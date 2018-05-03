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Строгий режим: «приморские партизаны» после пересмотра дела получили от восьми до 25 лет колонии

03 мая 2018, 11:09  •  90 • В России
Пятеро членов банды «приморских партизан» после пересмотра дела приговорены к длительным срокам заключения. Они получили от восьми до 25 лет колонии строгого режима. Такой вердикт по эпизоду дела с убийством в лесу четырёх жителей Кировского района вынес Приморский краевой суд. Помимо этого, были удовлетворены гражданские иски на сумму около 3 млн рублей. Адвокат одного из фигурантов уже заявил о намерении подать апелляцию. В 2016 году присяжные оправдали обвиняемых, однако это решение было отменено Верховным судом России.
 
Максим Кириллов, Александр Ковтун и Алексей Никитин в зале Приморского краевого суда во Владивостоке (архивное фото) © Виталий Аньков / РИА Новости
 

Приморский краевой суд вынес приговор пятерым членам банды «приморских партизан». Они получили длительные сроки заключения в колонии строгого режима. Ранее, 10 апреля, виновными их признали присяжные.

Так, Александр Ковтун (один из основателей банды) и Владимир Илютиков приговорены к 25 годам лишения свободы, Алексей Никитин — к 23,5 года, Максим Кириллов — к 21,5, а Вадим Ковтун — к восьми годам.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму около 3 млн рублей.

Защита недовольна

Вердикт был одобрен родственниками погибших от рук обвиняемых, однако адвокаты фигурантов выразили несогласие. В частности, о намерении подать апелляцию уже заявила Оксана Усова, адвокат Вадима Ковтуна.

«Мы недовольны приговором. Сейчас будем регистрировать апелляционную жалобу», — приводит ТАСС её слова.

Ранее в мае 2015 года Верховный суд РФ отменил решение Приморского краевого суда о наказании для Ковтуна по эпизоду с убийством четырёх жителей Кировского района в лесу в сентябре 2009 года. Изначально его участие в банде признано не было, он получил срок за другие преступления.

Обжаловать нынешний вердикт собирается и защита Алексея Никитина. По её словам, мужчина никогда не был членом группировки, а его показания получены незаконным путём. Три года назад Верховный суд также отменил для него приговор местного суда, отправив дело на пересмотр.

И Никитину, и Ковтуну при очередном пересмотре дела оправдательный приговор вынесла коллегия присяжных в июле 2016 года. Прокуратура этот вердикт обжаловала в ВС России, который в декабре 2016-го отменил решение присяжных.

Остальные адвокаты заявили, что примут решение об апелляции позже, после обсуждения этого вопроса с клиентами.

Пересмотр за пересмотром

Нынешнее заседание суда проводилось в рамках третьего по счёту пересмотра дела «приморских партизан». Оно было инициировано в конце июня 2017 года. Пересматривался эпизод по убийству четырёх человек в Кировском районе в 2009 году, который стал первым в череде преступлений группировки.

Государственное обвинение запросило для подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев: Александру Ковтуну — на 25 лет, Владимиру Илютикову — на 24 года и шесть месяцев, Алексею Никитину — на 24 года, Максиму Кириллову — на 21 год и 10 месяцев, Вадиму Ковтуну — на восемь лет и один месяц.

Кириллов тогда свою вину не признал, отметив ранее на слушаниях, что он был не убийцей, а соучастником. Кроме того, он заявил о противоречиях в деле.

«Я прошу положить на одну чашу весов все те факты, на которые указала защита, на которые указали подсудимые. На эту же чашу весов положить все показания свидетелей, которые говорят об иной хронологии событий. Все заключения и выводы экспертов, которые опровергают версию обвинения и которые противоречат показаниям подсудимых, а также все ясности и неясности, которые не были устранены и которые трактуются в пользу подсудимых», — сказал он на заседании 3 апреля.

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Вадим Ковтун также утверждал, что никого не убивал, и ссылался на смягчающие обстоятельства — компенсацию потерпевшим вреда, примерное поведение в СИЗО и другие.

Остальные фигуранты поддержали просьбу Кириллова учесть указанные несоответствия в деле.

Процесс над «партизанами»

Группировка «приморских партизан» получила широкую известность после серии громких убийств правоохранителей, налётов на отделения милиции, угонов автомобилей и грабежей на Дальнем Востоке. В состав группы входили семь человек, которые позиционировали себя как борцы с «милицейским произволом». Федеральную огласку действия банды получили летом 2010 года, когда в регионе развернули масштабную операцию по поимке преступников.

  • Захват приморской банды
  • © Кадр: ТРЦ «Телемикс», Уссурийск

Большинство членов группировки — Андрей Сухорада (один из основателей банды), Александр Сладких, Владимир Илютиков и Александр Ковтун — были заблокированы в частной квартире в центре Уссурийска 11 июня 2010 года. Преступники оказали милиционерам вооружённое сопротивление, ранив двоих из них. После двое бандитов — Сухорада и Сладких — покончили с собой. Илютиков сдался стражам порядка сразу после самоубийства подельников, а Ковтун вышел к правоохранителям лишь через несколько часов.

«Партизанам» были предъявлены обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса России: им инкриминировали бандитизм, разбойные нападения, хищения документов и иные преступления. Судебный процесс над ними начался только в 2012 года. Долгое время Приморский краевой суд не мог собрать коллегию присяжных, так как никто не хотел участвовать в этом резонансном деле. Первое слушание суда присяжных прошло лишь в январе 2013 года.

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