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Строительство украинских баз на Азове будет бессмысленным. В Китае предупредили о западне

07 мая 2021, 19:25  •  118 • В мире
В Китае оценили перспективы украинских военных баз на Азовском море. По мнению аналитиков издания Sohu, эти траты Киева неоправданны: береговое укрепление не позволит взять под контроль Азовское море. А иностранные корабли, на которые делают ставку в Киеве, и вовсе могут попасть в западню.
Планы Киева по укреплению береговой части Азовского моря заранее обречены на провал. По мнению китайских аналитиков, намерение построить военные базы, чтобы усилить влияние Киева в регионе, обернётся провалом.
После воссоединения Крыма с Россией Азовское море стало практически внутренним для русских, и Украина не сможет взять ситуацию под свой контроль.
Даже заход кораблей в акваторию станет препятствием, поскольку присутствие кораблей нечерноморских стран в акватории Чёрного моря серьёзно ограничено доктриной Монтре.
Укреплённый участок украинской береговой линии не позволит всецело властвовать в регионе: проход в море возможен лишь с одобрения России. А это значит, что зашедшие иностранные суда могут оказаться в западне Москвы.
Потому и траты Киева на береговые базы, по сути, являются бессмысленными, приходят к выводу аналитики издания Sohu.
Ранее Великобритания пообещала дать более полутора миллионов долларов Украине в кредит на эти цели. Примечательно, что потратить эти деньги можно только на одну цель - развитие украинского военно-морского флота.

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