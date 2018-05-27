«Стремление снизить зависимость»: как политика США вынуждает Европу развивать сотрудничество с Россией и Китаем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и представители крупного немецкого бизнеса в последнюю неделю мая посетили Китай, где обсудили с руководством страны вопрос о расширении сотрудничества между государствами в сфере экономики. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон присутствовал в Санкт-Петербурге, где его принимал Владимир Путин. Визиты глав ведущих государств Евросоюза в Россию и Китай проходили на фоне заявлений о возможном начале торговой войны между Брюсселем и Вашингтоном, а также отказа США от ядерной сделки с Ираном. Эксперты отмечают, что из-за непростых экономических отношений между ЕС и Соединёнными Штатами ряд стран Европы может попытаться снизить свою зависимость от американского рынка и начать более активно сотрудничать с Москвой и Пекином.

На уходящей неделе представители автомобильной, электронной, фармацевтической и других отраслей немецкой промышленности во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель посетили несколько китайских промышленных центров, в том числе город Шэньчжэнь, где расположен завод по производству рентгеновских сканеров, созданный при активном участии немецкой компании Siemens.

Как сообщают СМИ Германии, в ходе своей поездки глава немецкого правительства провела встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Госсовета страны Ли Кэцяном. Во время этих переговоров Меркель отметила, что надеется на скорое подписание между Пекином и Берлином меморандума о взаимопонимании в сфере автопромышленности, причём ФРГ особенно интересует возможная совместная деятельность двух стран по созданию беспилотных машин.

«Сотрудничество между нашими странами необходимо поднять на совершенно новый уровень в связи с развитием цифровых технологий», — отметила Меркель, добавив, что ФРГ рассчитывает на совместные проекты с КНР и в других сферах экономики.

В подобном ключе высказались и китайские политики: «Я могу только приветствовать участие бизнесменов из Германии в нашей экономике и их инвестиции в нашу страну. Китайская дверь уже открыта для них, а будет открыта ещё шире», — отметил, в частности, Ли Кэцян. Кроме того и Меркель, и глава Госсовета Китая высказались в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого недавно вышли США.

Переговоры Берлина и Пекина о расширении экономического сотрудничества совпали с осложнением торговых отношений как между США и Евросоюзом, так и между Соединёнными Штатами и КНР.

В Вашингтоне планируют ввести ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, что станет крайне болезненным для компаний из Европы, в том числе из ФРГ.

После этого Евросоюз официально уведомил ВТО о возможном введении ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня.

В начале апреля правительство США анонсировало введение заградительных пошлин в размере 25% против ряда наименований китайской продукции. В списке оказались 1,3 тыс. товаров, произведённых в КНР. В первую очередь под ограничения попала продукция высокотехнологичных производств — машиностроения, информационной и коммуникационной отраслей.

В ответ Госсовет Китая ввёл аналогичные 25-процентные ввозные пошлины на 106 наименований американских товаров. Впрочем, неделю назад состоялась встреча вице-премьера Госсовета и спецпосланника главы КНР Лю Хэ с президентом США Дональдом Трампом, после которой было заявлено, что стороны пока решили не вводить пошлины друг против друга.

Между тем после сведений о возможном начале торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем лидеры наиболее развитых государств Европейского союза стали обсуждать вопрос о расширении сотрудничества в сфере экономики не только с представителями КНР.

В то время как канцлер Меркель вела переговоры с китайскими партнёрами, для встречи с Владимиром Путиным на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыл представитель другого ведущего государства Европы — президент Франции Эммануэль Макрон.

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По мнению экспертов, появление главы Пятой республики на ПМЭФ говорит о стремлении Европы установить более тёплые отношения с Россией — во время общения лидеры двух стран, в частности, говорили о необходимости расширять российско-французские торгово-экономические связи.

«Я хотел бы сделать так, чтобы Россия поняла, что Франция — надёжный партнёр для построения совместного будущего», — заявил президент Пятой республики.

Макрон отметил, что экономическое сотрудничество между Москвой и Парижем продолжает развиваться, и добавил, что Франция хотела бы участвовать в диверсификации российской экономики.

«Россия является неотъемлемой частью Европы, — подчёркивал президент Франции в ходе визита в Санкт-Петербург. — В прошлом были допущены ошибки... нам следует работать над преодолением разногласий по многим вопросам».

