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Строитель небоскрёбов, с которым можно поладить

14 мая 2018, 10:39  •  89 • Аналитика
Президент США Дональд Трамп уж тем останется любезен миру и России, что, не желая того, сорвал маску демократии с лица настоящей власти в США. Как называть эту тайную американская власть: глубинное государство, конгломерат финансистов медиа и спецслужб, по словам Олега Дерипаски, или вашингтонское болото, не суть важно, хотя понятно, что спецслужбы в любом случае являются важнейшей её частью.



Об этом говорили и раньше, но теперь всему миру наглядно показали, что американская демократия отнюдь не белая и пушистая, за какую она выдаёт себя с помощью мировых фейк-ньюз. Кстати, термин «фейк-ньюз» ввёл в мировой оборот тоже Трамп, за что ему отдельное спасибо.



Во время своей предвыборной кампании Трамп не употреблял слово «демократия», что вызывающе контрастировало на фоне славословящих демократию Хиллари Клинтон, Барака Обамы и «вашингтонского болота», на что обратили внимании обозреватели. Что есть такое «западная демократия», и есть ли она вообще, или это западное издание коммунизма по А.А. Зиновьеву и «власть демагогов» по древнегреческому философу Платону, можно спорить, но Дональд Трамп своим игнорированием «демократии» поставил вопрос о современной демократии в повестку дня.

Мировые фейк-ньюз пытаются сейчас заболтать или замолчать предвыборные скандалы «американской демократии», подменяя их фейк-скандалами о «русском вмешательстве» в выборы и «сговоре Трампа с русскими», как заболтали, а потом замолчали разоблачения экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что западный мир превращается в электронный лагерь под колпаком американских спецслужб.

Феномен Трампа и разоблачения Сноудена говорят о том, что за ложью о «ценностях демократии и свободы» на Западе скрывается всё-таки демагогическая по своей природе деспотия, о которой предупреждал Эммануил Кант. Видимо, совсем не случайно западная демократия родила Адольфа Гитлера, и сегодня она опять вынашивает в глубинах «управляемого хаоса» очередного великого демагога?

Представляется, американская неоконовская демократия-демагогия стоит на двух столпах: фейк-ньюз и неоколониальной демократической системе, называемой также странами-партнёрами Америки. Замахнувшись на мировое господство, она потеряла свои «родные берега», настолько, что стала опустошать самую Америку, как в своё время коммунизм опустошал центральную Россию. Это вызвало к жизни феномен Дональда Трампа: он совсем не случайно победил на президентских выборах с лозунгом: «Сделаем Америку снова великой!»

Поэтому Трамп не употребляет словарь фейк-демократии и обличает фейк-ньюз, поэтому столпы демократии и фейк-СМИ пытаются отстранить Трампа от власти с помощью «русского скандала» и пытаются управлять внешней политикой Америки из-за спины Конгресса.

Однако за вселенским криком мировых демагогов о разрушении «ценностей демократии» стоит не только пришествие Трампа, но и разрушение, а правильнее сказать, саморазрушение однополярного американского долларового мира, неоконовской демократической колониальной системы. Причём Америка своими руками создала своего экономического китайского гробовщика, перенеся промышленные производства в Китай. Так неоконовская демократия, задолго до сегодняшнего «кризиса демократии», ступила на путь своего развала.

Новой ядерной доктриной, разрешающей ограниченное применение США ядерного оружия, Трамп и его национально мыслящие единомышленники, фактически, пытаются вернуться к «политике ядерных канонерок», другими словами, к прямой колониальной системе путём принуждения к «партнёрству» каждой страны в отдельности. Собирались начать с Северной Кореи, сегодня переключаются на Иран, денонсируя ядерный договор с ним, завтра это может быть любая другая страна. Но такой стратегией Трамп добивает всеобщую демократическую колониальную систему неоконов, со всеми её трансатлантическими и транстихоокеанскими сообществами.
Бессмертный полк. Точка кристаллизации


После поздравления президентом Трампом Владимира Путина с победой на выборах на него набросилась американская пресса, причём так, что Трамп взорвался: «Фальшивые СМИ обезумели. Ладить с Россией хорошо, а не плохо». Несмотря на нескончаемые обвинения «в сговоре с Россией» Трамп не идёт на личную конфронтацию с путинской Россией. Почему? Россия – единственная страна, против которой бесполезна «стратегия ядерных канонерок», поэтому Трампу нужен хотя бы нейтралитет России, чтобы он мог принуждать другие страны «к партнёрству». Другая важная причина: попытаться ослабить отношения России и Китая.

Демократы-неоконы, их фейк-ньюз от такой политики Трампа впадают в бешенство, потому что она ведёт к расколу ядра «мировой демократии» — коллективного Запада. Европейские страны боятся отдельных партнёрских отношений с Америкой, боятся возобновления «политики канонерок», и отказываются поддерживать иранскую политику Трампа.

Безумие неоконов имеет смысл. «Если вы хотите войны, нужно довести страну до чёртиков», — изрёк как-то демократическую мудрость один американский сенатор, этот его завет и воплощают сейчас в Америке неоконы, начиная с сенатора Джона Маккейна и кончая спецпрокурором Робертом Мюллером. Это безумие — последнее слово американской демократии-демагогии, и путь к откровенной мировой диктатуре, идущей на замену демократии, о какой говорил Эммануил Кант, и которую предсказывал в своих трудах философ А.А Зиновьев.

Дональд Трамп мечтает сделать Америку «снова великой», но чем закончится его «политика канонерок» — это большой вопрос. Трамп известен ещё и как строитель небоскрёбов, поэтому знает, как трудно их строить и как легко разрушить. Сегодня президент Трамп делает американскую власть снова открытой, выводит её из вашингтонских неоконовских коридоров, и таким образом, появляется субъект, с которым Россия и мир могут говорить по существу дела. Сравнительно со временами анонимной власти демагогов «глубинного государства» при Бараке Обаме и возможном президентстве Хиллари Клинтон это вселяет некоторые надежды на лучшее будущее.
Автор: Виктор Каменев

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