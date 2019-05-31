Стремясь к американской победе. Гиперзвуковые обещания генерала Тургуда • 4 • Аналитика О разнице в оценках

Наши СМИ и различные сообщества в Интернете почему-то не всегда, но по-разному относятся к ничем не подтвержденным обещаниям, в том числе и в военной сфере. Если что-то обещают с наших трибун, то сразу начинается вой "ну, опять несбыточные планы", "сроки сорвут, деньги распилят, ничего не сделают" и тому подобное. И даже если вдруг выясняется, что обещанное выполнено, как, скажем, было с теми же гиперзвуковыми системами вроде "Авангарда", то либо этих завывавших перестает быть слышно (но признавать свои ошибки они не собираются), либо начинаются бабкины сказки про "мультики вместо реальных изделий" и тому подобное. Теперь тот же "Авангард" в составе МБР 15А35-71 и планирующего крылатого управляемого и маневрирующего блока (ПКБ, допустимо также использование аббревиатуры АГБО — аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение) 15Ю71 уже стоит в первых шахтных пусковых установках (ШПУ) формируемого первого полка и "диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу", как говорилось в одном любимом народом фильме. Наверное, появится новая "легенда" о том, что там, скажем, макеты или обычные не маневрирующие, неуправляемые и не планирующие боевые блоки (ББ). Зато если хоть что-то пообещают с трибуны где-нибудь в США... То вместо критических оценок можно услышать "ну вот, сейчас американцы нас мигом догонят и перегонят" или сакраментальное "ну вот и все". Хотя зачастую эти обещания ни на чем толком не основаны и не подкреплены ничем, кроме презентации в MS PowerPoint или его аналоге.







Кадр из презентации



Генерал рассказывает

На днях один из американских генералов, генерал-лейтенант Нейл Тургуд, отвечающий в Армии, то есть в Сухопутных войсках США, за разработки в области ПРО, противокосмической обороны, гиперзвуковых оружейных систем и оружия направленной энергии, такими вот обещаниями и разродился. Сделал он это на конференции Ассоциации Армии США, AUSA-2019, прошедшей в Гонолулу (рассказывать о крутых дорогах в светлое будущее приятнее в теплом Гонолулу, а не в холодном Фэрбенксе, конечно). Его выступление касалось как оружия направленной энергии (о чем мы как-нибудь в другой раз), так и гиперзвука.



Он сообщил, что Армия совместно с Сандийскими национальными лабораториями (отвечающими за неядерные компоненты ядерного оружия США, кстати, куда более успешно работающая организация, чем те, что отвечают за ядерные компоненты) Минэнерго США, разрабатывает гиперзвуковую ракетную систему оружия. И, мол, как разработает, так поделится ею с флотом и ВВС, которые разрабатывают свои программы, все — неядерные (не только в силу врожденного гуманизма, как мы знаем, а по совсем иной причине только неядерные). Флот интересует система, применимая с кораблей и субмарин, а программа ВВС HCSW Hacksaw, то есть "Ножовка", по которой "Локхид-Мартин" "осваивает" почти миллиард, применяться должна с самолетов. Судя по представленной им информации (в виде кадра из презентации), система будет на подвижной пусковой двухконтейнерной установке, и будет представлять собой баллистическую ракету в примерно 10-метровом транспортно-пусковом контейнере, с установленным на ней маневрирующем боевым блоком (МББ). Причем установка будет не самоходной, а буксируемой (что уже большой минус), и сделана на скорую руку на базе ПУ ЗРК "Пэтриот". Видимо, в попытке сэкономить.



О дальности ничего сказано не было, хотя генерал и сказал о "стратегическом уровне, решение на применение которого будет у лидеров страны". Но в понимании Армии США "стратегическим" оружием является также разрабатываемая пушка с дальностью до 1600 км (о реалистичности и осмысленности этого суперорудия разговор отдельный), и вероятные ракеты средней дальности. Так что стоит предположить, что эта гиперзвуковая ракетная система может иметь как и такую дальность, так и большую, скажем, 3, возможно, несколько более тысяч километров. Кое-кто у нас в СМИ уже сделал свои оценки дальности, исходя из слов про "стратегическое оружие" и весьма далекие от реальности оценки по предшественнице новой программы. Речь о программе Adwnced Hypersonic Weapon (AHW), по которой заявлялась дальность до 5-6 тыс. км, никогда и нигде так и не показанная.



