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«Строгое преследование по закону необходимо»: в ООН рассказали о причинах смертности на дорогах России

17 ноября 2019, 14:39  •  112 • В России
Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал о ключевых причинах высокой смертности на российских дорогах. По его мнению, к ним относятся пробелы в образовании водителей и пешеходов, езда за рулём в пьяном виде и недостаточно строгое преследование нарушителей. Вместе с тем он отметил усилия профильных ведомств РФ по улучшению ситуации. Эксперты согласились с оценкой представителя ООН, отметив, что динамика безопасности на российских автотрассах остаётся положительной. Улучшение ситуации подтверждает и статистика ГИБДД. (edited)
 
© Наталья Селивёрстова/РИА Новости
 

Президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения и бывший руководитель команды Ferrari в «Формуле-1» Жан Тодт рассказал о причинах высокой смертности на российских дорогах.

По его словам, отрицательную динамику безопасности в России формируют изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», — сказал РИА Новости Тодт. Вместе с тем президент FIA добавил, что Россия «всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности».

Тодт высказал мнение, что заниматься образованием людей в части безопасности на дорогах нужно с самого раннего возраста. По его словам, молодые люди «легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям». Говоря о пьянстве за рулём, спецпосланник ООН предположил, что о последствиях этого явления тоже нужно говорить, начиная со школы.

«Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулём», — сказал Тодт. Он также указал на несовершенство законов в контексте обеспечения дорожной безопасности в России, отметив, что «люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать».

«Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», — считает Тодт, добавив, что является сторонником «суровых последствий» для пьяных водителей.

«Строгое преследование по закону необходимо», — отметил он.

Глава FIA указал на необходимость доработок законодательства в сфере дорожного движения, в частности, в вопросах обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов.

«Я призываю: когда вы едете на велосипеде или самокате, вы должны быть в шлеме. Любой участник дорожного движения должен придерживаться определенных правил», — сказал Тодт.

Отметим, что в МВД России работают над поправками в ПДД, которые регламентируют поездки на самокатах и гироскутерах.

Как стало известно в октябре, находящийся в работе документ обяжет владельцев указанных транспортных средств передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч, а при их отсутствии — выезжать на проезжую часть, но при этом держаться в правом ряду.

«Ещё многое предстоит сделать»

Спецпосланник генсека ООН также предположил, что если сравнивать положение дел с дорожной безопасностью в России с ситуацией в Африке, то у неё хорошие позиции, но если брать в качестве ориентира Швецию, то ситуация выглядит менее оптимистично.

Вместе с тем он указал, что российские ведомства, в частности, Минтранс, Минздрав и МВД, приложили большие усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения. Однако, по мнению Тодта, «ещё многое предстоит сделать».

Комментарий Тодта о ситуации с дорожной безопасностью в России приурочены к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Комментируя мнение Тодта, глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев согласился с главой FIA в части недостатка образования в области дорожной безопасности. Вместе с тем эксперт отметил, что речь в данном случае должна идти не только о водителях.

«Если применять высказывание к нам, то у нас больше проблема образования пешеходов. Они, например, не знают, где переходить дорогу», — сказал эксперт в беседе с RT. Он также рассказал о собственном видении ключевых проблем, определяющих ситуацию со смертностью на дорогах.

«Что у нас приводит к повышению смертности? Необразованность пешеходов, это раз. Выезд на встречную полосу движения, это два. Алкогольное опьянение три, это три. И качество автомобильного покрытия, это четыре», — считает Канаев.

Несмотря на это, глава ФАР придерживается мнения, что ситуация с дорожной безопасностью в России становится лучше.

«Эта тенденция прослеживается невооружённым глазом, даже не надо смотреть на статистику ГИБДД. Динамика безопасности на дорогах, в любом случае, положительная. Не всё так плохо», — подытожил Канаев.

Смертность снижается

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников в начале октябре этого года рассказал, что за последние восемь лет число погибших в ДТП на дорогах России удалось снизить вдвое.

По его словам, меры по повышению защищённости участников дорожного движения последовательно принимаются на высшем политическом уровне.

«Наиболее заметного прогресса удалось добиться в сохранении жизни и здоровья уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних количество погибших снизилось на треть, пешеходов — более чем на 40%», — сказал Черников.

  • АГН «Москва»

Он подчеркнул, что соответствующих результатов удалось добиться в условиях роста автопарка, который в упомянутый Черниковым период увеличился на 20%.

Успехи в этом направлении глава ГИБДД связал с реализацией ряда федеральных целевых программ, в частности, «Повышение безопасности дорожного движения» на периоды с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2020 годы.

Добавим, что в первом полугодии 2019 года, по данным ГИБДД, в стране произошло 70 151 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 6763 человека и получили различные травмы ещё 90,1 тыс. Смертность в указанный период снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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