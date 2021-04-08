«Стремится стать морским хабом»: как Турция планирует построить канал в обход Босфора

В ближайшее время Турция приступит к созданию канала «Стамбул», который превратится в дублёр Босфора. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании фракции Партии справедливости и развития. Глава государства пообещал, что водная артерия будет построена, несмотря на сопротивление «определённых кругов». Власти Турции видят в запуске новой магистрали возможность разгрузки стратегически важного пролива и увеличения транзитных потоков. В то же время определённую обеспокоенность у части экспертов вызывает судьба конвенции Монтрё, которая ограничивает присутствие в акватории Чёрного моря военных кораблей нечерноморских держав.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал скорый запуск строительства канала «Стамбул». Соответствующее заявление он сделал на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Канал «Стамбул» — самый крупный и стратегически важный инфраструктурный проект Турции. Процесс подготовки к реализации этого проекта близится к концу… Турция начинает и завершит строительство канала «Стамбул», хотят этого определённые круги или нет. Для нас важно лишь мнение турецкого народа», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Дублёр Босфора

Канал «Стамбул» — проект искусственной водной артерии, которая должна соединить Мраморное и Чёрное моря. Его протяженность составит 45 км, глубина — более 20 м, ширина — 145—150 м.

Предполагается, что водная магистраль в обход Босфора сможет пропускать около 160 судов ежесуточно, в том числе танкеры с чистой грузоподъёмностью до 300 тыс. т. Чтобы надёжно связать два берега, через канал будут сооружены 10 мостов. Примерная стоимость работ по «Стамбулу» оценивается в $10 млрд.

По словам Эрдогана, после завершения строительства «Стамбул превратится в город, через который пройдут два моря». Впервые о необходимости реализации подобного проекта турецкий лидер заявил в 2011 году. Однако старт работ постоянно откладывался.

Как отмечают эксперты, одна из причин задержки вызвана исследованиями по оценке экологических последствий от запуска искусственной артерии. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) ещё в 2011 году отрицательно отреагировали на амбициозные планы турецких властей, предупредив о деградации экосистемы региона.

Экологи опасаются, что с запуском канала нарушится водный баланс, который естественным образом обеспечивает Босфор. Утверждается, что соединение более холодных и менее солёных вод Чёрного моря с тёплыми и солёными Мраморного моря значительно уменьшит биоразнообразие региона. Кроме того, учёные опасаются обмеления Чёрного моря и засоления источников пресной воды, которые расположены рядом со Стамбулом.

Однако турецкое руководство отвергает критику проекта. 7 апреля Эрдоган сообщил, что по вопросу влияния на окружающую среду был подготовлен доклад с участием 56 компетентных организаций. По его словам, в документе приводятся мнения более 200 учёных, представителей СМИ и общественности. Из заявления президента Турции следует, что документ не мешает дать старт строительным работам.

«Конечно, как это часто бывает, во главу угла скорее положены политические и экономические соображения, хотя определённые основания для беспокойства есть. Помимо экологов, опасения за будущее экосистемы активно высказывают оппозиционные Эрдогану силы. Они говорят, что ущерб, который будет нанесён флоре и фауне в связи с прорытием этого канала, до конца не просчитан», — пояснил ситуацию в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

Как неоднократно отмечали турецкие власти, «Стамбул» требуется запустить из-за трудностей навигации через Босфор и чрезмерного потока кораблей, следующих по нему.

По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, пролив имеет допустимую пропускную способность в 25 тыс. единиц транспорта в год, но в настоящее время им пользуются около 40—42 тыс. судов. Помимо танкеров, торговых и военных кораблей, по Босфору постоянно передвигаются автомобильные паромы, рыбацкие лодки, экскурсионные катера и лайнеры.

Транзитное движение по проливу осложняют неблагоприятные погодные условия, постепенное обмеление и достаточно строгие правила прохода, которые ввели турецкие власти для повышения безопасности навигации.

Пролив Босфор

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В результате перед Босфором периодически возникают «пробки». Один из крупнейших за последние годы заторов образовался в начале февраля 2019 года. По состоянию на 5-е число перед входом в пролив скопился 51 танкер с грузом в 38,7 млн баррелей нефти. На следующий день количество вставших в очередь кораблей выросло до 55.

Вследствие этого временные затраты на выход в Средиземное море увеличились с 5—6 дней до 16. Среди застрявших судов находилось немало кораблей, перевозивших российскую нефть. С помощью строительства «Стамбула» турецкое руководство рассчитывает кардинально разрешить проблему «пробок», ежегодно пропуская через новый канал около 150 млн т чёрного золота.