Исходя из этих зыбких данных, кое-кто предположил чуть ли не близкую к реальной межконтинентальной дальность. У менее чем десятиметровой ракеты, часть длины которой занимает весьма габаритный и длинный блок! С обещанной скоростью гиперзвукового боевого оснащения порядка 6-8М (стоит вспомнить о скорости настоящего ПКБ, 15Ю71 — 20-27М). В общем, нет причин ожидать межконтинентального или близкого ему радиуса от такого оружия, если даже оно будет создано и доведено.



Предок-демонстратор

Как уже отмечено, Тургуд сообщил, что основан новый блок С-HGB (Common Hypersonic Glide Body) будет на базе программы AHW, которая была закрыта более 5 лет назад. Мол, "система была успешно испытана в 2012 году". Если генерал действительно это сказал, а это не было домыслом журналистов ресурса breakingdefence.com, пересказавшего это выступление, то он солгал или ошибся. По программе AHW было ровно два запуска, в 2011 и 2014 годах. Первое испытание 17 ноября 2011г. было объявлено успешным, и, вероятно, может быть признано таковым в целом. Испытательная трехступенчатая баллистическая ракета STARS вывела с полигона на Гавайских островах имитатор планирующего аппарата HGB (Hypersonic Glide Body), который, на скорости до 5М (были сведения о 6 и 8М) пролетел в атмосфере 3700км и упал в районе испытательного полигона на атолле Кваджалейн. Пуск, скорее всего, не был управляемым и вообще, задачей его было проверить идеи по аэродинамике, теплозащите, управлению теплопередачей на поверхности аппарата, навигации и сбора телеметрии. Кстати, эта самая испытательная ракета STARS создана на базе двух первых ступеней давно уже списанных БРПЛ "Поларис-А3" и третьей твердотопливной, разработанной отдельно.





Внешний вид демонстратора боевого блока HGB по программе AHW



Второй пуск состоялся в 2014 г., 25 августа, но уже с полигона Кадьяк на Аляске в направлении Кваджалейна. Использовалась та же испытательная ракета STARS, но через 4 секунды после старта произошла самоликвидация ракеты по команде с земли. Что привело, кстати, к разрушениям на стартовом комплексе. Больше пусков не было, и о об отработанном даже демонстраторе технологий (а не прототипе реального оружия) говорить тут никак не приходится.



Сомнительные обещания

Но это не мешает генерал-лейтенанту бодро обещать начало испытаний в 2021 г., примерно по одному испытанию раз в полгода, а уже в 2023 г. начать развертывание первой батареи таких ракет. То есть примерно за 4 летных испытания, не имея опыта многих десятилетий и нескольких поколений маневрирующих, управляемых и планирующих ББ, который был у СССР и РФ, они планируют довести систему, основанную на демонстраторе, слетавшем относительно успешно один раз? Нет, определенный опыт у США, конечно, имеется, но он несравним с советским и российским. При этом пока нет ни малейших сведений ни об огневых испытаниях двигателей носителя, ни о каких-то экспериментах с прототипом аппарата. Это не значит, что их совсем нет, но даже в нашей обстановке местами даже параноидальной секретности, данные по многим сверхсекретным проектам просачивались хоть какие-то.



Извините, г-н генерал, но по вашему поводу хорошо высказался гениальный Станиславский. "Не верю!"





Скорее всего такие заявления делаются как с целью показать свое рвение и работу недавно сформированного управления, возглавляемого генералом Тургудом, так и с целью выбить дополнительное финансирование. А сроки по системе можно будет потом постепенно сдвигать "вправо", как обычно и делается. Особенно если провести все же пару испытаний с хоть каким-то результатом, который можно объявить успешным или частично успешным. А потом, если что-то вдруг опять не получится, можно будет закрыть программу, горестно пожать плечами — и открыть новую, обещая новые невиданные характеристики. F-35 против Су-57. Сравнение с турецким акцентом



