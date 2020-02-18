«Стремление к глобальному контролю»: почему Китай обвиняет США в кибершпионаже

Представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал США «империей хакеров». Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об операции «Рубикон», в рамках которой американские спецслужбы получали конфиденциальные данные из 120 стран мира. Ранее власти целого ряда государств обвиняли Вашингтон в кибератаках на свои компьютерные сети. Эти факты подтверждались и секретными американскими документами, которые становились достоянием общественности благодаря таким информаторам, как Эдвард Сноуден. По мнению экспертов, США стремятся «установить глобальный контроль», а потому будут наращивать неправомерную активность в киберпространстве.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе онлайн-брифинга заявил, что Соединённые Штаты — это «империя хакеров». Так дипломат прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об операции «Рубикон», в ходе которой спецслужбы США и ФРГ в течение полувека получали доступ к секретной переписке более чем в 120 странах мира.

«Факты в очередной раз доказывают, что США — крупнейшее государство, которое ведёт прослушку в международном киберпространстве и в полном смысле слова являются империей хакеров. Их операции по прослушке уже достигли степени настоящего бесчинства, беззакония и беспредела... Но в то же время они силятся выставить себя жертвой кибератак, многократно разыгрывая спектакль, когда вор кричит: «Держи вора!» Это глупые и бестолковые фокусы», — заявил Шуан, выступая перед журналистами.

Расследование, посвящённое операции «Рубикон», 11 февраля опубликовали немецкая общественная телекомпания ZDF, американская газета The Washington Post и швейцарская телерадиокомпания SRF.

Как выяснили журналисты, спецслужбы Германии и Соединённых Штатов использовали швейцарского поставщика шифровальных устройств Crypto AG для получения информации, которой обменивались пользователи. В число клиентов компании входили дипломатические ведомства. В частности, с Crypto AG сотрудничали власти Ватикана, Саудовской Аравии, Ирана, страны Латинской Америки. Шпионаж осуществлялся с 1950-х годов и до 2012 года.

«Экономическая травля»

Как полагают китайские власти, в наши дни большая часть кибератак на информационные системы страны осуществляется из США. В частности, об этом говорится в докладе технической группы Государственного центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете КНР, который был опубликован в июне 2019 года.

В документе утверждается, что американские серверы используются для внедрения вирусов и проведения кибератак на китайские «компьютерные активы». Специалисты КНР установили, что в 2018 году 14 тыс. серверов в США, заражённых «троянским конём», установили контроль над 3,34 млн китайских хост-компьютеров (главный сервер в иерархии отдельной сети). В 2018 году 3607 китайских веб-сайтов были заражены с 3325 американских IP-адресов.

Авторы доклада сделали вывод, что Соединённые Штаты создали огромную сеть серверов, которая в любой момент может атаковать информационные системы китайских промышленных, инфраструктурных или телекоммуникационных предприятий. Специалисты КНР полагают, что посредством кибератак США пытаются помешать стране реализовать свой экономический потенциал.

Китай — далеко не единственное государство, которое уличает Вашингтон в кибератаках. На прошлой неделе руководитель пассивной обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали заявил о том, что Соединённые Штаты совершили масштабную атаку на инфраструктуру ИРИ.

В марте 2019 года целью американских хакеров, по версии Каракаса, стала крупнейшая венесуэльская ГЭС «Гури». По данным местной газеты El Nacional, произошедший в стране блэкаут стал самым масштабным в истории республики. На несколько дней без электричества осталось около 80% территории Венесуэлы.

Президент страны Николас Мадуро возложил полную ответственность за блэкаут на Вашингтон, обвинил американские власти в совершении кибератаки, назвав её «террористическим актом со стороны правительства США».

Также деятельность кибервойск и хакеров Соединённых Штатов может быть направлена против РФ. В июне прошлого года The New York Times сообщила о том, что в российскую энергосистему и в другие сети был якобы внедрён «американский секретный компьютерный код». Комментируя эту информацию, президент России Владимир Путин заявил, что Москва предпринимает необходимые меры для защиты от кибератак.

