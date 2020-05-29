Строительство «стен от России» как способ наживы

«Слишком дорогие театральные декорации на государственной границе»

Оказывается, идея «великой украинской стены», которую пытаются построить на украинской границе с Россией, вдохновила и Латвию, решившую отгородиться от своего большого восточного соседа стеной. Причём стеной, удивительно похожей на такую же странную конструкцию на украинско-российской границе.

Всего у Латвии 456 километров сухопутных границ, из которых 283 километра – это граница с Россией. Из этих 283 километров стену решили построить только на 93-х – так же, как и на Украине, где поставили кусок стены в поле для ленивых – для тех, кто не захочет объехать эту конструкцию, громко называемую «стеной».

В марте текущего года, перед самым началом закрытия европейских границ, в Риге отрапортовали об окончании стройки, на которую ушёл 21 миллион евро. Тогда же говорили о том, что вскоре «стена» будет продолжена ещё на сотню километров.

Сама же «стена» представляет собой металлическую сетку, которая держится на столбах, да поверху протянут один ряд колючей проволоки.

Но ещё до окончания строительства стало известно о многочисленных нарушениях и воровстве в процессе возведения «стены». А в четверг латвийское Бюро внутренней безопасности (БВБ), закончив расследование, передало в прокуратуру первое из нескольких уголовных дел о нарушениях в ходе строительства «стены». Только по одному этому делу проходит факт расхищения средств на сумму в один миллион евро, сообщает информационное агентство LETA.

«Учитывая, что оборудование, поставленное для нужд восточной границы, не соответствовало технической спецификации, и не было доставлено вовремя, значительный ущерб нанесён не только государственному бюджету, но и качеству охраны государственной границы»,

– говорится в отчёте БВБ.

В Бюро внутренней безопасности сообщают, что в настоящее время завершается расследование ещё нескольких «крупных и сложных» уголовных дел, которые касаются «поставок оборудования для нужд охраны восточной границы Латвии». Всего идёт речь об украденных, по меньшей мере, семи миллионах евро. Это не считая спиленного на месте строительства и проданного леса.

В связи с этими вскрывшимися нелицеприятными фактами продолжение строительства «стены» ещё на сто километров пока не обсуждается.

Что касается украинской «стены», то окончание её строительства уже перенесли с 2021 года на 2025 год. В связи с переносом сроков украинские журналисты вместе с экспертами решили поехать на место и самим посмотреть на «чудо инженерной мысли» – «стену Яценюка».

«Стена» в том виде, в котором она строится, по сути будет только препятствовать миграции животных, да и то не всех: заяц легко может подрыть и пролезть под сеткой, а кабан во главе стада способен снять несколько пролётов сетки… Так что наша «Стена» не сдержит даже животных, не то что врага. Это сооружение – бутафория, театральная декорация на государственной границе стоимостью в 4,1 миллиарда гривен (около 130 млн евро. - Ред.) . Слишком дорогая декорация»,

– цитирует «Главред» военного эксперта Олега Жданова.