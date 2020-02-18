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«Стремление к глобальному контролю»: почему Китай обвиняет США в кибершпионаже
18 февраля 2020, 09:39 • 21 • В мире
Представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал США «империей хакеров». Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об операции «Рубикон», в рамках которой американские спецслужбы получали конфиденциальные данные из 120 стран мира. Ранее власти целого ряда государств обвиняли Вашингтон в кибератаках на свои компьютерные сети. Эти факты подтверждались и секретными американскими документами, которые становились достоянием общественности благодаря таким информаторам, как Эдвард Сноуден. По мнению экспертов, США стремятся «установить глобальный контроль», а потому будут наращивать неправомерную активность в киберпространстве.
Бойцы американских кибервойск © U.S. Army
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе онлайн-брифинга заявил, что Соединённые Штаты — это «империя хакеров». Так дипломат прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об операции «Рубикон», в ходе которой спецслужбы США и ФРГ в течение полувека получали доступ к секретной переписке более чем в 120 странах мира.
Расследование, посвящённое операции «Рубикон», 11 февраля опубликовали немецкая общественная телекомпания ZDF, американская газета The Washington Post и швейцарская телерадиокомпания SRF.
Как выяснили журналисты, спецслужбы Германии и Соединённых Штатов использовали швейцарского поставщика шифровальных устройств Crypto AG для получения информации, которой обменивались пользователи. В число клиентов компании входили дипломатические ведомства. В частности, с Crypto AG сотрудничали власти Ватикана, Саудовской Аравии, Ирана, страны Латинской Америки. Шпионаж осуществлялся с 1950-х годов и до 2012 года.
«Экономическая травля»
Как полагают китайские власти, в наши дни большая часть кибератак на информационные системы страны осуществляется из США. В частности, об этом говорится в докладе технической группы Государственного центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете КНР, который был опубликован в июне 2019 года.
В документе утверждается, что американские серверы используются для внедрения вирусов и проведения кибератак на китайские «компьютерные активы». Специалисты КНР установили, что в 2018 году 14 тыс. серверов в США, заражённых «троянским конём», установили контроль над 3,34 млн китайских хост-компьютеров (главный сервер в иерархии отдельной сети). В 2018 году 3607 китайских веб-сайтов были заражены с 3325 американских IP-адресов.
Авторы доклада сделали вывод, что Соединённые Штаты создали огромную сеть серверов, которая в любой момент может атаковать информационные системы китайских промышленных, инфраструктурных или телекоммуникационных предприятий. Специалисты КНР полагают, что посредством кибератак США пытаются помешать стране реализовать свой экономический потенциал.
Китай — далеко не единственное государство, которое уличает Вашингтон в кибератаках. На прошлой неделе руководитель пассивной обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали заявил о том, что Соединённые Штаты совершили масштабную атаку на инфраструктуру ИРИ.
В марте 2019 года целью американских хакеров, по версии Каракаса, стала крупнейшая венесуэльская ГЭС «Гури». По данным местной газеты El Nacional, произошедший в стране блэкаут стал самым масштабным в истории республики. На несколько дней без электричества осталось около 80% территории Венесуэлы.
Президент страны Николас Мадуро возложил полную ответственность за блэкаут на Вашингтон, обвинил американские власти в совершении кибератаки, назвав её «террористическим актом со стороны правительства США».
Также деятельность кибервойск и хакеров Соединённых Штатов может быть направлена против РФ. В июне прошлого года The New York Times сообщила о том, что в российскую энергосистему и в другие сети был якобы внедрён «американский секретный компьютерный код». Комментируя эту информацию, президент России Владимир Путин заявил, что Москва предпринимает необходимые меры для защиты от кибератак.
В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что Соединённые Штаты регулярно используют свои технические возможности для кибератак и шпионажа по всему миру. Особенное внимание Вашингтона приковано к Китаю.
«В Китае американцев могут интересовать разработки в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий. Китай занимается исследованиями, которые в США по закону запрещено проводить. По крайней мере, это наверняка одна из целей американского кибершпионажа», — рассуждает Фельдман.
Помимо кибератак, ещё одним источником глубоких противоречий между Вашингтоном и Пекином стала ситуация вокруг китайских телекоммуникационных компаний, которые США обвиняют в шпионаже. В частности, американские власти подозревают корпорацию Huawei и её руководителей в «незаконном и преднамеренном присвоении интеллектуальной собственности». Также против телекоммуникационного гиганта действуют санкции.
Huawei отвергает обвинения США и считает неправомерным введённый санкционный режим. С точки зрения китайской корпорации, американские власти занимаются политическим преследованием. 14 февраля Гэн Шуан призвал Вашингтон прекратить давление на Huawei и другие высокотехнологичные предприятия КНР. Дипломат назвал деятельность правоохранителей США в отношении китайских корпораций «экономической травлей».
В разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов заявил, что конфликт вокруг Huawei вызван стремлением США сдержать бурное развитие высокотехнологичной отрасли КНР, которая превратилась в серьёзного конкурента американским корпорациям. Как считает эксперт, в такой жёсткой борьбе в ход могут идти любые приёмы.
«На мой взгляд, это не столько геополитика, сколько недобросовестная конкуренция. Штаты не хотят уступать лидерство Китаю в сфере высоких технологий и давать Huawei возможность развивать сети 5G. Сейчас американцы будут идти на всё, чтобы подорвать международные экономические позиции КНР», — подчеркнул Беспалов.
«Шпионить за любыми государствами»
Как полают эксперты, военно-политическая верхушка США рассматривает кибершпионаж и кибератаки как один из инструментов «установления глобального контроля». Так, в сентябре 2018 года Соединённые Штаты приняли обновлённую стратегию кибербезопасности, которая предоставляет кибервойскам и спецслужбам страны карт-бланш как на оборонительные, так и на наступательные действия. Особое внимание в документе уделено «активности» России, Ирана, КНР и КНДР в киберпространстве.
Напомним, с 2009 года в структуре ВС США действует Кибернетическое командование (USCYBERCOM). В его состав входят Объединённое командование сетевой войны (JFCC-NW), Соединение глобальных сетевых операций (JTF-GNO) и другие профильные армейские институты.
Сергей Беспалов считает, что последнее десятилетие Соединённые Штаты активно используют возможности кибервойск. По его словам, американские спецслужбы отличает «стремление к глобальному контролю», поэтому им важно обладать технической возможностью устраивать кибердиверсии, прослушивать госдеятелей в разных странах мира, добывать секретную информацию, в том числе и у союзников.
Огромный резонанс в мире получили опубликованные в 2013 году материалы бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена. Из них стало известно, что спецслужбы США прослушивали лидеров европейских государств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
В 2016 году на портале WikiLeaks были опубликованы материалы, которые свидетельствуют о том, что АНБ прослушивало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сильвио Берлускони, когда он занимал пост главы итальянского правительства, экс-генсекретаря ООН Пан Ги Муна, министров стран — членов ЕС и Японии.
«Вашингтон воспринимает союзников как своих вассалов, за которыми необходимо присматривать. Американцы хотят знать о настроениях европейской элиты. Но самое главное, что союзников США такое положение дел, видимо, устраивает», — констатировал Фельдман.
Сергей Беспалов уверен, что в ближайшие годы активность американских кибервойск и спецслужб будет только возрастать. По его мнению, США продолжат «держать под колпаком» своих союзников и будут усиливать разведывательную деятельность в отношении России и Китая.
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