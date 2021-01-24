Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут

Автор:

Сергей Латышев

С приходом к власти в США демократической администрации Джо Байдена как из рога изобилия посыпались события, не оставляющие ни малейших сомнений в том, что "Северный поток-2" снова висит на волоске и больше таких масштабных инфраструктурных проектов у России с Европой не будет. Вот что произошло в последние дни, что позволяет сделать такой вывод.

Вашингтон сделает "всё возможное"

"Администрация избранного президента Джозефа Байдена сделает всё возможное, чтобы остановить строительство российского газопровода "Северный поток – 2", – угрожающе заявил номинированный новым президентом на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. Он сказал это с полным осознанием того, что западноевропейские партнёры США, которым крайне выгоден этот газопровод, могут и не согласиться с такой позицией.

Решительный и бескомпромиссный тон Блинкена вызван тем, что команда Байдена считает "Северный поток – 2" ещё большим злом, чем люди Трампа, и намерена не только полностью воспользоваться "наследием" последнего в этом вопросе вроде жёстких санкций, "вшитых" в военный бюджет США, но и усилить политический аспект неприятия Вашингтоном данного проекта.

Трамп рассматривал "Северный поток – 2", прежде всего, как конкурента американскому сжиженному газу в борьбе за европейский рынок. Для демократов же это, главным образом, политический проект. Им нужно во что бы то ни стало убить "Северный поток – 2", чтобы максимально долго поддерживать на плаву свою восточноевропейскую колонию – Украину.

Поскольку она существует во многом на "дань" в миллиарды евро с российского газового транзита в Европу, который резко сократится с вводом в строй новой газовой нитки по дну Балтики непосредственно из России в Германию. Лишить Россию доходов с этого бизнеса, чтобы подрезать Москве руки в проведении активной внешней политики и ухудшить положение внутри страны – вторая по важности задача для США. В этом и демократы, и республиканцы едины.

Побежали с тонущего корабля?

Поэтому трансфер власти в Вашингтоне нисколько не помешал ввести на днях новые санкции против многострадального газопровода. Они коснулись баржи-трубоукладчика "Фортуна", которой разрешено укладывать трубы на датском участке, его владельца – "КВТ-Рус" и компании "Рустанкер". Из страха перед американскими санкциями – и тоже в последние дни – из проекта дезертировали целый ряд важных для его реализации европейских компаний. Прежде всего, ответственные за страховку и сертификацию трубопровода – швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group и норвежская DNV GL. К ним присоединились немецкий концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода – компанией Nord Stream-2, датская инжиниринговая компания Ramboll… Всё это очень напоминает бегство совсем не симпатичных зверюшек с тонущего корабля.

После этого исхода "Газпром" впервые официально заявил, что политическое давление может привести к полному прекращению строительства трубопровода. Об этом прямо говорится в комментариях "Газпрома", подготовленных его аналитиками к эмиссии еврооблигаций компании.

При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток – 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической обстановки в различных регионах, связанных с такими проектами,

– отмечается в документе, который цитирует агентство Рейтер.

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", – подчёркивается в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.

Сплошной туман

Увы, ситуация с "Северным потоком – 2" приблизилась к этому вплотную. Несмотря на выданные ранее разрешения в Германии (немецкое уже приостановлено по требованию ангажированных экологов, и это дело может затянуться до 2022 года) и в Дании, на стройке сейчас ничего не происходит, а оператор проекта заявляет, что вопрос об её возобновлении будет решаться в конце января – начале февраля. Источники в деловых кругах утверждают, что это сделано по просьбе немецкой стороны, чтобы позволить ей за это время попытаться договориться с администрацией Байдена об условиях завершения проекта и лучше представлять, что ожидает Германию, если она не "сольёт" "Северный поток – 2".

Этой и без того мутной ситуации добавляют неопределённости свидетельствующие вроде бы о скором начале работ последние перемещения ключевых для реализации проекта судов. Простоявшее неделю у Куршской косы под Калининградом судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось в немецкий Висмар, а находившаяся тоже неделю в порту Ростока подсанкционная баржа-трубоукладчик "Фортуна" покинула его и идёт, похоже, к датскому участку строительства. Что это – "военные хитрости", попытка запутать американцев, давить на колеблющихся немцев, изображать готовность завершить проект, чтобы "Газпром" не обвиняли в его срыве и не требовали от российского концерна платить миллиардные неустойки? Кто знает.

Всё зависит от Германии

Ясно только одно. Будет или не будет достроен "Северный поток – 2", который Россия хочет достроить, если это не будет сопровождаться неприемлемыми условиями, делающими проект невыгодным для "Газпрома", зависит, прежде всего, от Германии, без соучастия которой это невозможно.

Что же мы видим на немецкой стороне? Манёвры, одни манёвры. Немцам, как говорится, "и хочется, и колется". Они хотели бы получить надёжный и по выгодным для них ценам российский газ, но и "сжигать мосты" с США, одним из крупнейших для себя рынков, и становиться объектом американской мстительности тоже не хотят.

Что из этого выйдет, посмотрим.

С одной стороны, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала в ходе брифинга в Берлине "неуместным средством" экстерриториальные санкции США против "Северного потока – 2", напомнив, что американцы тоже сотрудничают в энергетической сфере с Россией.