Возможно, система (а характеристики не выглядят пока такими уж прорывными) и будет в итоге создана примерно такой, как показана в презентации на AUSA. Но в другие сроки. Или дело ограничится испытаниями "демонстраторов" и открытием новой программы на заделе нынешней. Тем более что в ВС США число таких гиперзвуковых программ порядка 5-6, и установки по переработке денег из бюджета не простаивают. Важен сам процесс разработки, зачастую он даже важнее, чем итоговый результат. Но то, что к заявлениям с высоких трибун от военных, политиков или разработчиков в США нужно относиться крайне критически, а не так, как иногда у нас это практикуется, — это аксиома. Посмотрим, что и когда у них получится в "железе". Наши СМИ и различные сообщества в Интернете почему-то не всегда, но по-разному относятся к ничем не подтвержденным обещаниям, в том числе и в военной сфере. Если что-то обещают с наших трибун, то сразу начинается вой "ну, опять несбыточные планы", "сроки сорвут, деньги распилят, ничего не сделают" и тому подобное. И даже если вдруг выясняется, что обещанное выполнено, как, скажем, было с теми же гиперзвуковыми системами вроде "Авангарда", то либо этих завывавших перестает быть слышно (но признавать свои ошибки они не собираются), либо начинаются бабкины сказки про "мультики вместо реальных изделий" и тому подобное. Теперь тот же "Авангард" в составе МБР 15А35-71 и планирующего крылатого управляемого и маневрирующего блока (ПКБ, допустимо также использование аббревиатуры АГБО — аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение) 15Ю71 уже стоит в первых шахтных пусковых установках (ШПУ) формируемого первого полка и "диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу", как говорилось в одном любимом народом фильме. Наверное, появится новая "легенда" о том, что там, скажем, макеты или обычные не маневрирующие, неуправляемые и не планирующие боевые блоки (ББ). Зато если хоть что-то пообещают с трибуны где-нибудь в США... То вместо критических оценок можно услышать "ну вот, сейчас американцы нас мигом догонят и перегонят" или сакраментальное "ну вот и все". Хотя зачастую эти обещания ни на чем толком не основаны и не подкреплены ничем, кроме презентации в MS PowerPoint или его аналоге.Кадр из презентацииНа днях один из американских генералов, генерал-лейтенант Нейл Тургуд, отвечающий в Армии, то есть в Сухопутных войсках США, за разработки в области ПРО, противокосмической обороны, гиперзвуковых оружейных систем и оружия направленной энергии, такими вот обещаниями и разродился. Сделал он это на конференции Ассоциации Армии США, AUSA-2019, прошедшей в Гонолулу (рассказывать о крутых дорогах в светлое будущее приятнее в теплом Гонолулу, а не в холодном Фэрбенксе, конечно). Его выступление касалось как оружия направленной энергии (о чем мы как-нибудь в другой раз), так и гиперзвука.Он сообщил, что Армия совместно с Сандийскими национальными лабораториями (отвечающими за неядерные компоненты ядерного оружия США, кстати, куда более успешно работающая организация, чем те, что отвечают за ядерные компоненты) Минэнерго США, разрабатывает гиперзвуковую ракетную систему оружия. И, мол, как разработает, так поделится ею с флотом и ВВС, которые разрабатывают свои программы, все — неядерные (не только в силу врожденного гуманизма, как мы знаем, а по совсем иной причине только неядерные). Флот интересует система, применимая с кораблей и субмарин, а программа ВВС HCSW Hacksaw, то есть "Ножовка", по которой "Локхид-Мартин" "осваивает" почти миллиард, применяться должна с самолетов. Судя по представленной им информации (в виде кадра из презентации), система будет на подвижной пусковой двухконтейнерной установке, и будет представлять собой баллистическую ракету в примерно 10-метровом транспортно-пусковом контейнере, с установленным на ней маневрирующем боевым блоком (МББ). Причем установка будет не самоходной, а буксируемой (что уже большой минус), и сделана на скорую руку на базе ПУ ЗРК "Пэтриот". Видимо, в попытке сэкономить.О дальности ничего сказано не было, хотя генерал и сказал о "стратегическом уровне, решение на применение которого будет у лидеров страны". Но в понимании Армии США "стратегическим" оружием является также разрабатываемая пушка с дальностью до 1600 км (о реалистичности и осмысленности этого суперорудия разговор отдельный), и вероятные ракеты средней дальности. Так что стоит предположить, что эта гиперзвуковая ракетная система может иметь как и такую дальность, так и большую, скажем, 3, возможно, несколько более тысяч километров. Кое-кто у нас в СМИ уже сделал свои оценки дальности, исходя из слов про "стратегическое оружие" и весьма далекие от реальности оценки по предшественнице новой программы. Речь о программе Adwnced Hypersonic Weapon (AHW), по которой заявлялась дальность до 5-6 тыс. км, никогда и нигде так и не показанная.