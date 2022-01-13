«Стремятся к равноправному диалогу»: что означает появление у Пхеньяна гиперзвукового оружия

Северная Корея завершила испытания собственного гиперзвукового оружия. Об этом сообщают местные официальные СМИ. В ходе последнего этапа испытаний была поражена морская цель на расстоянии 1 тыс. км. По данным властей Японии и Южной Кореи, скорость боеприпаса составила 10 Махов. В Сеуле, Токио и Вашингтоне осудили действия Пхеньяна. Однако, как считают эксперты, арсенал гиперзвукового вооружения необходим КНДР для сохранения суверенитета. На сегодняшний день Вашингтон отказывается давать гарантии безопасности Пхеньяну и снижать санкционное давление на страну, но дальнейшее усиление военной мощи республики может привести к смягчению политики США, полагают аналитики.

КНДР завершила испытания собственного гиперзвукового ракетного комплекса. Об этом сообщают англоязычная версия издания Voice of Korea и сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Финальный пуск состоялся 11 января. За его ходом из Академии оборонных наук наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

«Гиперзвуковая планирующая боевая часть отделилась от запущенной ракеты, совершила планирующее скачущее маневрирование из точки (на удалении. — RT) 600 км (от начального места запуска. — RT), 240-километровый крутой вираж от начального азимута запуска и поразила морскую цель на расстоянии 1 тыс. км. Финальный испытательный пуск более наглядно подтвердил превосходную манёвренность гиперзвуковой планирующей боеголовки», — говорится на сайте Voice of Korea.

По словам журналистов, Ким Чен Ын высоко оценил достижения конструкторов и должностных лиц страны на поприще создания гиперзвукового комплекса. Данное оружие, как заявил северокорейский лидер, имеет важнейшее стратегическое значение в контексте основных задач пятилетнего плана развития обороноспособности КНДР, представленного VIII съездом Трудовой партии.

Вместе с тем Ким Чен Ын подчеркнул необходимость усиления «стратегической военной мощи» страны как в качественном, так и в количественном отношении, добавив, что Пхеньян продолжит укреплять потенциал республики «в сфере военного сдерживания».

«Мощнейший рывок»

Власти Японии и Южной Кореи подтвердили, что 11 января КНДР действительно испытала оружие, которое достигло гиперзвуковой скорости. По их оценкам, боеприпас разогнался до 10 чисел Маха, то есть в два раза больше порога, за которым начинается гиперзвук.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап», это третий известный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты. Предыдущие испытания, по официальным данным Пхеньяна, прошли 5 января.

Испытание ракеты КНДР

AFP

© KCNA VIA KNS

Дебютные стрельбы КНДР произвела в сентябре 2021 года. По информации «Рёнхап», северяне запустили ракету с наименованием Hwasong-8 («Хвасон-8»). Боеприпас развил скорость около 3 Махов. Позднее Пхеньяну удалось улучшить характеристики оружия, что подтверждается данными Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Сейчас Сеул вместе с американскими коллегами изучает параметры полёта северокорейского боеприпаса.

Как полагают опрошенные RT эксперты, новое оружие КНДР представляет собой гиперзвуковую планирующую боеголовку, носителем которой является баллистическая ракета.

Такую же информацию распространило и агентство Reuters. Ссылаясь на мнение западных аналитиков, журналисты сообщили, что 11 января Пхеньян запустил баллистическую ракету на жидком топливе с коническим манёвренным боевым блоком. В англоязычной терминологии данное оружие принято относить к классу MaRV (Maneuverable reentry vehicle).

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким уверен, что КНДР можно назвать обладательницей гиперзвукового ракетного комплекса. По его словам, финальные испытания свидетельствуют о серьёзном прорыве Пхеньяна в сфере подобных технологий.

«В успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты есть одна особенность: скорость в 10 Махов была первоначальной. После отделения второй ступени ракеты с боеголовкой скорость полёта значительно снизилась. Второй показатель скорости априори более важен, но он, видимо, упал до уровня 5 Махов, что соответствует гиперзвуку. В любом случае это, бесспорно, большое технологическое достижение КНДР», — пояснил Ким в комментарии RT.

Как считает эксперт, появление в арсенале Пхеньяна гиперзвукового оружия стало большой неожиданностью для соседей и Соединённых Штатов, которые традиционно недооценивают экономические и технические возможности Северной Кореи.

Ким предполагает, что основой успеха КНДР в создании наземного гиперзвукового комплекса стали глубокое изучение технической литературы ведущих военных держав (РФ, США, КНР, ФРГ) и последующее практическое применение полученных знаний.

