мест;

Многопрофильный медицинский центр в Симферополе, таким он будет

– Центр полиэтнической культуры молодёжи при Крымском инженерно-педагогическом институте, который должен быть сдан летом 2019 года. По утверждению подрядчика ООО «СтройКомТех», работы ведутся по графику и без отставаний. Центр включает в себя студенческие общежития, спортзалы, мастерские народных промыслов, библиотеку, гостиницу, клубы;

Таким будет Центр полиэтнической культуры молодёжи

– индустриальные парки, первый из которых будет строиться в Феодосии. «На территории парка будут располагаться оптово-розничный и логистический комплекс, транспортно-логистический центр, фабрика мороженого, завод по производству плодоовощных консервов, производство жесткой и полимерной упаковки, завод по изготовлению картонной и деревянной тары», – пишет издание «Эксперт Юг».

Второй индустриальный парк – «Бахчисарай», как следует из информации крымского инвестиционного портала, будет заточен на производство строительных материалов и комплектов домов, а также на предоставление производственно-складских услуг для малого и среднего бизнеса.

Что касается индустриального парка в Севастополе, официально он создан – на днях распоряжением городского правительства за ним уже закрепили 77,6 га земли, к зиме обещают начать строительство. Парк уже имеет название – «Гераклид», власти объявили, что девять компаний готовы вложить в объект около миллиарда рублей инвестиций. Его специализация – высокие технологии. Да, пока это картинки из будущего, но раньше о таком будущем Крым не мог и мечтать.

А ещё 42 зоны отдыха в Севастополе, Евпатории, Саках, Коктебеле, Ленинском и Черноморском районах, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, реконструкция морских портов, строительство жилья.

Парк имени Анны Ахматовой в Севастополе

Каждый день приносит новости: 4 июня, например, строители Крымского моста завершили создание свайных фундаментов его железнодорожной части. Последняя трубная свая погружена в основание одной из опор. Всего в дно Керченского пролива погружено 6694 сваи разных типов. А недельный автомобильный трафик по Крымскому мосту оказался выше, чем у паромной переправы за май 2017 года.

Масштаб Федеральной программы, подтягивающей Крым от бывшего украинского бездорожья и бесперспективности до уровня крепкого российского региона, огромен. Высокий темп работ и размеры финансирования не позволяют местным управленцам вести жизнь размеренную и беззаботную. Это серьёзнейшее испытание для крымской и севастопольской власти – руководить огромной стройплощадкой, в которую превратился весь полуостров. Далеко не все такое испытание могут выдержать – этим и объясняется то, что Крым не справляется с освоением средств, а подрядчики – с объектами. В 2017 году РК не освоила 11% денег, а это около 5,3 млрд рублей, которые российское правительство выделило на благо жителей Крыма. И это тоже, как с севастопольскими пляжами, не подготовленными к лету, «полное безобразие».

Невыполнение программы в Крыму списывают на плохую логистику, а также отсутствие опыта у местной власти руководить масштабными проектами и налаживать связи с федеральными ведомствами. Что и говорить, при Украине не требовалось умений возглавлять работы такого размаха и объёма, напротив, с каждым годом украинской независимости полуостров всё более дряхлел и разрушался. В Киеве целевых программ для Крыма и Севастополя стоимостью в сотни миллиардов не писали и не собирались этого делать. Соответственно, в тогдашней АРК и не нужны были специалисты, способные с такими бюджетами управляться. А сейчас они требуются. И требуются в императивном порядке. Крым вместе со всей Россией пишет новую историю.

Что касается плохой логистики, с открытием Крымского моста этот вопрос закрыт – с осени по мосту поедут грузовики, на полуостров сплошным потоком пойдут и техника, и грузы, и материалы для объектов программы. А в остальном полуостров учится, но надо учиться ещё быстрее, соответствовать ритмам жизни Большой страны, частью которой Крым стал. Частью, которую, как сказал Владимир Путин, Россия никому не отдаст ни при каких условиях.