Исходя из этих зыбких данных, кое-кто предположил чуть ли не близкую к реальной межконтинентальной дальность. У менее чем десятиметровой ракеты, часть длины которой занимает весьма габаритный и длинный блок! С обещанной скоростью гиперзвукового боевого оснащения порядка 6-8М (стоит вспомнить о скорости настоящего ПКБ, 15Ю71 — 20-27М). В общем, нет причин ожидать межконтинентального или близкого ему радиуса от такого оружия, если даже оно будет создано и доведено.Как уже отмечено, Тургуд сообщил, что основан новый блок С-HGB (Common Hypersonic Glide Body) будет на базе программы AHW, которая была закрыта более 5 лет назад. Мол, "система была успешно испытана в 2012 году". Если генерал действительно это сказал, а это не было домыслом журналистов ресурса breakingdefence.com, пересказавшего это выступление, то он солгал или ошибся. По программе AHW было ровно два запуска, в 2011 и 2014 годах. Первое испытание 17 ноября 2011г. было объявлено успешным, и, вероятно, может быть признано таковым в целом. Испытательная трехступенчатая баллистическая ракета STARS вывела с полигона на Гавайских островах имитатор планирующего аппарата HGB (Hypersonic Glide Body), который, на скорости до 5М (были сведения о 6 и 8М) пролетел в атмосфере 3700км и упал в районе испытательного полигона на атолле Кваджалейн. Пуск, скорее всего, не был управляемым и вообще, задачей его было проверить идеи по аэродинамике, теплозащите, управлению теплопередачей на поверхности аппарата, навигации и сбора телеметрии. Кстати, эта самая испытательная ракета STARS создана на базе двух первых ступеней давно уже списанных БРПЛ "Поларис-А3" и третьей твердотопливной, разработанной отдельно.Внешний вид демонстратора боевого блока HGB по программе AHWВторой пуск состоялся в 2014 г., 25 августа, но уже с полигона Кадьяк на Аляске в направлении Кваджалейна. Использовалась та же испытательная ракета STARS, но через 4 секунды после старта произошла самоликвидация ракеты по команде с земли. Что привело, кстати, к разрушениям на стартовом комплексе. Больше пусков не было, и о об отработанном даже демонстраторе технологий (а не прототипе реального оружия) говорить тут никак не приходится.Но это не мешает генерал-лейтенанту бодро обещать начало испытаний в 2021 г., примерно по одному испытанию раз в полгода, а уже в 2023 г. начать развертывание первой батареи таких ракет. То есть примерно за 4 летных испытания, не имея опыта многих десятилетий и нескольких поколений маневрирующих, управляемых и планирующих ББ, который был у СССР и РФ, они планируют довести систему, основанную на демонстраторе, слетавшем относительно успешно один раз? Нет, определенный опыт у США, конечно, имеется, но он несравним с советским и российским. При этом пока нет ни малейших сведений ни об огневых испытаниях двигателей носителя, ни о каких-то экспериментах с прототипом аппарата. Это не значит, что их совсем нет, но даже в нашей обстановке местами даже параноидальной секретности, данные по многим сверхсекретным проектам просачивались хоть какие-то.Извините, г-н генерал, но по вашему поводу хорошо высказался гениальный Станиславский. "Не верю!"Скорее всего такие заявления делаются как с целью показать свое рвение и работу недавно сформированного управления, возглавляемого генералом Тургудом, так и с целью выбить дополнительное финансирование. А сроки по системе можно будет потом постепенно сдвигать "вправо", как обычно и делается. Особенно если провести все же пару испытаний с хоть каким-то результатом, который можно объявить успешным или частично успешным. А потом, если что-то вдруг опять не получится, можно будет закрыть программу, горестно пожать плечами — и открыть новую, обещая новые невиданные характеристики.Возможно, система (а характеристики не выглядят пока такими уж прорывными) и будет в итоге создана примерно такой, как показана в презентации на AUSA. Но в другие сроки. Или дело ограничится испытаниями "демонстраторов" и открытием новой программы на заделе нынешней. Тем более что в ВС США число таких гиперзвуковых программ порядка 5-6, и установки по переработке денег из бюджета не простаивают. Важен сам процесс разработки, зачастую он даже важнее, чем итоговый результат. Но то, что к заявлениям с высоких трибун от военных, политиков или разработчиков в США нужно относиться крайне критически, а не так, как иногда у нас это практикуется, — это аксиома. Посмотрим, что и когда у них получится в "железе". Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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