Военные киберспециалисты на базе ВВС США в Мидл-Ривер, Мэриленд

© U.S. Air Force photo by J.M. Eddins Jr.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что Соединённые Штаты регулярно используют свои технические возможности для кибератак и шпионажа по всему миру. Особенное внимание Вашингтона приковано к Китаю.

«В Китае американцев могут интересовать разработки в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий. Китай занимается исследованиями, которые в США по закону запрещено проводить. По крайней мере, это наверняка одна из целей американского кибершпионажа», — рассуждает Фельдман.

Помимо кибератак, ещё одним источником глубоких противоречий между Вашингтоном и Пекином стала ситуация вокруг китайских телекоммуникационных компаний, которые США обвиняют в шпионаже. В частности, американские власти подозревают корпорацию Huawei и её руководителей в «незаконном и преднамеренном присвоении интеллектуальной собственности». Также против телекоммуникационного гиганта действуют санкции.

Huawei отвергает обвинения США и считает неправомерным введённый санкционный режим. С точки зрения китайской корпорации, американские власти занимаются политическим преследованием. 14 февраля Гэн Шуан призвал Вашингтон прекратить давление на Huawei и другие высокотехнологичные предприятия КНР. Дипломат назвал деятельность правоохранителей США в отношении китайских корпораций «экономической травлей».

В разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов заявил, что конфликт вокруг Huawei вызван стремлением США сдержать бурное развитие высокотехнологичной отрасли КНР, которая превратилась в серьёзного конкурента американским корпорациям. Как считает эксперт, в такой жёсткой борьбе в ход могут идти любые приёмы.

«На мой взгляд, это не столько геополитика, сколько недобросовестная конкуренция. Штаты не хотят уступать лидерство Китаю в сфере высоких технологий и давать Huawei возможность развивать сети 5G. Сейчас американцы будут идти на всё, чтобы подорвать международные экономические позиции КНР», — подчеркнул Беспалов.

«Шпионить за любыми государствами»

Как полают эксперты, военно-политическая верхушка США рассматривает кибершпионаж и кибератаки как один из инструментов «установления глобального контроля». Так, в сентябре 2018 года Соединённые Штаты приняли обновлённую стратегию кибербезопасности, которая предоставляет кибервойскам и спецслужбам страны карт-бланш как на оборонительные, так и на наступательные действия. Особое внимание в документе уделено «активности» России, Ирана, КНР и КНДР в киберпространстве.

Напомним, с 2009 года в структуре ВС США действует Кибернетическое командование (USCYBERCOM). В его состав входят Объединённое командование сетевой войны (JFCC-NW), Соединение глобальных сетевых операций (JTF-GNO) и другие профильные армейские институты.

Военнослужащие кибервойск США

Reuters

© Rick Wilking

Сергей Беспалов считает, что последнее десятилетие Соединённые Штаты активно используют возможности кибервойск. По его словам, американские спецслужбы отличает «стремление к глобальному контролю», поэтому им важно обладать технической возможностью устраивать кибердиверсии, прослушивать госдеятелей в разных странах мира, добывать секретную информацию, в том числе и у союзников.

Огромный резонанс в мире получили опубликованные в 2013 году материалы бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена. Из них стало известно, что спецслужбы США прослушивали лидеров европейских государств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

В 2016 году на портале WikiLeaks были опубликованы материалы, которые свидетельствуют о том, что АНБ прослушивало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сильвио Берлускони, когда он занимал пост главы итальянского правительства, экс-генсекретаря ООН Пан Ги Муна, министров стран — членов ЕС и Японии.

«Вашингтон воспринимает союзников как своих вассалов, за которыми необходимо присматривать. Американцы хотят знать о настроениях европейской элиты. Но самое главное, что союзников США такое положение дел, видимо, устраивает», — констатировал Фельдман.

Сергей Беспалов уверен, что в ближайшие годы активность американских кибервойск и спецслужб будет только возрастать. По его мнению, США продолжат «держать под колпаком» своих союзников и будут усиливать разведывательную деятельность в отношении России и Китая.