«Америка будет мешать»

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин отметил в беседе с RT, что некоторые европейские компании вполне могут попытаться решить свои проблемы после осложнения отношений с США за счёт КНР и в некоторой степени — России.

«Например, страны ЕС вполне могут с выгодой для себя поставлять продукцию чёрной металлургии в КНР. Компании нефтегазового сектора, которые пострадают от сделки с Ираном, могут начать сотрудничать с РФ, хотя часть из них уже имеют с российской стороной выгодные контракты», — пояснил Лукин.

Другие эксперты считают, что постепенное сокращение сотрудничества развитых стран ЕС с США и их переориентация на других партнёров, в том числе на КНР и РФ, будет осложнена множеством причин.

«Безусловно, Франция, ФРГ и некоторые другие страны Евросоюза хотели бы диверсифицировать свою торгово-экономическую политику, как очевидно и то, что Америка будет этому мешать», — рассуждает в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, у Вашингтона есть немало способов оказать давление на Брюссель, чтобы тот не отказывался от сотрудничества с США в экономической сфере.

«Соединённые Штаты в случае необходимости могут провоцировать Польшу и страны Прибалтики на торпедирование ряда общеевропейских инициатив. Кроме того, США могут подтолкнуть другие страны блока выступить против ряда германо-французских инициатив. Евросоюзу гораздо труднее проводить единую политику по отношению к США, чем Вашингтону — по отношению к Брюсселю, так как Европа всё же не едина», — сказал специалист.

По мнению Брутера, если Вашингтон посчитает нужным, он может ввести и прямые санкции против нефтяных компаний, продолжающих сотрудничать с Ираном или Россией. При этом эксперт подчеркнул, что сама Россия хочет стабильных экономических и политических отношений с Европейским союзом, однако пока о заключении каких-либо прорывных международных договоров в этой сфере говорить не приходится.

Профессор МГИМО Николай Топорнин, специалист по финансовому и банковскому сектору, в свою очередь, подчеркнул, что, хотя постепенный отход Европы от сотрудничества с США в пользу Китая и РФ и кажется логичным, он пока маловероятен по экономическим причинам.

«ФРГ и Франция хотели бы найти рынок, который заместит американский в случае введения Вашингтоном торговых пошлин. И здесь обращение к Китаю как ко второй экономике мира выглядит очень объяснимо. Россия же была и остаётся важнейшим энергетическим партнёром Евросоюза, и ориентация на неё также кажется вполне естественной», — сказал эксперт.

Однако он добавил, что при этом ЕС боится потерять рынок США, которой пока остаётся самым главным для европейских компаний. «Год назад Трамп говорил, что на американском рынке Германия заработала в 2017 году порядка $65 млрд, а всего в ЕС американский рынок принёс $110 млрд. Ни Франция, ни ФРГ, ни Италия терять такие деньги явно не хотят. В то же время Китай сам остаётся экспортно ориентированной страной — его рынок не сможет вместить объём продукции из Старого Cвета, сопоставимый с тем, который реализуется в США. Не готова к такому большому объёму европейских товаров и Россия. У нас нет такого спроса на них», — пояснил Топорнин.

По мнению эксперта, европейцы, скорее всего, выберут выжидательную тактику, в ходе которой постараются, с одной стороны, достичь компромисса с США по ряду экономических вопросов, а с другой — будут искать варианты снижения зависимости своей экономики от американского рынка.

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«Если между Вашингтоном и Брюсселем разразится полномасштабная экономическая война, это сильно скажется на экономике ведущих стран блока, что, в свою очередь, может спровоцировать политические изменения в этих государствах. И в Европе это понимают. Франция и Германия будут договариваться с США и в то же время искать дополнительные варианты сбыта своих товаров — это касается не только КНР и России, но и других стран, в том числе Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Также ЕС сейчас ведёт переговоры о создании зоны свободной торговли с Японией, и эти переговоры — в завершающей стадии», — сказал Топорнин.

По его словам, в Евросоюзе прекрасно осознают, что жёсткий протекционистский курс будет сохраняться в США ещё долгое время. «Сейчас, как ни странно, рейтинг Трампа в США растёт. Не исключено, что его переизберут через два года, а значит, политика протекционизма со стороны Вашингтона может быть продолжена и после 2020 года. Поэтому ЕС так или иначе будет стремиться снизить зависимость от американского рынка», — заключил эксперт.