Строительный флот "уплыл" из Балтики: Allseas заговорила о планах после "Северного потока - 2"

В компании Allseas заявили, что строительный флот уже покинул Балтийское море. Представители швейцарской фирмы уточнили, что судна-трубоукладчики, которые ранее работали на проекте "Северный поток - 2", будут перенаправлены на другую площадку.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - говорится в официальном заявлении компании, передает ТАСС.

При этом, как сообщалось ранее, швейцарцы прикладывали максимальные усилия для завершения газового проекта России. В частности, после получения разрешения Дании на прокладку газопровода в районе острова Бронхольм в проектной компании заверяли о возможности достроить газопровод до Нового года.

Отметим, что оставалось уложить всего 160 километров трубопровода из 2460 километров, пояснял СМИ официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер. Однако вмешались американские санкции.

Вмешательство США

Напомним, что десять дней назад, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны. В нём, в частности, предусматривались санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Швейцарская компания Allseas, чтобы не подпасть под ограничения, приостановила работы, а также задействованные в проекте суда отозвала.

Достроим сами

Впрочем, несмотря на решение Allseas, Россия всё же завершит строительство хаба. Как заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, у нас есть альтернативные варианты достроить "Северный поток — 2".

Глава Минэнерго Александр Новак также сообщил, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году, и у России есть ресурсы для этого. Он подчеркнул, что ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года. Газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", находящимся с 2016 года в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.