Лидер КНДр Ким Чен Ын в Академии оборонных наук

AFP

© KCNA VIA KNS

В комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец не исключил, что определённую помощь в разработке гиперзвукового оружия Пхеньяну оказал Китай. По мнению эксперта, Пекину выгодно усиливать военную мощь соседней республики в контексте нарастающей конфронтации с США и Японией.

В то же время Баранец согласен с тем, что колоссальный объём работы северокорейцы проделали без внешней помощи. Эксперт убеждён, что Соединённые Штаты и их союзники допустили серьёзную ошибку, рассматривая оборонный комплекс КНДР как «отсталый, застрявший в прошлом веке».

«Сложно не заметить, как противники Северной Кореи позволяли себе насмехаться над её оборонкой, а она между тем совершила мощнейший рывок в разработке современного оружия», — подчеркнул Баранец.

«Дестабилизирующее влияние»

В Сеуле, Токио и Вашингтоне осудили испытания гиперзвукового ракетного комплекса КНДР, назвав их угрозой международной безопасности.

Япония по дипломатическим каналам выразила протест КНДР и заявила, что действия Северной Кореи угрожают безопасности страны и всего мира. Вместе с тем, комментируя ситуацию, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно отметил существенный прогресс Северной Кореи в развитии ракетных технологий. По его словам, данное обстоятельство требует от Токио принятия мер по укреплению собственного оборонного потенциала.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что проводимые КНДР ракетные испытания вредят международной безопасности. При этом он признал, что испытания северокорейской ракеты 11 января не представляли непосредственной угрозы ни США, ни их союзникам.

«Однако этот запуск, несомненно, подчёркивает дестабилизирующее влияние реализуемых КНДР противоправных программ по разработке оружия. Запуск был произведён в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу как для соседних с КНДР стран, так и для всего международного сообщества», — заявил Прайс.

По словам чиновника Белого дома, в настоящее время Вашингтон «тесно консультируется» со своими союзниками и партнёрами и продолжает призывать Пхеньян «воздержаться от дальнейших провокаций».

Как считает Евгений Ким, нервная реакция Соединённых Штатов вызвана тем, что американская армия пока не имеет в арсенале гиперзвукового оружия, прошедшего все необходимые испытания.

Демонстрация кадров пуска ракеты КНДР на южнокорейском телевидении

AP

© Lee Jin-man

«На сегодняшний день можно сказать, что северяне ушли дальше американцев в сфере военного гиперзвука. И эти ракеты нужны КНДР для обеспечения суверенитета и неприкосновенности границ», — рассуждает Ким.

Тем не менее вряд ли в нынешней ситуации США пойдут на обострение отношений с Пхеньяном, как это было в 2017 году, полагает аналитик. Напомним, четыре года назад в ответ на регулярные пуски северокорейских баллистических ракет и ряд других успехов Пхеньяна в совершенствовании ядерного арсенала Соединённые Штаты усилили военное давление на Северную Корею.

Стороны регулярно обменивались угрозами применить силу, но в 2018 году всё-таки сели за стол переговоров. На фоне потепления отношений с Вашингтоном Пхеньян избавился от некоторых объектов ядерной инфраструктуры, приостановил пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также испытания ядерных боезарядов.

Однако переговорный процесс довольно быстро забуксовал. На втором саммите, состоявшемся в конце февраля 2019 года, сторонам не удалось принять совместный документ, третья и последняя беседа Трампа и Ким Чен Ына также закончилась без конкретных результатов и договорённостей.

По мнению экспертов, ключевой причиной стагнации переговоров стали чрезмерные требования Соединённых Штатов. Вашингтон настаивал на полном ракетно-ядерном разоружении Северной Кореи, отказываясь при этом предоставлять реальные гарантии безопасности и существенно смягчать санкционный режим в отношении Пхеньяна.

Как и администрация Трампа, команда Джо Байдена продолжает настаивать на полной денуклеаризации КНДР без значительных уступок со своей стороны. Помимо этого, Белый дом выступает против «международного признания» Северной Кореи.

Как говорит Баранец, в таких условиях КНДР вынуждена укреплять ракетно-ядерный потенциал, хотя и не стала возобновлять пуски МБР и проводить ядерные испытания.

«В КНДР прекрасно понимают: чем мощнее становится страна в ракетно-ядерном отношении, тем больше снижается градус агрессии со стороны США. Северная Корея стремится к равноправному диалогу и учёту своих интересов. Я думаю, что появление гиперзвукового оружия может заставить Вашингтон смягчить политику в отношении Пхеньяна», — считает Баранец.