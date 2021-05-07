Строительство украинских баз на Азове будет бессмысленным. В Китае предупредили о западне

В Китае оценили перспективы украинских военных баз на Азовском море. По мнению аналитиков издания Sohu, эти траты Киева неоправданны: береговое укрепление не позволит взять под контроль Азовское море. А иностранные корабли, на которые делают ставку в Киеве, и вовсе могут попасть в западню.

Планы Киева по укреплению береговой части Азовского моря заранее обречены на провал. По мнению китайских аналитиков, намерение построить военные базы, чтобы усилить влияние Киева в регионе, обернётся провалом.

После воссоединения Крыма с Россией Азовское море стало практически внутренним для русских, и Украина не сможет взять ситуацию под свой контроль.

Даже заход кораблей в акваторию станет препятствием, поскольку присутствие кораблей нечерноморских стран в акватории Чёрного моря серьёзно ограничено доктриной Монтре.

Укреплённый участок украинской береговой линии не позволит всецело властвовать в регионе: проход в море возможен лишь с одобрения России. А это значит, что зашедшие иностранные суда могут оказаться в западне Москвы.

Потому и траты Киева на береговые базы, по сути, являются бессмысленными, приходят к выводу аналитики издания Sohu.

Ранее Великобритания пообещала дать более полутора миллионов долларов Украине в кредит на эти цели. Примечательно, что потратить эти деньги можно только на одну цель - развитие украинского военно-морского флота.