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Строго запретить строить апартаменты решили вице-премьер Марат Хуснуллин и Минстрой РФ, а те, что есть - узаконить

20 ноября 2020, 18:05  •  107 • Аналитика
Говорят, власть портит человека. С Маратом Хуснуллиным всё наоборот. Раньше он был против доступного жилья в Москве, и заявлял об этом на VII Московском форуме лидеров рынка недвижимости «MREF 2013». А теперь, когда, благодаря верным управленческим решениям и благосклонной судьбе, ведущие строительные посты в стране занимают свои люди, расслабился, подобрел и вот-вот исполнит мечту о московской прописке тысяч живущих в столице собственников апартаментов.
Возможны варианты
А может быть, мы что-то видим не так, и, как в известном анекдоте, просто узор на стекле такой? Может быть забота проявляется не о той части населения, которая мечтает жить на московскую пенсию и пользоваться социальными льготами москвичей? Может быть о той, что приобрели в лучших местах столицы сотни квадратных метров апартаментов, и теперь платят за них налоги как за коммерческие объекты, то есть от 0,5 до 2 процентов, в то время, как за жилье платится 0,1%?
Или же этот хитромудрый план был припасен еще тогда, когда Марат Хуснуллин на конференции РБК говорил о введении в стране в эксплуатацию к 2030 году более 1 млрд кв.м жилья? Если кому-то можно улучшать показатели российской демографии, внося поправки в закон «О гражданстве РФ», когда более 240 тысяч человек из Белоруссии, Молдовы, Украины и Казахстана получили возможность стать гражданами России без необходимого ранее пятилетнего срока проживания на территории РФ, почему по аналогии не поступить здесь? Аналитики компании Est-a-tet подсчитали, что только в 2019 году в Москве объем ввода апартаментов составил 478 тысяч квадратных метров, или более восьми тысяч объектов. Представьте, если все существующие миллионы квадратов станут жилыми - так можно любые планы выполнить и перевыполнить.
Тут появляется еще один возможный скрытый мотив готовящегося решения. Льготная ипотека спровоцировала рост цен на новостройки, за ними, однозначно, потянется и вторичный рынок. Президент требует, чтобы собственники не поднимали цены, иначе льготы теряют смысл. Цены продолжают расти. Единомоментное добавление огромного количества новых объектов заставит владельцев жилья и застройщиков не только поумерить аппетит, но, всего вероятней, и снизить цены.
Другой вопрос, что это может обрушить рынок. Тут уже все будет зависеть от регуляторов – смогут ли они процесс перевода апартаментов в жилой фонд выстроить во времени, сообразно трендам ценообразования.
Вы что-то слышали?
Еще один момент. Готовящийся «подарок» нужен не каждому. Кому-то комфортно иметь именно апартаменты. Курортникам – однозначно. Совмещающим в одном помещении работу и быт (с регистрацией, скажем, по своему адресу юрлица) – тоже. Любителям шумных вечеринок, людям, организовавшим в апартаментах гостиницы или другой бизнес. С переводом в жилое, их помещения попадут под действие «Жилищного кодекса». Многие на это не рассчитывали.
Кстати, информация, поступившая от высокого чиновника профильного министерства, может временно сбить рост цен и без воплощения сказанного в жизнь. Напомним, об амнистии апартаментов сказал 19 ноября заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Сказал, и люди насторожились: зачем торопиться с покупкой квартиры, если цены вот-вот пойдут вспять? Может стоит дождаться понижения? И собственники начнут понижать. «А апартаменты? Кто там что говорил про апартаменты?» Возможно, такой вот нестандартный способ был изобретен, чтобы исполнить пожелание президента о сдерживании цен. Впрочем, сенаторы обещали дать свой ответ в декабре, тогда все станет очевидным.
Апартаменты и жилые помещения
В заключение – пара слов о том, чего можно лишиться, а что приобрести сегодняшним владельцам апартаментов с принятием таких изменений.
Первое, - помещения, находящиеся в стадии строительства, временно получат особый статус.
Второе, - можно будет прописаться для постоянного проживания (сейчас – до 5 лет с продлением).
Третье, - апартаменты, ставшие жильем, нельзя будет забрать за долги (если это будет единственное жилье).
Четвертое, - собственники таких помещений начнут полноправно участвовать в управлении домом, влиять на работу управляющей компании (сейчас мажоритарный собственник сам выбирает УК и принимает решения).
Пятое - собственники жилых помещений обязаны платить взносы за капремонт (владельцы апартаментов в данный момент не должны).
Шестое - тарифы будет устанавливать государство, а не УК.
Седьмое (важное владельцам крупных площадей) – налог на недвижимость снизится до 0,1% , с вычетом необлагаемых налогом 20 кв.м.
Восьмое, - государство обязано будет позаботиться о создании соответствующей социальной инфраструктуры.
Девятое, - станет возможным применение налоговых вычетов, компенсаций, ипотеки и материнского капитала.
Десятое, - нельзя будет использовать помещение под бизнес, шуметь и нарушать иные нормы ЖК РФ.
Вряд ли запрет на строительство апартаментов целесообразен. Возможно, нужно лишь более четкое регулирование: по использованию, по презентации, по раскрытию информации. Чтобы обещание застройщика изменить статус помещения после реализации объекта не принималось на веру. Можешь – измени сейчас, а нет, так не нужно использовать такую информацию в качестве наживки.
Мы думаем, что полный запрет строительства апартаментов может стать возможным в том случае, если за объектами, где люди проживают в ожиданиях присоединения их к жилому фонду, название будет сохранено, а другие помещения, используемые под офисы, гостиницы и т.п., назовут иначе. Также, как и не будет однозначного решения о переводе всех апартаментов в статус жилых помещений, иначе такая «амнистия» обернется кому-то как неожиданное наказание. Есть фигуры более значительные, которые, при необходимости, подправят высказывание замминистра.

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