Нужно рассматривать всё это в целом, поговорить друг с другом, есть ли желание вести торговлю газом с Россией и какой уровень зависимости будет приемлем,

– обтекаемо заявила Меркель.

Её позиция по "Северному потоку – 2" в свете новых санкций США, по словам федерального канцлера, "ещё не изменилась настолько, что можно сказать, что проекта не должно быть". Вспоминаете сцену из "Трёх мушкетёров" с французской королевой и английским герцогом? – Я не сказала "да", милорд. – Вы не сказали "нет"!

Точно в таком же духе высказался глава МИД ФРГ Хайко Маас. Экстерриториальные санкции США – "неправильные", мы это обсудим с американцами, судить о последствиях выхода ряда компаний из "Северного потока – 2" можно будет в последующие недели и месяцы.

В Министерстве экономики и энергетики ФРГ сожалеют о принятом США решении расширить санкционные меры против "Северного потока – 2", а в Восточном комитете германской экономики (OAOEV) рвут на себе волосы, предупреждая, что отказ от строительства трубопровода грозит повышением цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей и создаст очень опасный прецедент.

Если реализация "Северного потока – 2" будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Только сильная, конкурентоспособная экономика в состоянии компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные климатические цели в рамках Зелёной программы ЕС по защите климата,

– говорится в заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса.

Если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошёлся бы существенно дороже, и это куда вреднее для окружающей среды,

– указывается далее в документе.

Напомнив, что в будущем "Северный поток – 2" можно будет использовать и для транспортировки водорода, Хермес предупреждает: "Было бы недальновидным решением, как с точки зрения охраны окружающей среды, так и экономической перспективы, останавливать реализацию почти завершённого многомиллиардного проекта и тем самым окончательно превратиться в игрушку политического влияния".

Беснования в Европарламенте

А вот в Брюсселе раздаются совсем другие речи, призванные в том числе повлиять на позицию Берлина. Европарламент потребовал от ЕС в резолюции по случаю ареста в России демонстративно нарушавшего закон блогера Алексея Навального "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток – 2", а также усилить санкции против России. Дебаты перед её принятием носили яростно русофобский характер. За документ проголосовал 581 депутат, против – 50, воздержались – 44. В нём содержится призыв к странам-членам "пересмотреть сотрудничество" с Москвой и "разработать новую стратегию ЕС по отношениям с Россией, построенную на поддержке гражданского общества, которое продвигает ценности демократии и верховенства закона, фундаментальные права и свободы человека".

Иными словами, Москве предлагается обменять "Северный поток – 2" на возможность для Навального, его спонсоров и сторонников дестабилизировать ситуацию в стране, вплоть до "цветной революции". От Совета ЕС евродепутаты одновременно потребовали ввести санкции против "российских олигархов, имеющих отношение к режиму, членов ближнего круга президента Путина, активных пропагандистов в СМИ, имеющих активы в Европейском союзе и возможность свободно передвигаться по его территории". Этот шантаж касается также и членов семей указанных лиц.

Российские власти сделали при этом ещё и ответственными за… физическое и психологическое здоровье Навального. Евродепутаты потребовали также провести в России расследование "покушения на убийство" Навального и "международного расследования нарушений Россией своих обязательств в сфере химического оружия". И далее в таком духе. Все эти требования носят, разумеется, рекомендательный характер, но к ним обязаны прислушиваться структуры и страны-члены ЕС.

Подводим итоги

Таким образом, на решение Берлина – быть или не быть "Северному потоку – 2" – пытаются влиять не только Вашингтон, но и Брюссель, который не заинтересован в существовании в сообществе сильных государств, исподволь работает над их ослаблением и разделом на более мелкие единицы, которыми будет легко управлять. Помешать этому Россия не может, да это и не её дело.

Но Россия может и просто обязана решительно и бесповоротно отвергнуть "сделку", которую ей вполне могут предложить в создавшейся ситуации западные "партнёры": позволим достроить "Северный поток – 2" (у США Байдена не будет свободного газа, чтобы поставлять его в Европу), но в обмен на режим наибольшего благоприятствования для Навального и Ко. И ведь в России, безусловно, найдутся те, в том числе представители самой опасной, весьма широко распространённой в элите "шестой колонны", кто станет убеждать всех вокруг себя, что такая сделка возможна, вполне приемлема. Этим могут заняться и проводящие западные интересы СМИ.

Предатели и агенты Запада, заявил в этой связи Царьграду советник министра обороны России Андрей Ильницкий, "могут предложить сделку, в том числе по разрешению на достройку "Северного потока – 2". "Однако, – продолжал он, – это будет локальный выигрыш, но стратегическое поражение. Это будет антироссийский пакт уровня Брестского мира или Хасавюрта и даже хуже. Это будет победой предателей России!"

Этому – не бывать. Тут требуются хладнокровие, чтобы не дать "партнёрам" сделать "Газпром" ответственным за возможный срыв проекта, и патриотизм, не противоречащий здравому смыслу. Лучше сегодня позволить зарыть на дне Балтики половину из 10 миллиардов евро – долю "Газпрома" в строительстве законченного на 95% газопровода и извлечь из этого ценный урок, – чем завтра, встав на путь гнилых компромиссов, потерять всё.