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Строгий режим: «приморские партизаны» после пересмотра дела получили от восьми до 25 лет колонии
03 мая 2018, 11:09 • 90 • В России
Пятеро членов банды «приморских партизан» после пересмотра дела приговорены к длительным срокам заключения. Они получили от восьми до 25 лет колонии строгого режима. Такой вердикт по эпизоду дела с убийством в лесу четырёх жителей Кировского района вынес Приморский краевой суд. Помимо этого, были удовлетворены гражданские иски на сумму около 3 млн рублей. Адвокат одного из фигурантов уже заявил о намерении подать апелляцию. В 2016 году присяжные оправдали обвиняемых, однако это решение было отменено Верховным судом России.
Максим Кириллов, Александр Ковтун и Алексей Никитин в зале Приморского краевого суда во Владивостоке (архивное фото) © Виталий Аньков / РИА Новости
Приморский краевой суд вынес приговор пятерым членам банды «приморских партизан». Они получили длительные сроки заключения в колонии строгого режима. Ранее, 10 апреля, виновными их признали присяжные.
Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму около 3 млн рублей.
Защита недовольна
Вердикт был одобрен родственниками погибших от рук обвиняемых, однако адвокаты фигурантов выразили несогласие. В частности, о намерении подать апелляцию уже заявила Оксана Усова, адвокат Вадима Ковтуна.
«Мы недовольны приговором. Сейчас будем регистрировать апелляционную жалобу», — приводит ТАСС её слова.
Ранее в мае 2015 года Верховный суд РФ отменил решение Приморского краевого суда о наказании для Ковтуна по эпизоду с убийством четырёх жителей Кировского района в лесу в сентябре 2009 года. Изначально его участие в банде признано не было, он получил срок за другие преступления.
Обжаловать нынешний вердикт собирается и защита Алексея Никитина. По её словам, мужчина никогда не был членом группировки, а его показания получены незаконным путём. Три года назад Верховный суд также отменил для него приговор местного суда, отправив дело на пересмотр.
И Никитину, и Ковтуну при очередном пересмотре дела оправдательный приговор вынесла коллегия присяжных в июле 2016 года. Прокуратура этот вердикт обжаловала в ВС России, который в декабре 2016-го отменил решение присяжных.
Остальные адвокаты заявили, что примут решение об апелляции позже, после обсуждения этого вопроса с клиентами.
Пересмотр за пересмотром
Нынешнее заседание суда проводилось в рамках третьего по счёту пересмотра дела «приморских партизан». Оно было инициировано в конце июня 2017 года. Пересматривался эпизод по убийству четырёх человек в Кировском районе в 2009 году, который стал первым в череде преступлений группировки.
Государственное обвинение запросило для подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев: Александру Ковтуну — на 25 лет, Владимиру Илютикову — на 24 года и шесть месяцев, Алексею Никитину — на 24 года, Максиму Кириллову — на 21 год и 10 месяцев, Вадиму Ковтуну — на восемь лет и один месяц.
Кириллов тогда свою вину не признал, отметив ранее на слушаниях, что он был не убийцей, а соучастником. Кроме того, он заявил о противоречиях в деле.
Вадим Ковтун также утверждал, что никого не убивал, и ссылался на смягчающие обстоятельства — компенсацию потерпевшим вреда, примерное поведение в СИЗО и другие.
Остальные фигуранты поддержали просьбу Кириллова учесть указанные несоответствия в деле.
Процесс над «партизанами»
Группировка «приморских партизан» получила широкую известность после серии громких убийств правоохранителей, налётов на отделения милиции, угонов автомобилей и грабежей на Дальнем Востоке. В состав группы входили семь человек, которые позиционировали себя как борцы с «милицейским произволом». Федеральную огласку действия банды получили летом 2010 года, когда в регионе развернули масштабную операцию по поимке преступников.
Большинство членов группировки — Андрей Сухорада (один из основателей банды), Александр Сладких, Владимир Илютиков и Александр Ковтун — были заблокированы в частной квартире в центре Уссурийска 11 июня 2010 года. Преступники оказали милиционерам вооружённое сопротивление, ранив двоих из них. После двое бандитов — Сухорада и Сладких — покончили с собой. Илютиков сдался стражам порядка сразу после самоубийства подельников, а Ковтун вышел к правоохранителям лишь через несколько часов.
«Партизанам» были предъявлены обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса России: им инкриминировали бандитизм, разбойные нападения, хищения документов и иные преступления. Судебный процесс над ними начался только в 2012 года. Долгое время Приморский краевой суд не мог собрать коллегию присяжных, так как никто не хотел участвовать в этом резонансном деле. Первое слушание суда присяжных прошло лишь в январе 2013 года.
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