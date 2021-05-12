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Стремление Лаврова к порядку породило новый мем

12 мая 2021, 05:45  •  173 • Политика
Стремление министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время официальных мероприятий породило новый мем. Он был как всегда корректен и тактичен, но окружающие притихли.
11 мая состоялся совместный брифинг главы МИД России с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На мероприятии среди представителей СМИ были, разумеется, и телеоператоры.
В один из моментов Лавров вдруг не сдержался и обратился к людям за камерами.
"Мы вам не очень мешаем, ребята?" – произнёс он, выказывая неудовольствие.
Министр иностранных дел призвал уважать, когда выступают сразу два руководителя министерств.
Эту фразу уже можно считать мемом, потому что Сергей Лавров использует её не впервые. Шесть лет назад Сергей Лавров участвовал в пресс-конференции вместе с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Тогда глава русский министр вынужден был прервать свою речь и сделать замечание тем, кто мешал ему.
"Мы вам не мешаем?" – произнёс он в августе 2015 года, пишет EADaily.
Напомним, в Азербайджан Сергей Лавров прибыл 10 мая. Он встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Неделей ранее глава внешнеполитического ведомства России побывал в Ереване. В рамках визита он провёл переговоры с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, а также главой МИД этой страны Арой Айвазяном.

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