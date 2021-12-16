Стресс для Европы: почему Запад откажется отключать Россию от SWIFT

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Москва слишком тесно взаимодействует с соседями

Cоединенные Штаты и Евросоюз угрожают России новыми санкционными мерами. По словам немецкого политолога Яниса Клюге, исключение РФ из SWIFT окажется разрушительным не только для Москвы, но и для Запада.

Подобные меры, полагает эксперт, были бы крайне суровыми, и в целом не стоит ожидать от Белого дома подобных действий. Существует множество куда более легких мер, которые оказали негативный эффект на российскую экономику. Исключение из SWIFT использовалось только против Ирана, однако Тегеран, указал Клюге – совершенно иной случай.

"Экономически Иран имеет меньше взаимосвязей с Европой, чем Россия – а у нее огромные торговые потоки. Торговля в ее текущем виде была бы прекращена. И я сомневаюсь, что такой сценарий будет использован – ввиду энергетической зависимости от России он практически немыслим", – сообщил политолог.

Германия имеет особо тесное торговое взаимодействие с Россией. При исключении последней из SWIFT экспорт и импорт бы осуществлялся сторонними путями – через курьеров, которым бы банально пришлось перевозить наличные. Еще один способ – криптовалюы.

"Хотя такие проекты провальны. Немецкий бизнес пытался по возможности прекратить торговлю. Единственное исключение – энергетическая отрасль. Так что подобный шаг окажется чрезывачайно разрушительным для Германии. Был более мягкий вариант, когда в 2018 году США анонсировали занесение в черный список "Русала", поставлявшего алюминий европейцам. И в конечном итоге такой от такого варианта отказались. Потому что для Европы это был огромный стресс", – высказался Клюге.

Ранее в Торговой палате США рассказали об основных сценариях действий против России.