Эксперты считают, что Анкара действительно нуждается в разгрузке Босфора. В связи с этим строительство нового канала представляется коммерчески обоснованной инициативой, от которой выиграет как сама Турция, так и страны, активно использующие сейчас пролив в транзитных целях.

Как отметил Мавашев, Анкара не могла проигнорировать инцидент с севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Судно на несколько дней заблокировало навигацию в Суэцком канале. В конце марта в очереди на северном и южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере оказались свыше несколько сотен кораблей. Совокупный ущерб от «пробки» рискует достичь $1 млрд.

«Суэцкий канал мелеет и Босфор — тоже. Турки не хотели бы столкнуться с той же ситуацией, что Египет. В этом контексте проект канала получил новое обоснование. К тому же он будет более быстроходным. Да и в целом Турция планирует увеличить грузопоток через свои водные артерии, превратиться в более крупный морской хаб», — рассказал Мавашев.

Однако, как говорит эксперт, Анкара не способна в одиночку реализовать грандиозный инфраструктурный проект из-за нехватки финансов и строительного оборудования. По прогнозу эксперта, «Стамбул» будет создан при поддержке Китая и, возможно, Японии. При этом американские средства и технологии Анкара, по его мнению, привлекать не станет.

«Борьба за суверенитет»

В беседе с RT доцент Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Аватков обратил внимание на то, что «Стамбул» имеет крайне важное военно-политическое значение.

«Турция стремится стать морским хабом, соединить север, юг, запад и восток. Но, помимо чисто экономической подоплёки, мы можем говорить о великодержавных устремлениях Анкары, её желании стать более самостоятельной. На мой взгляд, строительство второго Босфора представляет угрозу для сохранения конвенции Монтрё в текущем виде, по крайней мере в долгосрочной перспективе», — рассуждает Аватков.

Напомним, что принятая в 1936 году конвенция Монтрё регулирует вопросы прохода иностранных судов через Босфор и Дарданеллы, а также ограничивает срок пребывания в Чёрном море военных кораблей нечерноморских государств 21 днём.

На сегодняшний день заявления официальных лиц Анкары не вносят ясность в вопрос режима регулирования навигации по перспективному каналу в обход Босфора. Формально Турция подчёркивает, что пока не собирается отказываться от выполнения конвенции Монтрё.

5 апреля по итогам совещания в президентском комплексе в Анкаре Эрдоган назвал подписанный 85 лет назад документ «значимым достижением» с учётом довоенных реалий. В то же время, как считает глава государства, Турция получила контроль над Босфором со «многими ограничениями».

«Мы считаем преимущества, которые Монтрё даёт нашей стране, важными, и мы будем оставаться приверженными этому соглашению, пока не найдем лучшие возможности», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент призвал не связывать конвенцию Монтрё с проектом канала «Стамбул», хотя и сообщил, что создание водной артерии не только облегчит судоходство, но и является «борьбой за наш суверенитет».

На днях большой общественный резонанс в Турции вызвало письмо 103 отставных адмиралов с предупреждением о неприемлемости возможного пересмотра конвенции Монтрё. Часть авторов обращения были задержаны полицией. Эрдоган назвал документ «оскорблением» вооружённых сил Турции.

Владимир Аватков считает, что в настоящий момент сложно прогнозировать, как будет решён вопрос регулирования прохода военных кораблей по «Стамбулу».

Корабль ВМС США в проливе Босфор

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«Строительство канала необратимо. Рано или поздно он будет построен и от решения вопроса по режиму прохода кораблей никуда не уйти. Если говорить про нашу страну, то это одновременно и риск, и возможность трансформировать конвенцию Монтрё в угоду российским интересам», — сказал Аватков.

Юрий Мавашев придерживается иного взгляда на ситуацию с конвенцией Монтрё в свете скорого начала строительства «Стамбула». Эксперт сомневается в том, что Анкара готова пойти на радикальный пересмотр или выход из документа 1936 года. Также собеседник RT уверен, что функционирование новой водной магистрали не окажет существенного влияния на военную безопасность России и региона в целом.

«Да, это одна из самых главных интриг, но маловероятно, что Турция выйдет из конвенции. Главное в этом документе то, что он ограничивает нахождение военных кораблей нечерноморских держав в акватории Чёрного моря. Нет предпосылок, чтобы эти условия как-то поменялись с вводом в строй канала в обход Босфора. В связи с этим я не вижу причин для алармизма», — резюмировал Мавашев.