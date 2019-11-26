«Стресс по-корейски»: на RTД премьера фильма об «эпидемии самоубийств» в Южной Корее

Для многих жителей Запада Южная Корея — это страна-модель, будто сошедшая со страниц романов-утопий. Развитая экономика, технологии, богатая культура, низкий уровень преступности — всё это создаёт образ рая на земле. Однако статистика говорит о том, что здесь всё не совсем гладко: Республика Корея занимает одно из первых мест в мире по числу самоубийств. О том, почему суицид стал основной причиной смерти корейцев в возрасте до 40 лет, — в новом фильме RTД «Стресс по-корейски».

Республика Корея возглавляет список стран — членов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по количеству самоубийств. Каждый день в стране, известной во всём мире благодаря развитой экономике, технологиям и поп-культуре, добровольно расстаются с жизнью десятки человек. О том, в чём причина эпидемии суицида, расскажет новый фильм RTД «Стресс по-корейски».

Страна вечной конкуренции

Как и жители других высокоразвитых стран, многие граждане Республики Корея страдают от постоянного стресса. Основным мерилом качества для корейца в обществе является его успешность, что побуждает к постоянному развитию и самосовершенствованию, а также провоцирует рост конкуренции во всех сферах жизни, которая превращается в гонку. В Корее только и говорят, что о конкуренции — в детском саду, в школе, в университете, на работе. Здесь ты везде должен конкурировать, чтобы добиться хоть чего-нибудь, чтобы создать себе репутацию, которая должна оставаться кристально чистой.

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«И есть ещё одна проблема. Это необходимость держать лицо. В Корее люди очень сильно беспокоятся, если о них в обществе складывается плохое мнение», — рассказывает RTД психиатр Ли Чун Хюн.

Но и это не всё. Корейцы в большинстве случаев строят мнение о человеке только по внешним данным. В обществе, в котором из-за нехватки времени даже праздники — это сплошной стресс, люди свысока смотрят, если ты одет не по моде.

Острая пища, алкоголь и гробы

Стресс и суицид — удел не только бедных, неуспешных и некрасивых. В печальном списке самоубийц — 16-й президент Республики Корея Но Мух Хён (из его предсмертной записки: «Я переживаю тяжёлые времена. Я усложнил жизнь слишком многим людям...»), миллионерша Ли Юн Хён, знаменитые футболисты, бейсболисты, актёры и поп-исполнители (так называемые айдолы). Модный блогер Пак Тэ Хо рассказал RTД о своих способах борьбы с нервным истощением.

«Сейчас я собираюсь сделать новое шоу, поэтому у меня очень много совещаний. Я постоянно в стрессе, — делится Тэ Хо. — И поэтому сегодня мы с приятелями решили поесть чего-нибудь острого. Молодёжь ест острую пищу, чтобы немного снять напряжение».

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Удивительно, но такой способ борьбы со стрессом на самом деле довольно действенный.

«При потреблении острой пищи организм человека вырабатывает эндорфины — гормоны, способствующие улучшению настроения, — говорит психиатр Ли Чун Хюн. — Это подтверждено опытным путём».

Ещё один способ борьбы со стрессом, которым пользуются корейцы, — это алкоголь. Вечера пятниц в Сеуле превращаются в повсеместный праздник, когда даже строгие офисные клерки снимают галстуки и предаются зачастую откровенно неумеренным возлияниям. Ну а низкий уровень преступности позволяет загулявшим труженикам беспрепятственно добраться домой даже в нетрезвом состоянии.

Но есть и куда более экзотические способы борьбы со стрессом. Например, сыграть в покойника. Это довольно популярный тренинг, на котором любой совершеннолетний кореец может совершенно бесплатно… умереть понарошку.

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После небольшой лекции люди пишут прощальные записки, переодеваются в погребальные одежды, после чего их закрывают в гробах, где они должны провести некоторое время. Цель такого тренинга — не только борьба со стрессом, но и «перерождение», то есть переосмысление своей жизни.

«Многие считают, что будут жить очень долго. И часто откладывают на потом дела, которым следует уделить внимание сейчас, — отношения в семье, например, или отношения с близкими. Понимание того, что смерть реальна и может наступить в любой момент, подталкивает человека к тому, что по-настоящему важно и что он привык откладывать на будущее», — поясняет Чон Ён Мун, директор центра Hyowon.

Монастырь и «мост жизни»

Менее экстравагантный, но довольно действенный метод прийти в себя, отрешившись от городской суеты, — уход в монастырь. Правда, как и в случае с «гробовым» тренингом, — тоже понарошку. Программа «Путь к себе», которую корейцы называют Temple Stay (буквально — пребывание в храме), позволяет на время стать послушником буддийского монастыря со всеми вытекающими в виде распорядка дня, диеты, обязанностей, а также непременных молитв и медитаций. Смысл тренинга заключается в резком изменении привычного жизненного ритма с его переносом в совершенно иную среду.

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Корейское общество постепенно учится адаптации к стрессу и борьбе с нервным перенапряжением. Одним из наиболее ярких примеров такой борьбы можно назвать сеульский мост Мапо, который до 2012 года носил печальное название «мост самоубийц». Местные объясняли его дурную славу не древними проклятиями, а довольно прозаично: Мапо находится в непосредственной близости от Йоидо — финансового района города.

Но правительство Сеула объединилось с рядом психологов и дизайнеров и превратило мост в «терапевтическую зону». «Я тебя люблю», «Давай прогуляемся вместе», «Ты выглядишь обеспокоенным. Всё в порядке?», «Завтра непременно взойдёт солнце», «Ты сегодня ел?», «Навести тех, по кому ты скучаешь» — это лишь некоторые фразы, нанесённые на парапеты моста. Они складываются в диалог, который Мапо как бы ведёт с прохожим. Кроме того, на мосту установлено круглосуточное наблюдение, часть столбов оборудована тревожными кнопками, а службы спасения готовы оказаться рядом практически немедленно. Этот комплекс мер помог резко снизить число самоубийств на Мапо, который местные жители теперь называют «мостом жизни».

Смотрите фильм «Стресс по-корейски» на сайте RTД.