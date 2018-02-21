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Строили планы против России: В Киеве рассказали о визите замгоссекретаря США
21 февраля 2018, 21:54 • 163 • Политика
В Киеве замгоссекретаря США обсудил план "Б" по противодействию России.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан съездил в Киев обсудить планы против России. Об этом сообщила председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook.
Она пишет, что замгоссекретаря США провел с украинскими депутатами конструктивный разговор на тему проведения реформ на Украине, борьбы с коррупцией и создания Антикоррупционного суда.
Со своей стороны украинские политики подняли тему усиления американских санкций против России. Также был затронут вопрос противодействия строительству российского газопровода "Северный поток - 2", который не устраивает ни Киев, ни Вашингтон.
Напомним, что после завершения строительства газопровода Украина лишится своего стратегического положения страны - транзитера российского газа. США проект не устраивает, так как Вашингтон вынашивает планы по продаже собственного газа Европе.
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